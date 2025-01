Oferte de muncă în Iași pentru 2025. Top – Cele mai căutate domenii, salarii și oportunități de carieră

În timp ce bugetarii nu s-au dezmeticit încă după vacanța de final de an, companiile private au început deja căutarea de noi angajați.

În primele cinci zile ale anului 2025, pe platforma e-Jobs au fost deja publicate 26 de anunțuri de angajare în Iași, iar Amazon Development Center este compania care a postat cele mai multe oferte de muncă pentru acest județ. Oportunitățile de angajare sunt deschise în special în domeniile IT, inginerie și logistică, iar anunțurile publicate demonstrează un interes crescut pentru locuri de muncă remote sau hibrid.

Primele anunțuri, chiar pe 2 ianuarie

Primele anunțuri de angajare în Iași din acest an au fost lansate în a doua zi din an, pe 2 ianuarie, de Antibiotice SA, care caută un biolog și un pompier, de Delgaz Grid SA, care vrea să angajeze la Iași un șef de tură pe dispecerat, și de Interbrands Orbico SRL, cel mai mare distribuitor de produse de parfumerie și cosmetică din România. Majoritatea anunțurilor analizate de Ziarului de Iași pentru perioada menționată au fost însă publicate pe 6 ianuarie, în primele ore ale dimineții (vezi lista mai jos). Companiile cu cele mai multe oferte de angajare la început de an sunt Amazon Development Center (5 anunțuri din 26), Delgaz Grid (3) și Interbrand Orbico (3).

Oportunități variate de joburi în domenii tehnice și IT

Cele mai multe oferte sunt în domenii tehnice, IT și inginerie, iar unele în sectorul medial/farma și al serviciilor.

IT și tehnologie: Există oferte de locuri de muncă în domeniul IT, cum ar fi pentru poziții de Software Development Engineer, Senior Software Development Engineer, Quality Analyst, și Technical Program Manager la Amazon, și pentru Specialist SAP Analytics Cloud la HORNBACH.

Contabilitate și finanțe: Există oferte de muncă pentru Senior Accountant și Specialist SCADA la Delgaz Grid, și pentru Sef departament contabilitate la Express Credit Amanet.

Produse și servicii: În domeniul comerțului și distribuției, Interbrands Orbico recrutează pentru poziții precum Trade Activator și Stock Control Specialist pentru Philip Morris, iar VIVA CONTROL are o ofertă pentru Back Office Operator.

Servicii medicale: Antibiotice S.A. Iași recrutează pentru pozițiile de Servant Pompier și Biolog.

Logistică și depozite: Mai multe oferte sunt pentru locuri de muncă în depozite, cum ar fi „muncitor depozit EDCO” și „șofer livrări produse alimentare” la OTTO WORK FORCE, și „warehouse worker” la Interbrands Orbico.

Vânzări: Ofertele pentru agent de vânzări și consilier vânzări sunt, de asemenea, prezente, cu salarii semnificative (până la 10.000 RON).

Oferte de muncă remote și hibride în Iași și la nivel internațional

Pentru candidații care caută flexibilitate, există mai multe oferte remote sau hibrid, în special în domeniul IT (ex. Amazon, HORNBACH), iar pentru cei care speră la joburi mai bine plătite în alte țări europene, ofertele vin în special din Olanda și sunt adresate celor care vor să fie lucrători în domeniul depozitării.

Salariile oferite sunt variate, începând de la 2.450 RON net/lună (pentru joburi de depozit) până la 6.000-7.000 RON net/lună pentru poziții de management sau specializare în contabilitate (ex. șef departament contabilitate la Express Credit Amanet). Pentru locurile de muncă în străinătate, salariile sunt exprimate în EUR, cu valori între 1200 EUR și 4000 EUR net pe lună, în funcție de funcție și locație.

În ceea ce privește cerințele, majoritatea ofertelor din Iași menționează niveluri de experiență medii până la avansate, cu un focus pe specializările tehnice și cunoștințele lingvistice.

Tendințe pe piața muncii în 2025: Ce să aștepți?

Creșterea oportunităților în IT: Există o tendință puternică de creștere în domeniul IT, cu oferte de joburi și pentru specialiști cu limbi străine (engleză, franceză, spaniolă).

Flexibilitatea locurilor de muncă: Multe dintre joburi sunt remote sau hibride, ceea ce sugerează o adaptare a companiilor la cerințele angajaților din perioada post-pandemie. Mobilitatea internațională: Multe oferte implică relocarea în străinătate sau oferă joburi remote, ceea ce indică o piață de muncă tot mai globalizată. Unele dintre joburi oferă salarii medii, ceea ce sugerează o posibilă preocupare legată de situația economică actuală. Multe joburi de depozit sau logisitcă sunt cu salarii de nivel mediu, ceea ce poate fi un semn că piața muncii pentru aceste domenii nu este foarte competitivă. Provocări pentru candidatul român: Unele joburi implică cerințe ridicate, cum ar fi cunoașterea mai multor limbi străine sau experiență în domenii tehnice avansate, ceea ce poate reduce numărul de aplicanți calificați din Iași pentru anumite funcții.

Top dorințe profesionale pentru 2025: un job nou și o mărire salarială

Un studiu efectuat la sfârșitul anului trecut de e-jobs, cea mai mare platformă de recrutare din România a identificat principalele dorințe ale angajaților români pentru anul 2025. În contrast cu anii anteriori, când stabilitatea locului de muncă era o prioritate, mulți angajați sunt acum în căutarea schimbărilor pozitive, fiind influențați de incertitudinile economice din ultimii ani, cum ar fi pandemia, inflația și teama de recesiune.

Conform sondajului, 40% dintre respondenți își propun să își schimbe locul de muncă în 2025, iar alte dorințe majore sunt:

22,6% speră la o majorare salarială.

11,5% vor să poată lucra de acasă.

5,6% își doresc o promovare.

4,3% plănuiesc să înceapă un curs de reconversie profesională.

Incertitudini pentru 2025

10% dintre participanți nu au așteptări optimiste pentru 2025, iar principalele temeri exprimate de cei 900 de participanți la studiu rămân legate de stabilitatea locului de muncă, de salarii și beneficii extrasalariale, dar și de menținerea unui echilibru între viața profesională și cea personală.

În privința perspectivei pentru 2025, 32,2% dintre respondenți sunt îngrijorați de stabilitatea locului de muncă, iar 27,9% se tem că se vor confrunta cu o reducere a salariilor sau a beneficiilor. Alți factori de incertitudine includ echilibrul între viața profesională și cea personală (21,9%) și dezvoltarea competențelor (6,9%).

Românii anticipează și schimbări pe piața muncii, dintre care cele mai relevante sunt:

Angajatorii vor solicita noi competențe și abilități (45,3%).

Vor avea loc restructurări și reorganizări (36%).

Automatizarea și utilizarea tehnologiei vor crește (19,8%).

Vor apărea mai multe oportunități de muncă remote (21,2%).

Mobilitatea internă și internațională va crește (14,2%).

Pentru cei aflați în căutarea unor noi oportunități profesionale, începutul anului 2025 aduce o serie de oferte interesante și variate. Este esențial ca aplicanții să fie bine informați cu privire la cerințele fiecărui job și să aplice prompt, având în vedere că piața muncii devine tot mai competitivă și dinamică.

Publicitate și alte recomandări video