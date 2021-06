Ofensivă împotriva hoților de biciclete din Iași. Cum vor fi prinși aceștia mai repede

"Judetul Iasi va fi primul judet in care toate structurile de ordine publica: Politia Judeteana, Politia Locala, Jandarmeria si Politia de frontiera vor intra in parteneriat cu Registrul National de Biciclete. Acest parteneriat va permite identificarea rapida a bicicletelor furate, inregistrate pe aceasta platforma. Decizia de participare la acest proiect a fost luata vineri in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Iasi - ATOP.

Avem in vizor descurajarea fenomenului infractional pe raza judetului Iasi, vom sprijini orice idee, orice proiect ne ajuta in acest sens. Ne-am propus sa deschidem mai multe canale de comunicare cu iesenii pentru a primi sesizari, petitii sau sugestii de actiuni si proiecte care pun umarul la mentinerea unui climat de siguranta publica in judetul Iasi", a scris Romeo Vatră pe Facebook.