Oastea de strânsură

Suflarea microbistă ieșeană a început cu greu să digere noua golgotă a fotbalului ieșean, în scopul revenirii acolo sus. Un amic microbist competent se lamenta chiar la startul ligii matineelor, vizionând prima producție televizată a stagiunii, meciul FC Bihor-CS Șelimbăr. „Aoleu, în ce panaramă de campionat am ajuns!” Peste o săptămână Bihorul lui Eric Lincar s-a impus aproape imperial (atât cât plebea are vreo legătură cu imperiile) la Satu Mare, dar asta n-a dovedit decât că la orice rău (prost) există și mai (rău). Iar când asiști la chinurile bihorenilor pe stadionul care poartă numele marelui Duduș Bodola contra Dumbrăviței ce să mai crezi? Că Politehnica noastră, urmașa epigonică a neuitaților Romilă și Simionaș, ar trebui să promoveze fluierând în Superligă, recâștigându-și îndreptățitul destin (sic!) pe prima scenă a fotbalului românesc.

Să nu fluierăm, fiindcă fluierăm a pagubă. Și să nu ne cufundăm prea mult în ligheanul amintirilor, fiindcă s-ar putea să ne înecăm în apă stătută. Într-adevăr, microbiștii au dreptate: Liga a II-a ca nivel general este extrem de modestă, dar oare Politehnica Iași cu cât este (sau oare este?) mai brează? Ne amintim că în toamnă Politehnica Iași a oferit un electroșoc suporterilor fiind eliminată de anonima și anodina Metaloglobus, într-o dublă care a pus capac numeroaselor îndoieli. Mulți spuneau că aveau un sâmbure de teamă dacă nimeream FC Voluntari, dar cu „metaliștii ăștia” nu ne puteam încurca. Mai ales că prin toată presa ieșeană era postulată ideea că retrogradarea ar fi sinonimă cu desființarea din cauza datoriilor astronomice ale clubului. Până în ultimele apariții, chiar sub bagheta proscrisului Miriuță, nimic nu anticipa un asemenea deznodământ, care nu întâmplător a dus mințile pe cărările cețoase ale supozițiilor. Că jucătorii s-au risipit ca potârnichile după un asemenea cataclism n-ar fi fost de mirare, s-a întâmplat asta mereu în atari situații. Printre cei plecați se numără și alți proscriși, Roman și Bordeianu (golgeterii echipei ieșene în ultimele ediții, dar asta n-are importanță), jucători care fac treabă bună în alte părți. Însă din echipa ieșeană care a dus amarul retrogradării au mai rămas doar portarul spaniol Fernandez, Ștefanovici, plus alți doi jucători, încă indisponibili. În rest, oaste de strânsură, ca pe vremea răzeșilor lui Ștefan cel Mare.

S-au analizat primele două meciuri ale ieșenilor în noul sezon, dar principala concluzie care se întrezărește este că nu se întrezărește nimic. Și nu se va întrezări nici după meciul următor, cu Bistrița. Am pierdut în Copou în fața unei echipe la fel de modeste, dar una mai omogenă și mai organizată în stil italian. Iar în suburbia băcăuană, am avut în față o echipă și mai modestă și mai neexperimentată. Când te bazezi pe oști de strânsură, ai nevoie de un liant, și acest liant poartă numele de antrenor. Ar putea Tony da Silva, așa bonom și jovial, să creeze din nimic o „generație de suflet la Iași”? Răspunsul poate fi, în cel mai fericit caz, dubitativ, având în vedere experiența redusă a lusitanului nostru. În fond, Iașul nu are o pepinieră numeroasă și (mai ales) valoroasă, cu relații reciproce cimentate încă din juniorat, iar pentru a ne completa „underii”, se scotocește pe la Cluj sau Oradea. Noroc că la titulatura Under 19 (sau 21) ceruți de FRF se mai adaugă termenul „eligibil”, altfel ne-am căuta și mlădițele viitorului prin Burkina Faso sau Insulele Cayman.

Chiar și așa, șanse de revenire ar putea exista, tocmai făcând referință la nivelul lacustru al acestui eșalon, în care aproape jumătate din efectiv n-are de promovare. Primul examen semnificativ ar fi meciul de la Voluntari, deși Iașul a pierdut deocamdată chiar și un examen nesemnificativ în prima etapă. Poate că scăpați de concordatul preventiv și intrați sub umbrela insolvenței, Politehnica își va găsi o cale de lumină, chiar și cu oastea asta de strânsură, poate că revenirea „băieților veseli” lângă cei doi căluți, va da un imbold benefic, poate că și conducătorii vor reflecta la greșelile mai cronice sau mai acute… Poate că Iașul va dovedi din nou capacitatea, de rezistență la vicisitudini, în anii în care mândra Timișoară se zbate în Liga a III-a, iar Brașovul nu-i nici măcar pe-acolo.

Și mai sunt tot felul de „poate”. Rolul principal revine lui Tony, într-o vreme în care numai de bine nu se aude. Cum rămâne cu „generația de suflet”, senhor?

