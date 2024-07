Olivier Giroud se desparte de naţionala Franţei: A fost cea mai mare mândrie a mea

„Acum se întoarce o pagină… Îmi iau zborul spre alte aventuri. De acum înainte, devin primul suporter al Les Bleus. Această echipă franceză pe care am servit-o timp de 13 ani va rămâne pentru totdeauna gravată în inima mea. Este cea mai mare mândrie şi cea mai frumoasă amintire a mea”, se arată în mesaj.

„Am devenit o trupă inseparabilă de colegi sub ochiul vigilent al unui singur om: antrenorul, Didier Deschamps, căruia aş dori să-i mulţumesc pentru încrederea sa. În ciuda suişurilor şi coborâşurilor noastre, el mi-a permis să devin cel mai bun marcator din istoria Les Bleus, cu 57 de goluri în 143 de apariţii”, a declarat el luni, deşi a jucat foarte puţin la Euro-2024.

„Cariera mea la echipa naţională a Franţei nu a fost întotdeauna un drum lin. Am avut îndoielile mele uneori şi am suferit şi critici, dar în adâncul meu nu am încetat niciodată să cred”, a insistat el.