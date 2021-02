Înainte de a ajunge secretar de stat la Departamentul Românilor de Pretutindeni, Oana Ursache, membră a conducerii PLUS, scria ode către colega ei Simina Tulbure. Ultima a ajuns deputat și a angajat-o la cabinetul ei pe fiica primeia.

Simina Tulbure a ajuns deputat USRPLUS pentru Diaspora și a angajat-o la cabinetul ei pe fiica Oanei Ursache.

Iată ce scria Ursache, pe site-ul catchy.ro, in noiembrie 2020: “La Simina mă tot uit, de când lucrez împreună cu ea, și nu încetez să mă minunez cât de sigură e pe ea, câtă dreptate are atunci când în puține cuvinte eliberează sentințe, câd de hotărâtă e să facă astăzi un pas, mâine alți trei, câtă răbdare are cu cei pe care vrea să îi convingă, iar ei nu se lasă și mai ales cât de simplu e să asculte argumente și să le pună cap la cap, să renunțe la opinia ei pentru că tocmai a fost convinsă de contrariul. Și dacă asta nu e abilitate politică, să îmi spuneți voi care e.

La 28 de ani și-a depus candidatura pentru Camera Deputaților, și-a făcut un program politic, și-a convins colegii din diaspora să o voteze, și a început o campanie electorală în care urechile i-au auzit de toate“.

