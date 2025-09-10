O zi fără automobile în Iași. Locuitorii municipiului sunt îndemnați să-și lase mașinile acasă și să circule cu pe jos, cu bicicleta, cu trotineta sau transportul public

După o pauză de mai mulți ani, comunitatea Orașul Bicicletelor îi invită pe ieșeni să marcheze din nou Ziua Mondială Fără Mașini, luni, 22 septembrie. Organizatorii propun ca fiecare participant să își lase autoturismul acasă și să opteze pentru alternative prietenoase cu mediul: mersul pe jos, bicicleta, trotineta sau transportul public.

Ziua Mondială Fără Mașini este celebrată anual pe 22 septembrie în numeroase orașe din lume și încurajează renunțarea, măcar pentru o zi, la mașina personală. Evenimentul face parte din Săptămâna Europeană a Mobilității, o inițiativă a Comisiei Europene lansată în 2002, care promovează mobilitatea sustenabilă și orașele centrate pe oameni, nu pe trafic auto.

„La Iași nu a mai fost celebrată Ziua Mondială Fără Mașină din anul 2019. Cum nu există semne că autoritățile ar intenționa să reia organizarea, am decis să lansăm o campanie a ieșenilor. Ne dorim ca, în mod voluntar, fără restricții impuse, oamenii să lase mașina acasă pe 22 septembrie. Cu atât mai mult cu cât e o zi de luni, poate fi un gest simbolic pentru schimbarea obiceiurilor urbane. Noi, la Orașul Bicicletelor, susținem mersul cu bicicleta și nu numai”, a declarat Costi Andriescu, reprezentant al comunității Orașul Bicicletelor, pentru „Ziarul de Iași”.

Inițiativa nu presupune închiderea străzilor sau restricții de circulație, ci mizează exclusiv pe implicarea voluntară a cetățenilor. Comunitatea Orașul Bicicletelor invită ieșenii, în mod voluntar, să lase mașina acasă luni, 22 septembrie, și să transforme ziua într-una de mișcare.

Publicitate și alte recomandări video