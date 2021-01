Citeste si...

„Dup ă ce nu am mai avut ce recruta prin c ă tunele obscure ale jude ţ elor b ăş tina ş e, pe la st â nele din creierii mun ţ ilor ori prin cartierele-ghettouri ale ora ş elor, am apelat, te rog s ă m ă crezi, la diverse clinici de tratament psihiatric.”

Am un fost coleg (de şcoală primară) care a devenit director de personal la un cunoscut lanţ de supermarket-uri, activ pe piaţa românească. L-am întâlnit deunăzi întâmplător şi nu m-am putut abţine să nu-i semnalez o problemă de care mă lovesc de vreo doi ani. La magazinele respective, al căror client fidel sunt, personalul s-a deprofesionalizat subit. Apar tot mai des erori în relaţia cu cumpărătorul. Sesizezi cu uşurinţă dezordinea, lipsa de atenţie a lucrătorilor, ignoranţa lor crasă în raport cu marfa oferită etc. „Nu-mi mai spune, te rog, Codrine!” m-a implorat bietul director. „M-am aflat în prima linie a acestui dezastru. Eu i-am angajat pe toţi, sub presiunea societăţii noastre intrate într-o frumuşică disoluţie a forţei de muncă. Nu mai ai cu cine lucra. Toţi s-au evaporat la muncă în Europa. Ca şef de personal, ajungi rapid la exasperare în ţărişoara carpatină. După ce nu am mai avut ce recruta prin cătunele obscure ale judeţelor băştinaşe, pe la stânele din creierii munţilor ori prin cartierele-ghettouri ale oraşelor, am apelat, te rog să mă crezi, la diverse clinici de tratament psihiatric. I-am rugat pe doctori să-mi faciliteze legătura cu persoane dornice şi apte de munci uşoare, cu afecţiuni nervoase benigne. Aveam nevoie stringentă de oameni, mai ales la casa de marcat, la pază şi la curăţenie. Culmea, mi-au fost furnizaţi, la un moment dat, trei indivizi fix pentru job-urile în discuţie. Liniştiţi, după spusele terapeuţilor. O domnişoară care avea compulsia alergatului fără motiv, un domn între două vârste care susţinea, neagresiv, că ar fi fost împărat şi un tânăr fără diagnostic precis, dar tăcut şi cu privire fixă, bănuit de o formă de melancolie patologică. I-am distribuit după profil pe fiecare: alergătoarea la curăţenie, unde putea fugi cu teul prin magazin cât dorea, pe împărat la pază, pentru aerul lui solemn, iar pe nostalgic la casă, unde avea ocazia să tacă şi să facă.”

Amicul s-a oprit o clipă, cu privire hăituită, apoi a continuat: „Ce crezi că s-a întâmplat? Rapid, maratonista a luat-o la sănătoasa, vuind din gură ca un motor şi ţinând teul pe podea ca pe o torpilă. A luxat picioarele clienţilor, a spart geamuri şi a dispărut, precum o nălucă, în parcare. Împăratul şi-a atârnat nişte decoraţii de carton pe piept, şi-a pus un fel de coroană de plastic pe cap şi a cerut, sobru, tuturor clienţilor care intrau să i se închine, sărutându-i mâna. Nici cu melancolicul nu a fost mai bine. Când să treacă primele coduri de bare prin cititor, a izbucnit într-un plâns convulsiv, ce aducea cu orăcăitul unui bebeluş, şi şi-a dat, inexplicabil, pantalonii jos, dezvăluind, stupefiant, faptul că purta pampers în loc de chiloţi... Eu însă nu m-am lăsat! Am coborât puţin ştacheta. Am apelat la prietenii psihologi, bănuind că ei operau cu boli mult mai simple. Nu m-am înşelat. Am primit inşi mai normali - un băiat cu ochii încrucişaţi, tratat pentru complexe de inferioritate, o fată cu sindromul Tourette şi o doamnă cu un tic ciudat (în răstimpuri, avea un spasm brutal la nivelul umerilor şi mâinilor pe care le mişca abrupt şi haotic). I-am aranjat tot după trăsături. Tourette la pază, unde, la rigoare, putea chiar să înjure, complexatul la curăţenie, unde nu interacţiona prea mult cu colegii în faţa cărora s-ar fi simţit inferior şi spasmodica la casă, unde ticul ar fi ajutat-o, prezumtiv, să arunce mai repede produsele pe bandă. Nebunie mare! Tourette l-a suduit din prima pe directorul general, refuzând să-l lase să intre, complexatul a mers cu teul în zigzag, probabil din cauza privirii dezaxate, şi a rupt picioarele ieşite, nefericit, în calea sa, iar convulsiva a aruncat marfa de pe bandă direct în capetele clienţilor şi ale celorlalţi casieri. O cutie cu beri Tuborg a aterizat în capul aceluiaşi director general care reuşise să pătrundă, într-un final, şifonat şi cifulit, în incinta magazinului.”

„Şi tot am refuzat să mă dau bătut!” a zbierat directorul. „Am mers în penitenciare şi am cerut nume de ex-condamnaţi pentru infracţiuni minore. Am primit un scandalagiu de cartier, o evazionistă fiscală măruntă şi un escroc sentimental bigam. Aici mi-a venit greu să le evaluez profilul, însă am încercat. Scandalagiul la pază, penalul erotic la casă şi hoţulica la curăţenie. Dezastru universal! Casanova a sedus-o pe infractoarea financiară şi au şters-o împreună cu toate încasările de peste zi, iar scandalagiul s-a enervat atât de tare că, sub supravegherea lui strictă, ăştia doi au produs pagubă în gestiune, încât m-a găsit pe mine principalul vinovat (pentru că i-am angajat!) şi mi-a aplicat o corecţie fizică de am stat două săptămâni în spital...” „Bine”, am întrebat îngrijorat, „şi acum ce se va alege de supermaket-urile voastre, în asemenea condiţii de criză?” „Habar n-am!” a răspuns directorul. „Între timp, am fost dat afară!” „Vai, de mine!” am zis. „Păi, şi ce ai de gând să faci?” „Ce să fac?! Plec la muncă în Italia.”

Codrin Liviu Cuţitaru este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi