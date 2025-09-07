Oamenii fără adăpost – rana deschisă a orașului modern

În orașele mari, pe străzi sau în adăposturi improvizate, viețile persoanelor fără adăpost se desfășoară într-un decor al excluziunii și al uitării sociale. De la traume psihice nerezolvate, la prețuri inaccesibile la locuințe și lipsa unor servicii sociale adecvate, acești oameni trăiesc la limita supraviețuirii, în condiții ce pun în pericol demnitatea și sănătatea lor. Fenomenul lor nu este doar o problemă individuală, ci o reflecție dureroasă a inegalităților și vulnerabilităților din societatea contemporană.

Locuirea este o nevoie fundamentală a omului, însă accesul efectiv la o locuință decentă rămâne de multe ori un privilegiu. Lipsa adăpostului, definită prin absența unei locuințe stabile, sigure și adecvate, afectează milioane de persoane la nivel global. Termenul „persoane fără adăpost” acoperă o diversitate de situații: de la cei care trăiesc pe străzi, în adăposturi improvizate sau centre temporare, până la cei care se confruntă cu locuirea instabilă ori supraaglomerată.

Factorii structurali privind evoluția numărului persoanelor fără adăpost în SUA

Fenomenul, deși persistent în timp, a fost perceput și tratat diferit de-a lungul istoriei. În trecut, indivizii fără domiciliu stabil erau adesea etichetați drept „vagabonzi” și sancționați penal pentru o presupusă devianță morală. În realitate, mulți dintre aceștia căutau cu disperare un loc de muncă sau mijloace de subzistență. Dezincriminarea vagabondajului a avut loc treptat în secolul XX, pe fondul schimbărilor sociale și al recunoașterii complexității fenomenului.

Situațiile de criză, fie ele conflicte armate sau colapsuri economice, amplifică riscurile de pierdere a locuinței. În Statele Unite, de exemplu, valurile de veterani reveniți din războaiele civile ori externe (precum Vietnam) au întâmpinat dificultăți majore de reintegrare, ceea ce a condus la creșterea numărului persoanelor fără adăpost în perioade istorice distincte. Criza economică majoră din anii 1930 (Marea Depresiune) a reprezentat un alt punct critic, în care milioane de americani au pierdut nu doar slujbele, ci și adăpostul.

În prezent, Statele Unite ale Americii se confruntă cu o creștere accelerată a numărului persoanelor fără adăpost, un fenomen complex alimentat de o serie de factori structurali, economici și instituționali. Una dintre principalele cauze este dezechilibrul major între cererea și oferta de locuințe accesibile. Creșterea rapidă a prețurilor la chirii și stagnarea veniturilor reale pentru o parte semnificativă a populației active au dus la o situație în care din ce în ce mai mulți indivizi și familii se află în imposibilitatea de a-și menține o locuință stabilă.

Sistemul american de locuire, în mare măsură dominat de piața privată, oferă puține garanții pentru cei care trăiesc la limita subzistenței. Lipsa unui venit constant, instabilitatea locurilor de muncă și inegalitățile sociale accentuate contribuie la o vulnerabilitate structurală în fața pierderii adăpostului. În mod particular, regiunile urbane cu dinamici imobiliare intense (precum San Francisco, Los Angeles, New York sau Seattle) au înregistrat creșteri dramatice ale numărului persoanelor fără adăpost, în paralel cu dezvoltarea rezidențială de lux și gentrificarea cartierelor tradițional accesibile.

Un alt factor determinant, adesea trecut cu vederea în analiza contemporană, este dezafectarea sistematică a instituțiilor publice de sănătate mintală. Începând cu anii 1950 și accelerând în deceniile următoare, mii de pacienți cu afecțiuni psihice grave au fost externați din ospicii și spitale de psihiatrie, în cadrul unui proces cunoscut drept dezinstituționalizare. Această tranziție, care în teorie urmărea reintegrarea în comunitate prin servicii de tip ambulatoriu, nu a fost susținută de infrastructura necesară de sprijin, consiliere, locuințe protejate și tratament continuu.

Ca urmare, numeroase persoane cu tulburări psihice severe, inclusiv schizofrenie, tulburare bipolară sau sindroame cognitive majore, au ajuns în situații de excludere socială profundă, fără un adăpost sigur și fără acces la îngrijire medicală adecvată. Astfel, străzile orașelor americane au devenit, în mod informal și tragic, spații de „instituționalizare” pentru o populație cu nevoi acute, dar ignorate sistematic de politicile publice.

Problemele de sănătate mintală și fizică sunt profund interconectate cu fenomenul lipsei de adăpost. O proporție considerabilă dintre persoanele aflate în această situație suferă de afecțiuni psihice netratate, adesea agravate de consumul de substanțe, traume anterioare ori experiențe de violență domestică. În lipsa unor servicii integrate de sprijin, aceste vulnerabilități devin factori majori de menținere în starea de excluziune socială.

