Omul frumos

Arhitectura edificiilor publice ale secolului de aur grec de acum 2500 de ani, este neegalată în expresivitatea, în plasticitatea ei profund semnificativă. Cu toate acestea Platon a putut spune un mare adevăr: „nu zidurile fac oraşul, ci oamenii”. Prin urmare oamenii îşi construiesc oraşele după chipul şi asemănarea comunităţilor. Lipsa structurilor coerente în creşterea oraşelor româneşti de azi denotă destructurarea acută a comunităţilor noastre, denotă o boală gravă de vindecarea căreia nu se ocupă nimeni.

Agora era locul unde cetăţenii îşi petreceau timpul „spunând sau auzind ceva nou” (Fapte cap. 17-21). În ea s-au făcut cunoscuţi mari filozofi, poeţi oratori ai antichităţii, citiţi şi admiraţi şi astăzi. Înţelesul agorei este „loc de adunare” fără nici o constrângere, la buna voie a cetăţeanului. În spiritul libertăţii greceşti arhitectura acestor spaţii este organică, în intimă armonizare cu spaţiul natural, compuse pe principiul specific al perspectivei cu două puncte de fugă capabilă să asigure dinamism şi plasticitate edificiilor publice. În agora au început conversaţiile nesfârşite definitorii pentru cultura occidentală. Este arhetipul spaţiului public cu semnificaţii veşnic vii. Toate oraşele de astăzi îşi doresc sau ar trebui să-şi dorească agore pentru cetăţenii lor.

Romanii, cuceritori ai Greciei, au fost cuceriţi, la rândul lor, de cultura acestora, dar replica lor la agora, forumul, răspunde noilor nevoi imperiale şi devine un spaţiu public destinat marilor procesiuni de venerare a împăraţilor asemuiţi cu zeii. Configuraţia forumului este rigidă, axială, cu accent pe scenografia monumentală oferită de perspectiva frontală, la un singur punct de fugă. Ea impresionează şi copleşeşte. Recunoaştem în cele două tipuri de spaţii, comportamentele publice democratic şi dictatorial ale căror aventură urbană este continuă.

Funcţiile culturale ale agorei sunt preluate astăzi de centre şi fundaţii cu oferte diversificate, atractive în concepte de arhitectură şi urbanism semnificative tematic. Deşi sunt căutate de publicul larg, totuşi conversaţia directă pe teme de interes general, după modelul grecilor antici, s-a diluat până la dispariţie.

Oraşele româneşti provenite din târguri, anume din sate strategic aşezate în teritoriu unde aveau loc schimburi comerciale permanentizate cu timpul, nu au avut structuri similare nici ca formă urbană nici, mai ales, ca mod de viaţă civică. Deci piaţa reprezentativă nu are tradiţie adâncă în spaţiul românesc. Nevoia de comunicare, de socializare a căpătat alte forme, puţin cercetate. Studii atente, aprofundate ar putea ajuta la definirea unor structuri locale prin care oraşul să capete specificitate şi, mai ales, o nouă viaţă comunitară mai potrivită nouă. Bunăoară la Iaşi, o dată cu apariţia gării feroviare deschisă la 1870, s-a încetăţenit obiceiul întâmpinării sosirii trenurilor de persoane de mulţime de localnici îmbrăcaţi frumos, curioşi să vadă ce lume mai vine sau mai pleacă din târg. Somptuoasa, romantica clădire a gării pare acum foarte potrivită comportamentului social al ieşenilor de atunci, o potriveală, ca gest arhitectural, dispărută între timp din preocupările autorilor de arhitectură publică. Aeroportul Iaşului ar putea fi o vitrină a valorilor locului, dacă nu ar fi în pierdere rapidă de suflu în favoarea altor aerogări regionale.

O poveste frumoasă despre oraş ne este oferită de strada Lăpuşneanu. Ea a fost, în Iaşul tradiţional, un salon public, loc de întâlnire şi de conversaţie a protipendadei, unde cucoanele etalau ultimele achiziţii vestimentare. Înainte de a fi destructurată de comunişti strada avea un caracter urban dens, atractiv, cu funcţiuni numeroase, diverse, potrivite rolului de salon: alimentaţie publică, grădini, librării, săli de spectacole, comerţ. Situată în proximitatea gării, esenţială la vremea aceea pentru oraş, au apărut firesc şi conexiunile comportamentale între cele două zone publice cu nevoia realizării nodului de legătură atât de pitoresc al amenajărilor de la Râpa Galbenă.

Înlănţuirea faptelor urbane semnificative poate şi trebuie adusă în imaginea de ansamblu evocatoare a tradiţiei, împreună cu necesara deschidere spre noile orizonturi la care poate aspira o comunitate. Referinţa la spaţii arhetipale are o motivaţie. Indiferent de momentul şi locul naşterii lor, oraşele oferă răspunsuri similare la nevoi similare. În acest sens, oricând un oraş mai nou poate deveni un port stindard al valorilor de urbanism definite prin şi pentru o comunitate anume. Iaşul, în creşterea lui organică, a putut crea structuri urbane coerente potrivite unui mod de viaţă devenit istorie. Dezvoltarea lentă a oraşului a putut contribui la configurarea unui ansamblu echilibrat cu multe caracteristici valoroase specifice civilizaţiei româneşti. Trist este că nimeni nu mai are răbdare să le cerceteze potenţialul de revalorificare. În fond, chiar dacă lumea de azi este zguduită din ţâţâni de noile tehnologii şi forţată pe toate căile să-şi piardă rădăcinile, omul a rămas acelaşi în nevoile lui fundamentale. Homo Sapiens, după spusele cunoscătorilor, e neschimbat de aproximativ 300.000 de ani. Aşadar, cum am putea noi, ieşenii, să renunţăm, conştienţi fiind, la o istorie frumoasă pentru a o înlocui cu întâmplare, câtă vreme rădăcinile vii în valorile tradiţiei înseamnă, pur şi simplu, o viaţă comunitară sănătoasă?

Dr.arh. Ionel Corneliu Oancea este manager al unei companii de soluţii arhitecturale; a fost arhitect-şef al Iaşului