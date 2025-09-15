Odele lui Liiceanu

Haideți să fim generoși și să acceptăm o idee mult mai largă. Ce-ar fi să-l clonăm în locul fiecăruia dintre noi pe Bolojan? O țară alcătuită doar din Bolojeni ar deveni, cu siguranță, cea mai înfloritoare din lume.

„Și eu vreau să vorbesc despre dl. Ilie Bolojan, dar nu doar despre latura contabilă a personalității sale”, scrie filozoful și, mai nou, ideologul Gabriel Liiceanu, răspunzând cât se poate de civilizat unui prieten foarte bine instruit, care a avut, totuși, îndrăzneala și nedelicatețea de a critica, destul de voalat, unele dintre reformele lui Ilie Bolojan.

Dar nu despre latura contabilă a personalității premierului dorește să vorbească Gabriel Liiceanu, ci despre altele, mult mai importante, dar mai puțin accesibile marelui public. Totuși, amintind în treacăt de cifre, el tinde să sublinieze aducând la cunoștință electoratului elevat că „sunt domenii în care cifrele și contabilitatea sunt sacre”. Nu-mi prea place cum rezonează în această propoziție „sunt” cu „sunt”. Se putea găsi, cu ușurință, un sinonim, dar pe dl. Liiceanu nu-l preocupă amănuntele astea legate de stil, el e preocupat de multiplele laturi ale personalității lui Ilie Bolojan. Una dintre aceste laturi fiind administrația, fapt care-l determină pe distinsul nostru filozof să apeleze la argumente sacre. „Egiptenii din vremea primilor faraoni – scrie el – erau deja conștienți de sacralitatea cifrelor și a registrelor contabile când era vorba de a-și evalua recoltele și a-și număra cirezile.” De bunăstarea egiptenilor se bucurau însă și iudeii, afirmă filozoful, aflați în sclavie, „suspinând de dorul oalelor cu carne fiartă” de pe malul Nilului, atunci când Moise i-a scos din robie, făcându-i să pribegească timp de 40 de ani prin deșert în căutarea pământului făgăduinței, acceptând greu să mănânce „mana” pe care însuși Iahve le-o arunca din cer. Pentru ei nu hrana cerească, ci carnea fiartă în preajma piramidelor era ispititoare.

Să ne oprim însă la cifre, înainte de a merge mai departe. Cifrele nu sunt numai sacre, cum afirmă dl. Liiceanu, ci mai degrabă, dacă ar fi să ne referim la istoria evreilor, diabolice. Ba chiar sinistre dacă ne raportăm la efectul pe care îl au atunci când oamenii sunt priviți ca niște simple mulțimi de numere, mutate dintr-un registru contabil în altul. Să ne gândim numai la lagărele de exterminare naziste, la experimentele pe care le-au făcut medicii celui de-al Treilea Reich, și ne vom da singuri seama cât de sacre sunt cifrele atunci când, pentru a-și atinge scopul, un lider confundă ființa umană cu o cifră. Câți evrei au pierit în lagărele naziste? Câți au fost supuși la experimente și chinuri îngrozitoare? De ce nu a luat acest exemplu din istoria recentă a poporului evreu dl. Liiceanu, ci s-a dus tocmai la Moise? Dar și la egipteni cifrele nu erau atât de sacre, cum are impresia directorul Ed. Humanitas. Cifrele egiptene nu ne vorbesc despre numărul robilor care au pierit muncind din greu pentru prosperitatea și gloria faraonilor. Și acolo au existat lagăre. Poate ceva mai blânde decât cele naziste. Dar și acolo au avut loc atrocități. Și tocmai aceste lagărele i-au determinat pe Moise și pe iudei să plece din Egipt în căutarea pământului binecuvântat.

Dar oare cât de sacre erau pentru hitleriști registrele contabile din lagărele naziste? Erau, căci datele statistice extrase din ele alimentau ideologia nazistă bazată pe legile lui Malthus. În căutarea spațiului vital pentru rasa superioară, Hitler s-a bazat tocmai pe cifre. Dar să trecem peste asta și să revenim la fondul chestiunii.

