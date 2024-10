O zi dedicată animăluțelor de companie, ieri, la Arcadia Vet – GALERIE FOTO

„Am pus accent pe prevenție și relația dintre medicul veterinar și proprietari, respectiv pacienți, care este foarte importantă pentru bunăstarea acestora”, a declarat Dr. Sorina Grigoraș.

Participarea la eveniment a fost liberă, nu a presupus plata unui bilet sau a unei taxe de intrare, ci doar înscrierea prealabilă.



Ateliere de interes pentru iubitorii de animale

Zeci de ieșeni au avut oportunitatea să descopere noi prieteni și soluții de sănătate și îngrijire corectă a animăluțelor, în două ateliere create special:

„Ghid complet pentru sănătatea câinelui tău: de la cățeluș la senior fericit” (11:00-12:00), susținut de Dr. Diana Mocanu, Director Medical Arcadia Vet;

„Cum să creezi un mediu perfect pentru pisica ta: ghidul esențial pentru o viață fericită și fără stres” (13:00-14:00), susținut de Dr. Mădălina Stanciu, doctor medic veterinar Arcadia Vet.

Mai exact, în cadrul acestui atelier, Dr. Madălina Stanciu a discutat despre comportamentul felinelor, respectiv cum să acționeze stăpânii lor, astfel încât pisicile să fie sănătoase.

„În atelierul meu este vorba despre cum să creezi un mediu potrivit pentru pisicuță în casă. Se bazează pe un articol realizat de un grup de medici veterinari specializați pe comportament, care au făcut un fel de ghid pentru pisicuțe, astfel ca ele să fie sănătoase, să nu aibă probleme cauzate de stres. Practic, cum să îți organizezi mediul ca pisica să fie să fie sănătoasă. În primul rând, trebuie să ne bazăm pe ideea că pisicuța este la bază un animal sălbatic și are anumite nevoi. Are nevoie de a se angaja în sesiuni de pseudo vânătoare, de joacă, are nevoie de un spațiu sigur, de mai multe lucruri de făcut în casă, astfel încât ea să se simtă în siguranță”, a declarat aceasta.

Dintre toate animăluțele de companie prezente la eveniment, de departe, o felină din rasa Caracal, cu urechi periate, a atras cele mai multe priviri. Caracalul face parte dintre pisicile sălbatice de talie mică. Printre altele, se deosebește de frații săi mai mari în ceea ce privește comportamentul. Ea acordă o mare atenție igienei și îngrijirii blănii sale și mănâncă stând jos.

„Este superbă, 100% felină, așa ceva nu văd în fiecare zi. Incredibil”, a spus o ieșeancă.

Totodată, la „Pet Care Fest” participanții au obținut acces la consultații medicale gratuite; ateliere gratuite despre îngrijirea animalului tău; activități interactive: demonstrație de dresaj canin; tombolă cu premii: produse premium, vouchere pentru consultații gratuite în cadrul Spitalului veterinar Arcadia Vet și multe alte surprize pentru prietenii oamenilor. Totodată, musafirii au putut face și un tur al spitalului veterinar.

Unic în Iași, la Arcadia Vet: abonamente medicale

Amintim că Arcadia Vet a adus și un serviciu unic în Iași prin abonamente medicale pentru animalele de companie. Aceste abonamente sunt axate pe prevenție, monitorizare și tratament. Arcadia Vet include o policlinică, un centru de imagistică și un spital veterinar deschis non-stop, care dispune și de o linie de urgențe, unde animalele beneficiază de tratamente sigure și de soluții medicale personalizate.

