Oare primarul ştie asta? Elevii din capăt CUG pleacă de acasă la ora 6.00: stau aproape două ore în trafic

Mama lui Cosmin ne povesteşte că a ales la un moment dat să facă pe jos zilnic drumul până în capăt CUG, din Vişoianu, pentru a putea lua tramvaiul. Deci un mijloc de transport din oraş pe o rută care are, în teorie, o bandă dedicată pentru transport în comun, şi două mijloace de transport exclusiv pentru elevi care pleacă din staţie la 7.00 şi la 7.10. A ajuns în Copou la timp doar cu cele care pleacă cu 10 sau 20 de minute mai repede, nu cu cele pentru elevi. În restul timpului, copilul ei a întârziat cu cel puţin 15 sau 20 minute la ore.

Trafic care s-a îngreunat de la o zi la alta

Problemele cu privire la traficul pe ruta capăt CUG - Copou au apărut abia de la jumătatea săptămânii şi, din cele povestite de părinţi, traficul a crescut de la o zi la alta. Una dintre explicaţii este aceea că persoanele care pleacă la serviciu au fost nevoite să ia maşina personală, la ora 7.00 şi 7.10 fiind doar mijloacele de transport dedicate exclusiv elevilor şi profesorilor. Astfel, dacă luni şi marţi au făcut coadă în staţii şi au întârziat la serviciu, în următoarele zile au decis să nu mai depindă de transportul în comun. „Exceptând ziua de luni, când s-a plecat mai târziu de acasă, aproape toate zilele au fost cu probleme. Marţi am plecat la 6.20 de acasă, iar la 6.30 am urcat la Lunca Cetăţuii, de la capăt de linie, iar la 6.35 am ajuns la capăt CUG. În tramvai m-am urcat la 6.40 şi am ajuns la 7.15 în Copou. A doua zi, dacă am văzut că am ajuns prea devreme, am zis să plecăm cu 10 minute mai târziu. Am plecat la 6.30 de acasă şi la 7 fără 10 am plecat din capăt CUG, iar la Universitate am ajuns la 7.50, cu un tramvai nou. Asta în condiţiile în care nu am mers cu tramvaiul pentru elevi şi studenţi, care pleacă din Capăt CUG la 7 fix şi la 7 şi 10. Acela când a mai ajuns în Copou?”, întreabă părintele.

Trafic îngreunat de salariaţii care nu mai prind tramvai

Având în vedere că miercuri a ajuns „la mustaţă”, joi a decis să plece mai repede. La 6.20 a ieşit din casă, dar traficul parcă a crescut dintr-o dată. În zona capăt CUG - Tehnopolis - Belvedere traficul a fost infernal. Pe prima bandă nu se putea circula din cauza maşinilor parcate, aşa că, pentru a putea ajunge la timp la muncă, mulţi şoferi au intrat şi pe banda cu linia de tramvai. În plus, banda pentru tramvai este de multe ori blocată de şirul de maşini care încearcă să vireze la stânga pe vreo străduţă sau alta, sau se bagă în faţa tramvaiului maşini care vin de pe străzi adiacente. „I-am zis vatmanului să nu mai lase maşinile să intre în faţă, dar mi-a zis, şi pe bună dreptate, că dacă intră în maşina din faţă şi face accident când mai ajunge în Copou?”, afirmă părintele.

Mama care a stat de vorbă cu reporterii Ziarului de Iaşi explică faptul că numărul de mijloace de transport în comun este insuficient. Oamenii care încearcă să ajungă la serviciu cu tramvaiul nu pot pleca nici la 7 şi nici la 7.10, fiind doar mijloacele de transport dedicate exclusiv elevilor şi studenţilor. Iar aceste mijloace de transport sunt deja pline până la refuz încă de la prima staţie (chiar şi cele pentru elevi), iar din staţia Lidl Nicolina de exemplu nu mai poate urca nimeni, pentru că nu ar fi loc nici pe scară. Aşa se explică de ce a fost nevoită vineri, deşi plecase la 6 şi 16 de acasă, să sune la dirigintă şi să îi explice că la ora 8.00 încă se află în tramvai, în drum spre şcoală, menţionând că de la staţia din Fundaţie şi până la Universitate a făcut cu tramvaiul mai bine de 10 minute.

Programul zilnic al unui elev care pleacă din capăt CUG

Părintele care s-a plâns Ziarului de Iaşi afirmă că este inuman pentru un elev să se trezească zilnic la 6, ba chiar la 5,30, să se pregătească de şcoală, să stea mai bine de o oră şi jumătate în trafic, să petreacă cel puţin 5 sau 6 ore la cursuri, iar la întoarcere să petreacă acelaşi timp în trafic. „Copilul meu ajunge după 9 sau 10 ore acasă. Mănâncă şi îl culc cel puţin jumătate de oră, pentru este frânt. Se trezeşte apoi pentru că mai are de făcut şi teme, şi trebuie să fie iar în pat cel târziu la 21.30, pentru că altfel nu mai prinde cel puţin 8 ore de somn”, explică părintele. În cazul său explică că şi-a asumat un program mai dificil când a ales o şcoală din oraş, când avea alternativa unei şcoli gimnaziale mai apropiate de casă. Şi-a asumat şi faptul că trebuie să care un rucsac de cel puţin 7 kg cu cărţi şi caiete zilnic, de multe ori stând în picioare o oră şi jumătate sau mai mult, dar se întreabă ce vină au elevii de liceu care nu au avut această alternativă. Sau părinţii care au doi sau mai mulţi copii înscrişi în municipiu la două şcoli diferite cum îşi gestionează timpul?

Cum vede părintele rezolvarea

Părintele vede ca o uşoară rezolvare a problemei traficului spre centrul oraşului interzicerea completă a parcării pe carosabil măcar în anumite intervale orare, iar două benzi de mers pentru maşini în zona capăt CUG - Podu Roş (trei cu cea pentru tramvai) poate ar mai decongestiona traficul. De asemenea, să fie pe tot traseul capăt CUG -Podu Roş bandă exclusiv pentru mijloace de trasport în comun (în prezent este doar pe porţiunea Lidl Nicolina-Podu Roş), dar şi introducerea mai multor mijloace de transport pe această rută, mai ales dimineaţa, lucru care i-ar putea încuraja pe cei care merg la serviciu să îşi lase maşina acasă. Experienţa din primele zile ale săptămânii, când mulţi ieşeni au aşteptat zeci de minute în staţie, pentru că tramvaiele de la ora 7.00 şi de la 7.10 erau pentru elevi, i-a obligat pe mulţi să ia maşina personală pentru a ajunge la timp la serviciu. Acest ultim aspect ridică şi problema realizării unor parcări în capăt CUG (şi la celelalte intrări în oraş), pentru cei care vin zilnic la serviciu din localităţile limitrofe şi depind până acolo de maşina personală. Astfel, şi-ar putea parca maşina la marginea oraşului şi parcurge drumul până la serviciu cu mijloace de transport în comun.