Studiile recente evidențiază o asociere între lipsa locuirii și deteriorarea stării generale de sănătate. Persoanele care accesează frecvent adăposturi temporare sau trăiesc în spații improprii prezintă o prevalență ridicată a afecțiunilor cronice, a tulburărilor psihice și a diferitelor forme de dizabilitate. În special, dizabilitățile neurocognitive, precum leziunile cerebrale traumatice, se regăsesc cu o frecvență alarmantă în rândul celor fără adăpost.

Potrivit unui sondaj realizat în Canada, aproximativ 70% dintre persoanele fără locuință care prezentau leziuni cerebrale traumatice afirmau că aceste traume au avut loc înainte de a-și pierde adăpostul. Această constatare sugerează o relație de cauzalitate, nu doar o simplă asociere între dizabilități și lipsa locuinței. În lipsa unor servicii eficiente, accesibile și adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități, șansele de a păstra o locuință devin extrem de reduse, mai ales pentru cei care nu pot lucra.

Modele internaționale ale fenomenului

Pe lângă situația din SUA, fenomenul persoanelor fără adăpost capătă forme diferite și în alte regiuni ale lumii, în funcție de contextul socio-economic și politic.

În Iran, criza locuințelor a atins un nivel alarmant, alimentată de șomajul ridicat și de fenomenul „sărăciei prin muncă”, o situație în care veniturile nu acoperă nevoile de bază. În lipsa unor alternative viabile, mulți cetățeni sunt forțați să trăiască în spații comune sau improvizate. Un caz extrem este cel al locuitorilor mormintelor, persoane fără adăpost care, în lipsa oricărei opțiuni, dorm în cripte goale, mai ales în zonele periferice ale marilor orașe.

Dacă în Iran precaritatea este marcată de lipsa resurselor interne, în Israel fenomenul lipsei de adăpost este influențat de dimensiuni demografice și de dinamica imigrației. După valul masiv de imigrație din fosta Uniune Sovietică, începând cu anul 1991, Israelul a cunoscut o creștere vizibilă a numărului persoanelor fără adăpost, în special în zonele urbane precum Tel Aviv. Se estimează că până la 70% dintre persoanele fără adăpost din acest oraș sunt imigranți ruși, majoritatea bărbați. Potrivit lui Gilad Harish, fondatorul unui adăpost local, recesiunea economică de la începutul anilor ’90 a aplicat sever regula „ultimul venit, primul plecat”, afectând disproporționat nou-veniții, care nu beneficiau de rețele familiale sau sociale solide. Mulți dintre aceștia s-au trezit pe stradă, fără sprijin și fără perspective imediate de reintegrare.

În spațiul asiatic, Japonia oferă un alt model, în care lipsa de adăpost este legată de transformările economice bruște și de îmbătrânirea populației. Aici, problema afectează în special bărbații de vârstă mijlocie și vârstnici, mai ales în urma prăbușirii bulei imobiliare și financiare din anii 1990. O realitate specifică este fenomenul „net café refugees” – persoane care aleg să locuiască temporar în internet café-uri, mai accesibile financiar decât unitățile tradiționale de cazare. În unele dintre acestea, patronii au amenajat facilități minimale, precum dușuri și automate pentru lenjerie intimă. Deși numărul persoanelor fără adăpost a scăzut treptat de atunci, această formă neconvențională de locuire rămâne o realitate vizibilă în marile aglomerări urbane.

O altă dimensiune dramatică a fenomenului apare în contextul crizei umanitare din Coreea de Nord, unde, în anii 1990, foametea severă și colapsul economic au determinat migrarea disperată a mii de persoane către China, Coreea de Sud și alte state vecine. Mulți dintre acești migranți, ajunși în afara granițelor, au rămas fără sprijin, fără documente și fără protecție. În mod deosebit, copiii orfani nord-coreeni care trăiesc pe străzi în China sunt cunoscuți sub numele de Kotjebi, un termen care evocă vulnerabilitatea extremă și marginalizarea în care se află aceștia.

Un caz emblematic este povestea unei tinere nord-coreene, surprinsă în 2010 de un cameraman sub acoperire, care trăia în sărăcie lucie, dormea sub cerul liber și se hrănea cu ce găsea pe câmp. În 2011, a murit de foame, singură, iar trupul ei a fost găsit într-un lan de porumb, fără ca autoritățile să intervină.

Această tragedie reflectă nu doar consecințele dramatice ale colapsului economic, ci și eșecul unui sistem care, prin măsuri precum redenominarea monedei din 2009, a adâncit haosul social și a lăsat în urmă un număr tot mai mare de kotjebi, condamnați la o viață fără sprijin, demnitate sau speranță.

România în contextul fenomenului persoanelor fără adăpost

În România, problema persoanelor fără adăpost are rădăcini profunde, care se regăsesc în politicile sociale și demografice din perioada comunistă. Legea avortului adoptată în 1966, care a interzis într-o mare măsură întreruperea sarcinii, a condus la o creștere semnificativă a numărului de copii născuți în condiții dificile, mulți dintre aceștia ajungând în orfelinatele insalubre și suprapopulate ale regimului. Condițiile precare din aceste instituții au generat traume profunde, iar odată cu prăbușirea regimului comunist, mulți dintre acești copii au fost aruncați în stradă, lipsiți de sprijin familial și social.