În articolul său dedicat lui Bolojan, după cum am mai afirmat, dl Liiceanu polemizează la un mod filozofic aducând argumente socratice, ce-i drept trase de păr, cu un coleg de breaslă, om cât se poate de civilizat, care afirmă că „greșeala domnului prim-ministru – spre deosebire de cea a președintelui țării care nu simte că, în momentul seriozității în care ne aflăm, vremea glumițelor și exprimărilor în doi peri a trecut – este de a juca totul pe cartea contabilității.” Ei bine, de aici pornește toată demonstrația pseudosocratică a dlui Liiceanu. El apără cartea de joc a contabilității bolojeniste, așezând-o alături de Cartea Sfântă. Nu același lucru se întâmplă în cazul președintelui a cărui prestație e pusă sub semnul întrebării, dacă nu cumva chiar ridiculizată de către interlocutorul de pe micul ecran al lui Liiceanu. Filozoful nu-i sare în apărare președintelui, care, „cu glumițele lui” apare ca un personaj defazat. Pe dl Liiceanu nu-l deranjează aceste observații ale interlocutorului său ipotetic. El l-ar fi putut apăra și pe președinte, căci, fie vorba între noi, și președintele e omul cifrelor, ce-i drept nu al contabilității sacre, dar n-o face.

De fapt, atât președintele, cât și premierul sunt matematicieni. Ilie Bolojan, îndrăznesc să afirm, e unul de duzină, Nicușor Dan, un fost olimpic, știe cu siguranță ceva mai multă matematică decât premierul care a fost profesor la Școala Ajutătoare Țileagd, predând într-un mediu abuziv și nociv pentru elevi. Nici unul dintre ei nu știu nici contabilitate, nici economie. Economia unei țări e un mecanism destul de complicat și de sensibil, care necesită reglaje fine și supape de siguranță. Învățat la Școala Ajutătoare de Țileagl să utilizeze metode radicale de coerciție, premierul Bolojan se comportă mai degrabă ca un măcelar ce tranșează un leș, decât un economist sau un finanțist pus în fruntea țării. Chiar și la capitolul de contabilitate o dă în bară. Drept urmare, în urma măsurilor sale de austeritate, inflația din România a ajuns să fie cea mai mare din Europa, circa 9,99%, iar încrederea în investiții a scăzut la un nivel critic. Asta a făcut omul providențial Ilie Bolojan. A dat cu barda în stânga și în dreapta, împingând România spre pragul recesiunii. Dacă ar fi știut câte ceva din istoria contabilității s-a fi oprit la timp. Căci iată ce ne spune nu oricine, ci Gingis Han care nu a fost doar un conducător crud, ci și unul din fondatorii contabilității în partidă dublă, referindu-se la birurile pe care le impunea supușilor săi de toate neamurile: „Eu oile mele nu le tund de două ori și nu le jupoi pielea, iar, dacă așa face asta, aș sărăci și eu, și ele.”

Și după această scrută incursiune în istorie, Gabriel Liiceanu trece la subiect: „Și da, îndrăznesc să spun, că noi suntem acum, cu guvernarea Bolojan, într-o situație analogă: nu vom atinge pământul făgăduinței dacă nu vom accepta că esența reformei de redresare a României după anii de dezastru uselist (socialisto-liberal), este una administrativă, iar esența acesteia este una de ordinul cifrelor și al contabilității”. Gingis Han a fost un simplu păstor, dar a ajuns împărat, un stăpânitor al lumii. Se spune că era crud. Era crud, dar și înțelept. Un alt fondator al contabilității în partidă dublă este discipolul lui Leonardo da Vinci, Luca Pacioli, matematician și călugăr franciscan, autor al unui tratat de matematică și magie. Luca Pacioli spune același lucru pe care l-a spus, cu patru secole înainte sa, Gingis Han. Pentru a se putea regenera orice organism, fie el uman sau economic, are nevoie de un moment de respiro. Dacă-l sugrumi punând biruri peste biruri el se va sufoca. Limpede ca bună ziua. Nici premierul Ilie Bolojan, nici distinsul său ideolog Gabriel Liiceanu nu știu asta. Căci dacă ar ști, n-ar lua și a șaptea piele de pe om.

Paralela aceasta a lui Gabriel Liiceanu conține mai multe erori. Unu: evreii au stat timp de 430 de ani în robia egipteană. Robia noastră, așa cum afirmă directorul editurii Humanitas, durează de 35 de ani. Deci ea începe odată cu răsturnarea lui Ceaușescu și se întinde până în prezent. Evreii au fost robii egiptenilor, dar noi, după căderea comunismului, robii cui am devenit? Suntem, cumva, proprii noștri robi? Pai dacă ar fi așa, cum am putea să ne scuturăm de robie altfel decât renunțând la noi înșine și la modul nostru de a fi?! Adică la identitatea noastră ca popor.

