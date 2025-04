Omagiu pentru Aaron Boupendza adus de jucători din MLS – VIDEO

Boupendza a petrecut cea mai mare parte a două sezoane în MLS, iar pierderea sa tragică a fost resimţită puternic la fostul său club.

„Gândurile noastre sunt cu familia sa, suporterii şi cei dragi într-o perioadă foarte dificilă”, a declarat antrenorul principal al Cincinnati, Pat Noonan, în această săptămână.

„Suntem în doliu ca toată lumea. Acesta este un moment greu”.

Denis Bouanga with the equalizer and tribute to the late Aaron Boupendza 🫶 https://t.co/Ka2OscI1J4 pic.twitter.com/hlN0g6c7Q2

— LAFC (@LAFC) April 20, 2025