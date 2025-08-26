Ofițerul care a pus la pământ cu mașina, beat pulbere, stâlpișorii din fața Poliției Rutiere a invocat în instanță colesterolul, psoriazisul și monturile de la picioare. A scăpat cu suspendare

Condamnat în primă instanță la închisoare, un șofer băut va rămâne în libertate, printre altele, pentru că are monturi și colesterol, iar una dintre fiice urmează să se mărite în toamnă. Formal, bătălia în instanță a fost câștigată de procurori, care au cerut o pedeapsă mai severă. Judecătorii le-au admis cererea, dar au dispus suspendarea executării ei.

Cristinel Hamerca a fost condamnat acum o lună în urma unui incident petrecut în noiembrie anul trecut. Deși era băut, înregistrând o alcoolemie de 2,45‰ și avea dreptul de a conduce suspendat, el s-a urcat la volan, conducând din spatele Halei Centrale până pe strada Otilia Cazimir. A acroșat trei stâlpi metalici de pe marginea trotuarului, în apropierea sediului Poliției Rutiere, lovind și un al patrulea stâlp pe când încerca să vireze pe strada Fierbinte, cu polițiștii pe urmele lui. În primă instanță, magistrații Judecătoriei l-au condamnat la minimul de pedeapsă permis de lege, respectiv 8 luni de închisoare, dar cu executarea în regim de detenție. În plus, i-au aplicat o amendă de 10.000 de lei și i-au ridicat dreptul de a mai conduce autovehicule timp de cinci ani.

Sentința Judecătoriei a fost contestată atât de procurori, cât și de inculpat. Procurorii au arătat că pedeapsa de 8 luni de închisoare era „mult prea blândă”, „vădit disproporționată” și „aproape simbolică”, în contextul în care șoferul avusese o alcoolemie de trei ori mai mare decât limita de la care consumul de alcool devine o infracțiune.

„Chiar dacă inculpatul ar putea beneficia de clemență sub forma suspendării executării pedepsei sub supraveghere, pedeapsa în sine trebuie să rămână proporțională cu gravitatea infracțiunii, în cauză pedeapsa de 8 luni închisoare fiind însă nejustificat de blândă, fiind minimul care putea fi aplicat”, au arătat procurorii.

Era ofițer în armata română, prezent pe mai multe teatre de operații, veteran

Și Hamerca a considerat pedeapsa ca „vădit disproporționată”, dar în celălalt sens. El a criticat modalitatea de executare, în regim de detenție, stabilită de magistrații Judecătoriei. Condusese doar câteva sute de metri, își asumase fapta și nu negase nicio clipă că băuse „câteva pahare de vin” pe fondul decesului unei rude. Nu știuse că are dreptul de a conduce suspendat. De asemenea, era ofițer în armata română, prezent pe mai multe teatre de operații, veteran de război și pensionar cu gradul III de invaliditate, din motive medicale. Afecțiunile de care suferea, respectiv „tulburare depresivă recurentă, hepatopatie cronică acutizată, psoriazis, hallux valgus bilateral, dislipidemie mixtă și macrocitoză toxică”, s-ar fi datorat condițiilor grele din acele teatre de război. Inculpatul a mai precizat că în octombrie, fiica sa mai mare urmează să se căsătorească.

Magistrații Curții de Apel au respins cea mai mare parte a apărărilor lui Hamerca. Distanța parcursă cu mașina nu era deloc mică, fiind vorba de centrul Iașului, unde traficul este deosebit de intens. Decesul unei rude nu putea reprezenta o scuză pentru a conduce băut, iar de suspendarea dreptului de a conduce nu se putea să nu fi știut. Ei par să fi fost impresionați însă de calitatea de ofițer a inculpatului și de denumirile afecțiunilor menționate de Hamerca, luându-le ca atare, fără a solicita lămuriri cu privire la măsura în care ele fuseseră eventual determinate de condițiile de pe teatrele de operațiuni. Or, termenul de hepatopatie desemnează orice afecțiune a ficatului, inclusiv ficatul gras sau afectarea ficatului de abuzul de alcool ori de obezitate. Psoriazisul este o afecțiune comună a pielii. „Hallux valgus bilateral” înseamnă pur și simplu monturi la labele piciorului. Dislipidemia înseamnă nivel crescut de colesterol, iar macrocitoza, un nivel crescut al globulelor roșii din sânge.

Închisoarea a fost suspendată dar amenda, menținută

Judecătorii au luat în considerare lipsa antecedentelor penale, pregătirea sa profesională, calitatea sa de veteran, ca și faptul că era pensionar din motive medicale drept argumente pentru a dispune o pedeapsă cu suspendare. Pedeapsa primită de Homerca în primă instanță a fost majorată, după dorința procurorilor, la un an și 8 luni de închisoare, dar cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de trei ani. Amenda de 10.000 de lei și suspendarea dreptului de a conduce timp de cinci ani au fost menținute. Decizia Curții de Apel este definitivă.