Dar poate că suntem robii altora. Atunci lucrurile par să fie și mai grave. Poate că suntem robii structurilor din care România face parte. M-aș fi așteptat la ceva mai multă logică din partea unui filozof de talia lui Liiceanu. Dar ea nu există. Logica și rațiunea domniei sale sunt acoperite de retorică goală. Dacă începi s-o descompui, rămâi cu niște vorbe frumos ambalate, dar lunecoase, în palmă.

Dar să presupunem că timp de 35 de ani am orbecăit mergând prin pustiu, călăuziți de niște președinți precum Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu și Klaus Iohannis, cărora dl Liiceanu, dacă nu mă înșel le-a ținut trena și le-a închinat ode la timpul potrivit. Ei bine, din demonstrația dlui Liiceanu am putea deduce că, de fapt, în toți acești ani, națiunea noastră, îndrumată de conducătorii ei, dar și de elita de la GDS, nu au făcut altceva decât să rătăcească prin deșert în căutarea unui nou Moise. Și iată că acum, după 35 de ani de rătăciri, acest Moise a apărut în chip de Bolojan.

Comparația e de-a dreptul hilară. E suficient să ne gândim la chipul lui Moise sculptat de Michelangelo și apoi să întoarcem privirea spre Bolojan care apare din ce în ce mai des pe micul ecran, dar și în spațiul virtual, ca să ne dăm seama că filozoful nostru bate câmpii, cuprins de o stare de exaltare ce nu are de-a face nici cu rațiunea, nici măcar cu delirul mistic, ci cu obediența de cea mai joasă speță. Oare ce ar fi spus Monica Lovinescu sau Virgil Ierunca, în preajma cărora a stat Liiceanu după revoluție? Sau ce ar fi spus Constantin Noica, citind aceste cuvinte de admirație rostite de un filozof, care pe vremuri părea a fi unul din apropiații săi? Sau ce-ar fi zis bietul Platon citind acest text encomiastic care are drept model sublimele sale dialoguri?

Nu mai vorbesc de ce-ar spune vechii iudei ce-au rătăcit prin pustiul Sinai văzând un intelectual de elită, care ignorând cu bună știință literele sacre ale Vechiul Testament, îl compară pe Moise cu un om plin de ifose, care, călcând totul în picioare, nu-și mai încape de atâta înfumurare în propria sa piele, hrănindu-se cu suferința altora… Oare comparația aceasta nu e o jignire atât la adresa noastră, a celor care am trecut prin teroarea dictaturii comuniste, suferind de foame și de frig, cât și la adresa evreilor care au stat vreme de 430 de ani în robie egipteană și apoi au rătăcit 40 de ani prin pustiu pentru a ajunge în țara făgăduinței? Făceți-mă să înțeleg, de atâta amar de timp, de când am intrat în NATO și în Uniunea Europeană, noi am devenit robi? Căci asta se poate deduce, dacă descompunem pe bucăți afirmația lui Gabriel Liiceanu referitoare la Moise și Bolojan, că am fost în toată această perioadă sub robie străină. Desigur, nu aceasta e intenția autorului, ci, dimpotrivă, el e unul dintre promotorii apartenenței noastre la Uniunea Europeană și la NATO, dar uite, luat de un avânt demonstrativ, se lasă dus de val ajungând într-o cu totul altă zonă. Sau poate că din când în când, Dumnezeu le ia mințile filozofilor, astfel că înlăuntrul lor pătrunde lumina întunecată a logicii lui Mefistofel… Cel puțin eu unul așa tind să interpretez.

Bolojan și Moise? Nu e prea mult?

Însă dl. Liiceanu nu se oprește aici, ci întinde pelteaua mult mai mult.

Lăsând în urmă testul contabil, el vorbește despre un al doilea test, cel uman, unul „care presupune doar o minimă inteligență psihologică și bunăvoință comparativă, unul în care nu mai există nimic din lunga noastră istorie culturală a lingușirii, nici o urmă din spectacolele scabroase ale sălilor ridicate în picioare la comandă, nici o urmă din lauda la îndemână și entuziasmul facil”. La capitolul acesta, premierul Bolojan trece testul cu brio. În opinia dlui Liiceanu, premierul este un om cult, care frecventează librăriile și bibliotecile, un om care pune mai presus adevărul decât propriul său interes sau interesul de partid, dotat cu un caracter sobru și ferm, fermitate pe care, din păcate, „olguțele noastre o confundă cu încăpățânarea”, fiind înzestrat, pe deasupra, poate și pe dedesubt, cu o profundă „cunoaștere de sine, de siguranță dacă vreți, de conștiință a ceea ce el reprezintă în și pentru sine”, lucruri ce vin „de dincoace de falsa modestie sau de trufia respingătoare”.

