Oful câinilor, pocinogul juveţilor

Două derbiuri, unul de tradiţie şi altul de suferinţă grefează etapa a VII-a a Ligii I de fotbal, venită după întreruperea care ne-a adus atâtea dureri de cap. Între timp, echipele au folosit acest răgaz pentru a mai cârpi pe ici-pe colo, prin părţile esenţiale. Derbiul necăjiţilor, care deschide runda, are şi acesta ştaiful propriu. FC Argeş, sau mă rog, precedesoarea sa omonimă, a fost campioana României cu ceva ani în urmă, care l-a dat pe Dobrin fotbalului românesc, Astra are nişte rezultate mai recente, un titlu şi o comportare mai mult decât onorabilă în Liga Europa. Din păcate pentru ele, acum, cele două „A”-uri ocupă exact locurile retrogradabile, la patru (cinci) puncte de locurile de baraj. Astra s-a cam dat la fund din cauza zgârceniei finanţatorului Niculae, iar perspectivele sunt şi mai rele. Alibec a luat drumul Turciei, Budescu nu prea mai are nici el chef de muncă patriotică, iar de Vali Gheorghe începe să se întrebe. Argeş, o echipă modestă şi fără pepinieră, a renunţat la antrenorul Ionuţ Badea, iar tinerii setaţi pentru regula U21 speră de la succesor, anonimul Ionuţ Moşteanu, să primească minute de joc, nu numai secunde ca până acum. Dinamo – Craiova, locul 14 vs locul 1 (cu punctaj absolut) n-are alură de derby, am spune că nobleţea obligă, dar bazonul e în traista lui Mititelu. Oricum, Dinamo,ai cărei patroni spanioli încep să ridice primele sprâncene, ar fi capabilă să stopeze ascensiunea juveţilor, dacă nu-i vor lua la preţ de... UTA.

În rest, configuraţia clasamentului induce multe meciuri interesante în etapa a VII-a. FCSB, pe cai mari, este favorită, dar la Clinceni nu poţi băga niciodată mâna în foc.

CFR Cluj e cu gândul la ŢSKA, iar cu Botoşani nu prea poţi să anihilezi rezervele, Iaşul echipă tranşantă (cu 0 la capitolul remize) întâlneşte o specialistă a remizelor, Sepsi, cele două echipe FCV (Voluntari- Viitorul) propun un spectacol interesant, Hermannstadt, mutată temporar la Mediaş, nu se poate prea mult împiedica de UTA, iar Chindia şi Gaz Metan sunt echipe care surprind. În ambele sensuri!

Programul etapei a VII-a (16-19 octombrie)

Vineri: FC Argeş - Astra Giurgiu (ora 21:00)

Sâmbătă: Chindia Târgovişte – Gaz Mediaş (14:00), Politehnica Iaşi – Sepsi Sfântu Gheorghe (16;30), CFR Cluj – FC Botoşani (21:30)

Duminică: FC Hermannstadt – UTA (18:45), Dinamo – CS Universitatea Craiova (21:30)

Luni: FC Voluntari – FC Viitorul (18:00), Academica Clinceni – FCSB (21:00)

Meciurile vor fi transmise de canalele Look, Digi şi Telekom.

Clasament

1.Craiova 6 6 0 0 12-3 18 (^9)

2.FCSB 6 4 0 2 15-9 12 (^3)

3. CFR 6 3 3 0 6-2 12 (^3)

4.Voluntari 6 3 1 1 9-8 10 (^1)

5.FCH 6 2 3 1 9-7 9 (^3)

6. Sepsi 6 2 3 1 6-5 9 (0)

7.Poli Iaşi 6 3 0 3 10-13 9 (0)

8. Botoşani 6 2 2 2 9-7 8 (-1)

9. Chindia 6 2 2 2 4-4 8 (+2)

10. Clinceni 6 1 4 1 5-4 7 (-2)

11.Mediaş 6 2 1 3 9-9 7 (-2)

12. UTA 6 1 4 1 5-5 7 (-2)

13, Viitorul 6 1 3 2 8-11 6 (-6)

14.Dinamo 6 1 2 3 7-8 5 (-4)

15.FC Argeş 6 0 1 5 4-12 1 (-8)

16.Astra 6 0 1 5 5-16 1 (-11)