Obsesiile microbiştilor români

Uneori, ne mai plictisim de fotbal. Încercăm pe Eurosport, dar trebuie să alegem între reluări din ciclism şi reluări de snooker. Meciul de pe Look TV, modest „din punct de vedere tehnic şi spectacular” (clişeu clasic) se termină. Urmează declaraţiile de la faţa locului şi comentariile din studio. Aşteptate cu sufletul la gură. Cu indulgenţă, 80% dintre ele se referă la arbitraj. Că un cutărică cu fluier a ajutat echipa A fiindcă individul e cumătru cu nepotul soacrei lui X, conducător al pomenitei echipe. De la celebrul „masacru, masacru, masacru” (!) al regretatului (în sens propriu) Cristi Borcea, logica marginalilor fotbalului românesc a e(in)voluat. Ne e dor de revolta tâmpă a „taurului roşu”, din vechea epocă au rămas doar aluziile şovin-religioase ale lui Gigi Becali şi ditirambele cu spume la gură ale Memeului. Între timp, ai noştri conducători, antrenori şi jucători se întrec în subtilităţi: „Nu e rolul nostru să criticăm arbitrajele, nu ne-am pus în gând asta, dar ne-au furat ca hoţii de cai”. „Hai domne că am văzut reluarea la TV, n-a fost niciun ofsaid”. „Posibil, n-a fost, ba poate că o fi fost la noi, dar în orice caz ne-au furat la «maneră».” Şi uite aşa, nema greşeli la echipă, nema aşezare neinspirată, nema schimbări salutare sau invers, numai arbitraje şi iar arbitraje. Iar în loc de Look, puteţi pune Digi sau Telekom, aceleaşi lamento-uri nevricoase peste tot...

Ne mirăm de suporteri şi de comentariile lor. Dacă la un meci, arbitrul greşeşte de trei ori în defavoarea echipei preferate şi de cinci ori invers, Măria Sa Suporterul le vede doar pe cele trei. Lucru scuzabil, pentru că aşa sunt suporterii, subiectivi prin excelenţă şi chiar ar fi păcat să fie altfel. Dar dacă voci oficiale din cadrul unei echipe (manageri, antrenori chiar jucători gen Ionuţ Cioinac) susţin asemenea subiectivisme, lucrurile sunt mai complicate. Iar dacă şi moderatorii (y compris formatorii de opinii) ţin bricheta deasupra paielor uscate, aţâţând focul cu frenezie, devin grave. Chiar acum când scriu, la TV, un oficial de la Botoşani critică (pe bună dreptate) arbitrajul de la meciul cu FCSB. Spunem pe bună dreptate, fiindcă brigada lui Adrian Cojocaru a făcut-o de oaie într-o direcţie: penalty clar neacordat gazdelor, penalty moca acordat FCSB. Ce să le mai spui? Au fost plătiţi de Becali? „Dovadaaa” vorba reginei balului din Petreşti. Mulţi greşesc în activitatea lor, dar - în opinia proprie - arbitrii sunt un fel de zei, semizei sau sferturi de zei, infailibili fără drept de greşeală. Iar dacă greşesc, e clar că sunt plătiţi de pizmaşul care sare la interval cu valiza plină. Ca o impresie personală, arbitrii nu fură, ci greşesc pentru că sunt slabi. Cei buni sunt prin vacanţe de documentare pentru VAR, prin ţările exotice. Iar dacă se mai crede că VAR va aduce liniştea e fals. O să fure şi VAR-ul, oameni buni, că românul ştie să depisteze hoţia mai ceva ca în ţările cu fotbal avansat.

Nu numai arbitrii „fură”, ci şi jucătorii. Unul dintre fotbaliştii modeşti de la Poli Iaşi, dar exemplul numărul 1 de determinare şi dăruire este acuzat pe reţelele de socializare că ar fi blătuit meciul cu Dinamo. Pentru casele de pariuri, o altă obsesie naţională. Nu serios, domnilor, aveţi chitanţa scanată să o postaţi că ar fi interesant? Poli, o echipă atât de valoroasă, ar fi distrus pe Dinamo dacă n-ar fi fost „pariori” la echipă. Pe lângă astfel de marote se mai fac şi „echipe” ca la turul Franţei. Academica din Clinceni rulează pentru FCSB, CFR se odihneşte în roata lui Sepsi, Voluntarii au dat punctele lui Hermannstadt (prostie colosală dacă arunci un ochi pe clasament) şi multe altele. În fazele finale ale campionatelor, obsesia blaturilor se împleteşte cu cea a arbitrajelor corupte şi iese un balaniş-balmoş de toată greaţa. (Chiar acum, la ProX se dezvoltă ideea prieteniei FC Botoşani-FCSB, una absurdă, pentru că e vorba de un biet complex psihologic.) Nu mai există nimic curat, cinstit, în fotbalul românesc şi parcă uităm că vremurile cele mai întunecoase (păcătoase) din istorie sunt acelea din vremea cooperativelor lui „Tata Jean” şi „Pinalti” adică vremea generaţiei de aur a naţionalei. Vreo legătură? Mai degrabă nu, mai ales că artiştii acelei generaţii erau departe de bietul fotbal românesc.