Și după această sublimă reverență, Gabriel Liiceanu se dezlănțuie. Urmează un adevărat tsunami de adjective, metafore și comparații istorice în care Ilie Bolojan pare să nu aibă egal decât în propria sa persoană: „În sfârșit, o ultimă întrebare: Ați mai întâlnit vreun om politic de la Mihail Kogălniceanu, Ion C. Brătianu, Regele Carol I, Regina Maria, Iuliu Maniu sau Corneliu Coposu care să fi avut ca valoare civică supremă slujirea și loialitatea față de țara lui? Nu vă grăbiți să scăpați așa lesne de mine, acuzându-mă că trec printr-o criză de exaltare, de vreme ce mă hazardez să-l așez pe Ilie Bolojan în acest context. Vorbind astfel, am în vedere potențialul pe care-l are acest seamăn al nostru de a deveni – dacă-l vom lăsa să-și facă treaba – unul dintre ei. Ceea ce înseamnă: de a deveni unul dintre adevărații patrioți care au traversat istoria modernă a acestei țări.” Am văzut că în această comparație nu au intrat nici Alexandru Ioan Cuza, nici regele Ferdinand, întregitorul României. Figurează însă regina Maria, cu care nu are nici în clin nici în mânecă Ilie Bolojan. Regina Maria a fost un diplomat de excepție, un adevărat ambasador al cauzei noastre în lume. Meritele sale sunt incontestabile. Dar regina Maria a fost și o persoană caritabilă, care a plecat pe front și a avut grijă de răniți. Nu același lucru putem spune despre Ilie Bolojan. El e lipsit de empatie. Suferințele aproapelui nu numai că-l lasă rece, dar îi și stimulează orgoliul. Și asta s-a văzut la inundații. Picior de Bolojan nu s-a văzut acolo în primele zile. Iar când, în sfârșit piciorul a binevoit să coboare la Broșteni, vizita sa a durat câteva minute. A venit, a văzut, și-a încruntat sprâncenele și a plecat. Acesta e noul Corneliu Coposu și noul Moise al lui Liiceanu.

Ajuns cu demonstrația aici, îmbărbătându-se cu propriile sale vorbe, filozoful Gabriel Liiceanu merge mai departe, propunând clonarea lui Ilie Bolojan: „Nu vreți să-l lăsăm pe Bolojan să facă o Românie în care să ne simțim toți acasă și din care nimeni să nu mai simtă nevoia să-și ia lumea în cap?” se întreabă el. Soluția pe care o propune filozoful e clonarea premierului într-un număr de 40 de exemplare, pentru fiecare județ câte un Bolojan. Aceasta e șansa noastră istorică, de care ar trebui să profităm. E o șansă unică pe care o avem „cu un astfel de prim-ministru”, zice el.

Dar de ce să-l clonăm doar pe Bolojan? Și Gabriel Liiceanu ar merita să fie clonat, tot în 40 de exemplare, ca să aibă cine să-i înalțe în slăvii pe cei 40 de Bolojeni.

Nu ar trebui să-l nedreptățim însă nici pe Klaus Ionannis, căruia Gabriel Liiceanu i-a înălțat ode la fel de strălucitoare ca și cea închinată actualului premier. „Voi vota cu Klaus Johannis – afirma filozoful cu câțiva ani în urmă – în cea mai bună dintre lumile care ne-au rămas. (…) Johannis a devenit refugiul nostru în fața primejdiei, fuga noastră democratică în munți.” Și ca tacâmul să fie plin, n-ar trebui să-i uităm nici pe Iliescu, nici pe Băsescu, nici pe Emil Constantinescu, și ei merită, din când în când să fie repuși în funcție, prin intermediul clonării. Ca de altfel și Elena Udrea, Codruța Kovesi și Monica, nu Lovinescu, ci Macovei, stâlpe, pardon, stâlpi de neclintit ai justiției, care au făcut enorm pentru România. Păi dacă au făcut enorm, cum de ne-am trezit în robie și l-am adus pe Bolojan?

Dar haideți să fim generoși și să acceptăm o idee mult mai largă. Ce-ar fi să-l clonăm în locul fiecăruia dintre noi pe Bolojan? O țară alcătuită doar din Bolojeni ar deveni, cu siguranță, cea mai înfloritoare din lume.

Dar cu Liiceanu ce să facem?

Eu zic să-l lăsăm, avem nevoie de cineva care să bată apa în piuă.

Nichita Danilov este scriitor și publicist

