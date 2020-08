Omul din umbră

Nu cu mult timp în urmă un antrenor de box de la CSM Iaşi a ieşit la pensie. Nimic surprinzător, anii trec peste toată lumea, iar peste cei care se ocupă de sportul cu mănuşi parcă trec mai repede. Este şi cazul lui Constantin Dreer, un antrenor vulcanic peste medie într-o lume prin definiţie incandescentă. „Datorită rezultatelor mi-am făcut cunoscut numele şi am găsit a doua familie în viaţă, la CSM Iaşi”. Cariera de antrenor, prefigurată chiar în vremea când lupta pe ring, a început devreme, deoarece viitorul antrenor emerit a trebuit să atârne mănuşile în cui din motive mai puţin pugilistice. Deşi a fost legitimat la redutabila secţie a clubului Steaua şi a fost remarcat de nume grele ca Valentin Vrânceau, Alex Năstac, Eustaţiu Mărgărit, Marco Spacov, Constantin Chiriac sau Ion Popa. „De fiecare am învăţat câte ceva şi datorită lor am reuşit să reformez caracterul multor copii, care au redat ce au au învăţat în ring aducînd cinste oraşului prin medaliile cucerite pe plan intern şi internaţional”, spune tehnicianul.

Odată încheiată activitatea sportivă, Costică Dreer şi-a început cariera de antrenor la Clubul Sportiv Municipal Iaşi, alături de Constantin Vasiliu, cu care a format tandemul care a adus Iaşului primul titlu naţional la seniori, în 1979 prin Tiberiu Cucu. Dar această echipă s-a destrămat brusc, tot din motive extrasportive şi, odată cu asta a cam secat şi robinetul performanţelor la CSM. Costică Dreer a revenit la CSM după Revoluţie, datorită unui alt mare boxer, Vasile Cîtea, care a crezut în el. Aici a mai colaborat cu Dumitru Agavriloaie şi Florin Butnaru. Printre numele grele care au lucrat cu Dreer-între timp, devenit antrenor emerit-menţionăm: Giani Gogol, dublu campion naţional la amatori şi profesionişti.vicecampion mondial de tineret; Dragoş Marin (medaliat cu bronz la mondiale şi europene de tineret, argint la europene, foarte aproape de medalie europeană la seniori), Traian Lupu, multipu campion naţional. Iar lista poate continua cu Sorin Timofte, Florin Ilie, Vasile Alucăi, Cristian Maxim, Marius Cioclu, Gheorghe Didiţă, Viorel Chirilă, Gheorghe Pescaru Dumitru Călin, Răzvan Grosu, Gabriel Fechet, Gică Grosu, Valeriu Feraru, Claudiu Radu, Alexandru Melnic şi – nu în ultimul rând – Radu Zarif, care continuă munca de antrenor la CSM Gladiatorul. Un antrenor despre care s-a vorbit poate mai puţin, dar din ale cărui mâini s-au şlefuit multe talente.