Olimpiada trișorilor

Am trăit s-o vedem și pe asta: un proiect start-up al unei fundații americane lansează pe piață o competiție polisportivă în care flagelul numit doping este permis! Inițiatorul „Enhanced Games” (aproximativ, „Jocurile Îmbunătățite”), un avocat și afacerist australian, Aron D’Souza, se afișa mai demult cu această idee, dar numai în ultima vreme a introdus-o în meandrele concretului. La modul concret vorbind, numai după ce și-a asigurat sprijinul financiar al unor oameni de afaceri de natură libertariană (dușmani ai restricțiilor de orice fel!), printre care s-ar număra și Donald Trump Jr. De-abia acum s-a anunțat că prima ediție va avea loc în mai 2026, la Las Vegas (unde altundeva decât în capitala mondială a jocurilor de noroc) și va avea, deocamdată, ca discipline natația, atletismul și halterele, sporturi cu aderență mare la doping, participanții urmând a concura în nume personal, fără legături cu steaguri și imnuri, pentru a nu stârni marele inamic numit CIO (Comitetul Internațional Olimpic). Dar nu dragostea de steroizi este motivul principal al alegerii acestor discipline, ci supremația recordurilor.

Astfel, visul de acum peste 35 de ani a celebrului Ben Johnson e în curs de înfăptuire. Pentru cine nu cunoaște: Ben Johnson a fost cel mai cunoscut dopat din întreaga istorie a sportului, a cărui celebritate nu a fost egalată decât de cea a ciclistului Lance Armstrong. Depistat pozitiv chiar în timpul Jocurilor Olimpice de la Seoul 1988, la o zi după ce câștigase imperial (sic!) cursa atletică de 100 m, cel numit „Big Ben” a fost suspendat doi ani, a revenit în activitate cu rezultate mediocre, dovedind că stanozolul era cheia succeselor, apoi, în dorul „zăpezilor de altădată”, a pohtit iar la cutiuța cu steroizi și, prins din nou, a fost suspendat definitiv. Atunci, în Canada lui Ben, a apărut un curent inițiat chiar de către atlet și anturajul său, curent care milita, pur și simplu, pentru legalizarea dopingului! Componenta medicală a fenomenului era parată cu cinism: „fiecare este liber să facă ce vrea cu corpul său pentru bani mulți”. Cât despre componenta fair-play replica venea din variante asemănătoare cu zicerea noastră: „cine poate oase roade”. Concret, numai dacă ai bani poți beneficia de susținătoare de efort, antrenamente high class personalizate, pregătiri la altitudine și altele. Atunci, de ce să nu intre și substanțele minune în ciorba asta. Argumente care se găsesc și în pledoariile actuale pentru „Enhancing Games”.

În anii ’90, teoria pro-doping părea o blasfemie, atâta timp cât bunul-simț și fair-play-ul era viu în mintea oamenilor. Între timp, lucrurile s-au mai schimbat: cazurile în lanț din ciclism și haltere, dopajul sistematic din atletism, mai întâi în SUA și apoi în Rusia, a dus la conceptul de „toleranță zero”, lansat de americani prin Agenția Mondială Antidoping (WADA), concept care a mai zădărnicit oarecum fenomenul, dar a început să enerveze pe sportivi, sătui de controalele tot mai dese și de obligativitatea de a fi permanent localizați. Și pe un asemenea teren minat a apărut ideea numită de unii comentatori „Olimpiada steroizilor”. Menit să combată „tirania CIO” și „nenorocirea” WADA

Ce sportivi vor participa la chermeza de la Las Vegas: cel mai cunoscut nume este a înotătorului britanic Ben Proud, fost campion olimpic la 50 m liber, de mai multe ori campion mondial, care s-a declarat sătul de premiile în „batjocură” ale oficialilor olimpici din UK: „Ar trebui ca timp de 13 ani să câștig numai titluri mondiale pentru a avea cât pot câștiga dintr-o singură cursă de «Enhanced Games»”. Un alt înotător care a aderat la idee, grecul de origine bulgară, Kristian Golomeev, după ce a recunoscut că a servit steroizi, a bătut cu două sutimi recordul mondial la 50 m liber vechi de 16 ani al brazilianului Carlos Cielo. Cel care a folosit atunci faimosul costum poliuretanic, interzis ulterior de World Aquatics.

Iar D’Souza &Co promit, pentru un record la această probă acvatică, un premiu de un milion de dolari. Care organizatori, i-au oferit două milioane lui Kyle Chalmers (rivalul lui David Popovici) pentru a se ralia acțiunii, ofertă pe care australianul a refuzat-o. Din atletism, numele cel mai răsunător este al fostului campion mondial din 2022, americanul Fred Kerley, deja suspendat pentru dopaj. Mai sunt și alte nume, mai puțin sonore, dar până în mai e destulă vreme să apară!

Reacțiile au fost vituperante, din partea CIO, World Aquatics, World Athletics sau WADA. „Proiect periculos și iresponsabil”, a spus legendarul Sebastian Coe, președintele World Athletics. „Dacă vrei să distrugi fair-play-ul, aceasta este calea”, este replica din partea CIO, iar din partea adversă un citat este cel mai semnificativ. „Jocurile Olimpice reprezintă trecutul… Jocurile Îmbunătățite sunt total diferite, sunt conduse de capitaliști, care cred în viitor, cred în știință și tehnologie.” Unii critici leagă ultima frază de ideea de experiment și utilizarea sportivilor pe post de cobai. Poate că este exagerată metafora, dar nu putem să ne întrebăm încotro se îndreaptă sportul. Se transformă în concurs de antreprenori de echipament sportiv și companii farmaceutice?