Fenomenul „copiilor străzii” care a marcat anii ’90 a fost unul dintre cele mai vizibile și dureroase simptome ale tranziției. Din păcate, efectele acestuia nu s-au estompat complet, iar o parte dintre acei copii au ajuns să trăiască, decenii mai târziu, în spații informale și nesigure, precum subsoluri tehnice, canale sau adăposturi improvizate, locuri unde lipsa accesului la igienă, servicii sociale și siguranță sporește riscul de excluziune și boală. Această categorie de populație este adesea afectată de probleme de sănătate mintală și de dependențe, iar reintegrarea lor socială rămâne extrem de dificilă fără intervenții susținute și multidimensionale.

România în prezent se confruntă cu o vulnerabilitate crescută la sărăcie și excluziune socială: creșterea accelerată a costurilor de trai, în special a chiriilor în marile orașe, combinată cu stagnarea sau chiar scăderea puterii reale de cumpărare a populației, reduce drastic accesul la locuințe decente. În acest context, un segment tot mai larg al populației trăiește „la limită”, iar pierderea unui loc de muncă, a unei relații familiale sau a sănătății poate deveni suficientă pentru a declanșa o spirală a excluziunii, cu riscul de a ajunge fără adăpost.

Statistici la nivel mondial privind fenomenul oamenilor fără adăpost

Din perspectiva datelor statistice, la nivelul anului 2025, aproximativ 330 de milioane de persoane din întreaga lume se confruntă cu lipsa de adăpost absolută, fără nicio formă de locuință sigură. Această estimare se bazează pe centralizarea datelor raportate de instituții naționale și internaționale care monitorizează fenomenul locuirii precare, în absența unui sistem unitar de raportare globală.

În acest context global, Pakistanul se evidențiază prin cea mai mare populație fără adăpost, estimată la aproximativ 8 milioane de persoane, ceea ce constituie cel mai ridicat nivel înregistrat la scară mondială. Această realitate este strâns corelată cu o rată ridicată a natalității și cu limitările structurale ale economiei, care nu reușește să genereze suficiente locuri de muncă formale. Chiar și în rândul celor angajați, nivelul scăzut al veniturilor reduce considerabil accesul la locuințe adecvate.

Pe locul secund în acest clasament se află Siria, cu aproximativ 5 milioane de persoane fără adăpost, fenomen generat în principal de războiul civil ce devastă țara din 2011, în urma evenimentelor Primăverii Arabe, când numeroase locuințe au fost distruse sau abandonate.

Alte state cu cifre semnificative includ Bangladesh, 5 milioane de persoane fără adăpost, Nigeria și Filipine – fiecare cu 4,5 milioane, Uganda, 4 milioane și Argentina – 3,6 milioane.

Excepțional, câteva state susțin că nu înregistrează persoane fără adăpost: Bhutan, Liechtenstein și Iordania.

În Europa, Marea Britanie deține cel mai mare număr de persoane fără adăpost, cu aproximativ 380.000 de persoane. Această situație este determinată în principal de criza severă a locuințelor accesibile, creșterea rapidă a prețurilor la chirii și impactul politicilor de austeritate care au redus finanțarea pentru serviciile sociale.

În Uniunea Europeană, Franța conduce clasamentul cu 330.000 de persoane fără adăpost în 2022, urmată de Germania cu 262.600 și Italia cu aproape 97.000.

La polul opus, state precum Malta (420), Islanda (349) și Luxemburg (420) raportează cele mai mici cifre în ceea ce privește populația fără adăpost.

În România, conform datelor Ministerului Muncii și Solidarității Sociale din 2024, numărul persoanelor fără adăpost aflate în evidențe oficiale era de 1.893, reflectând o realitate mai puțin amplă, dar semnificativă în contextul social și economic național.

Condiția persoanelor fără adăpost exprimă una dintre cele mai dure fețe ale marginalizării sociale. Lipsa unui acoperiș nu înseamnă doar absența unui spațiu fizic, ci și excluderea din drepturi esențiale: siguranță, sănătate, educație, recunoaștere. Această realitate, prezentă în forme diverse, de la marile metropole capitaliste la regimuri autoritare, nu este o problemă individuală, ci un eșec structural, al economiei, al politicilor publice și al solidarității sociale.

În societățile marcate de un capitalism exacerbat, accentul pe productivitate, eficiență și performanță a redus cetățeanul la un simplu instrument economic. Cei care nu se încadrează în aceste criterii devin invizibili, inutili, „în afara sistemului”. Fără intervenții ferme și politici axate pe echitate socială, modelul economic actual nu doar că tolerează excluziunea, ci o reproduce sistematic.

A combate fenomenul înseamnă mai mult decât a oferi adăposturi temporare. Înseamnă a pune în centrul acțiunii politice și sociale demnitatea umană, indiferent de context sau geografie.

Publicitate și alte recomandări video