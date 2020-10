Oana Roman: Uitam să vin la timp acasă, ajungeam și-l vedeam transfigurat

Oana Roman a vorbit despre copilăria ei.

„Am primit o educație foarte strictă din punctul de vedere al manierelor. Vine de la bunica din partea mamei pentru care, ea fiind soție de ambasador 35 și ceva de ani, totul trebuia să fie ca la carte. Tata este absolut obsedat de curățenie și ordine. (…) Mă responsabiliza tot timpul. Ai greșit, plătești. Nu-mi era frică de el, dar era o autoritate. Eu am fost un copil ne-cuminte și cam băiețoi. Alor mei le era frică să nu pățesc ceva. Noi stăteam la Victoriei și mergeam la joacă spre Cișmigiu. Uitam să vin la timp acasă, ajungeam și-l vedeam transfigurat. Se gândea că am pățit ceva. Mi-am luat-o de câteva ori de la el pentru că am ajuns târziu acasă”, a mai spus vedeta.

