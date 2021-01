Omul lui Stelian Ion face şedinţe în ministerul Justiţiei deşi nu lucrează acolo

Declaraţie uimitoare făcută de ministrul Justiţiei, Stelian Ion. Acesta a recunoscut că un colaborator de-al său, care nu are încă nici o legătură oficială cu Ministerul Justiţiei, cheamă la ordin directorii din minister şi are acces la acte guvernamentale. Newsweek România a scris în premieră că noul ministrul al Justiţiei îl doreşte ca secretar de stat pa Alexandru Dimitriu, un avocat care a lucrat la casa de avocatură a lui Gheorghe Piperea, dar care a avut şi o carieră politică: a fost 10 ani membru PNL, apoi a intrat în PLUS.

Astfel, Alex Dimitriu a intrat în politică în 2003, la PNL, unde a fost membru până în 2013. Din 2019, a devenit membru PLUS. În preajma alegerilor locale de anul trecut, a fost desemnat candidatul USR-PLUS la funcţia de primar al Sectorului 5, dar a fost retras de pe listă pentru a-i face loc liberalului Cristian Băcanu.

Contactat în urmă cu zece zile de Newsweek România, avocatul Alexandru Dimitriu a spus că va fi numit secretar de stat la Ministerul Justiţiei. „Urmează să se finalizeze încet, încet. Nu am încă o numire pe funcţia de secretar de stat, dar o aştept”, a declarat avocatul Dimitriu.

Deşi nu are nici o calitate oficială la Ministerul Justiţiei, Alexandru Dimitriu are acces în instituţie, dar şi la acte guvernamentale.

Întrebat de Newsweek România care sunt motivele pentru care se duce la Ministerul Justiţiei fără a fi numit oficial în funcţia de secretar de stat, Alexandru Dimitriu a spus aşa: „Sunt la secretariat. Am venit să văd ce se întâmplă pe aici, am întrebat în stânga şi-n dreapta, ca să mă acomodez. Am discutat şi cu domnul ministru, am fost în şedinţe. Nu sunt angajat pe cabinetul ministrului”.

