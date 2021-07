Oamenii lui Cosette, Klaus şi Relu

După ce a blocat votul pe buget în Consiliul Local, imputând pe bună dreptate primarului lipsa unor concursuri deschise pentru ocuparea funcţiilor importante din Palatul Roznovanu, USR PLUS Iaşi a organizat un simulacru de „concurs” pentru şefia organizaţiei. Astfel, un anume Ştefan Tănase, o marionetă a şefei de facto, Cosette Chichirău, conduce mai nou USR PLUS la Iaşi. Rezultatul scrutinului intern era cunoscut dinainte. Cunoscut dinainte, dar confirmat oficial cu mare întârziere. Pentru că după ce a reproşat, pe bună dreptate, lipsa de transparenţă din Primărie, USR PLUS Iaşi a avut nevoie de două zile să facă publice rezultatele alegerilor, şi atunci, mai mult la presiunea presei. Şi ca lucrurile să fie clare: USR PLUS nu e o organizaţie privată, care poate zăvorî uşa la „bucătăria internă” după bunul plac. Ca partid parlamentar primeşte anual milioane de euro din fonduri publice, iar ca formaţiune ce îşi asumă transparenţa ca parte din ADN politic era de aşteptat să le servească o lecţie „partidelor vechi” despre ce înseamnă o organizaţie deschisă şi un concurs „pe bune”. Mi-ar fi plăcut să văd o conferinţă a USR PLUS în Piaţa Unirii, cu oameni veseli, votându-şi liderii pe telefon dintr-o ofertă variată, într-un cadru relaxat. În ultimă instanţă, acest partid la Iaşi acolo s-a născut, lângă statuia lui Cuza.

Alegerile din PNL Iaşi s-au desfăşurat după coordonate asemănătoare, dar măcar de la liberalii ieşeni nu mai are nimeni pretenţii. Am asistat la o competiţie reală la filiala municipală, dar cu un favorit cert (exact ca la USR PLUS) şi un vot pentru candidatul unic la şefia organizaţiei judeţene. Dacă la USR PLUS, Ştefan Tănase e omul lui Cosette, de bine de rău, o localnică, la PNL, Alexandru Muraru e omul lui Klaus, un tip din Sibiu. Noul şef al liberalilor ieşeni pare în acest moment un corp străin, implantat cu forţa în organismul „bătrân” şi plin de cicatrice, din Podu Roş. Aderenţa reală a lui Muraru în filială s-a văzut la conferinţa din weekend de la Teatrul Naţional, când Orban a fost primit cu ropote de aplauze de liberali, iar premierul Cîţu, opţiunea lui Muraru, a stârnit zâmbete ironice. Aş paria că ideea lui Orban, cu apăratul tradiţiilor, crucii şi drapelului, i-a venit când a văzut mutrele provinciale, împietrite în secolul 20, ale liberalilor ieşeni prezenţi la Teatrul Naţional. I-a venit ideea după ce a intrat în foaier, că în parcare toate maşinile erau de secolul 21.

Organizaţiile locale ale PNL şi USR PLUS ies întărite după alegerile interne. Întărite în sensul negativ al cuvântului, de rigiditate, de osificare a structurilor de putere. Ambele filiale au formalizat numirea unor lideri ştiuţi dinainte, dar despre care, în realitate, se ştiu prea puţine. Muraru, Dangă, Tănase, Hăvârneanu sunt momentan politicieni şterşi, depersonalizaţi, care nu pot fi asociaţi cu un proiect politic, nici măcar cu o idee „călăuzitoare”. Pentru publicul larg, ei sunt „oamenii” lui Cosette, Klaus şi Relu, şi nu există indicii că vor scăpa prea curând de aceste etichete.