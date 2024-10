Pentru o majoritate covârșitoare a celor care l-au întâlnit, fie ei din țară sau străinătate, Alexandru Zub este întruchiparea fără rest a savantului, a omului de carte, a Istoricului cu majusculă, nu numai datorită unei opere academice de mare anvergură sau a studiului său zilnic, necontenit, cât mai ales din perspectiva sintezelor și judecăților sale critice, reper științific și de rectitudine morală. Cele două volume in-octavo publicate de Academia Română, rod al efortului editorial al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași sub coordonarea academicianului Gheorghe Cliveti, succesorul său la conducerea acestei prestigioase instituții, stau mărturie asupra viziunii sale istoriografice, o veritabilă sinteză de filosofie a istoriei, constituită de-a lungul anilor prin cercetări parcelare ce se articulează, simfonic, într-o operă afină cu aceea a lui Xenopol însuși. Și la aceeași înălțime, cel puțin! Chiar și pentru nespecialiști, distincția sa academică, rafinamentul verbului (nu degeaba e unul dintre puținii istorici membri ai Uniunii Scriitorilor!), anvergura și harul retoric al prezentărilor publice îl fac recognoscibil imediat în sintagma lansată de el însuși și care a făcut o vibrantă carieră publică: efigia cărturarului. Astfel încât, fascinați de aura sa scolastică mai toți cei care au avut șansa de a-l cunoaște au ratat întâlnirea cu un om care, mai presus de amabilitate și curtoazie, dincolo de inimitabilul său zâmbet Zen cu care înfrunta valurile vieții (nu totdeauna prietenoase!) și care a rămas o adevărată „marcă înregistrată” precum celebra „cafea de la Zub” din anii sumbri ai ceaușismului, era totuși o persoană cu empatie și tulburări sufletești, cu lirism ascuns și generozitate caldă. Acest Zub se devoala rar, doar celor foarte apropiați și pot spune că pentru mine să văd acest chip a însemnat nu numai un privilegiu, ci și o experiență afectivă stranie pentru că, grație unei istorii până la un punct comună, îmi făcea un semn, palid complice, cu amintirea tatălui meu dispărut prematur.

Am mai scris că l-am întâlnit prima dată pe domnul Zub în primăvara lui 1979, când mă calificasem, împreună cu colegul de bancă Cătălin Turliuc, la Olimpiada Națională de Istorie, de la Focșani (unde amândoi am luat premii!). Mama mi-a spus atunci să mă duc la Institut să-l caut „pentru că a fost coleg cu tatăl tău”. Nu prea îmi era clar atunci de ce acest lucru ar fi avut relevanță. Nu știam de faptul că viața îi despărțise după ce absolviseră ambii Școala Normală din Șendriceni și că se regăsiseră pe la începutul anilor 70, la invitația tatii de a colabora la Suplimentul cultural al ziarului „Clopotul” din Botoșani, pe care-l conducea, dar ceea ce m-a impresionat a fost o semnătură caligrafiată cu tuș violet pe una dintre cărțile pe care le avusese tata ca elev normalist. Cine are vreo dedicație de la Al. Zub, știe despre ce vorbesc. E ca un sigiliu!

Domnul Zub nu a vorbit niciodată despre problemele sale personale și decenii la rând nu a știut nimeni nimic nici despre experiența carcerală și procesul public infamant montat împotriva unor studenți eminenți care au fost trimiși în Gulag pentru că l-au sărbătorit pe Ștefan cel Mare la Putna. Abia o excepțională carte de dialoguri cu Sorin Antohii a ridicat un pic cortina asupra vieții sale și asupra experiențelor (umane, concentraționare sau, mai apoi, universitare) cărora a trebuit să le facă față. Pentru publicul larg a rămas, poate, din această splendidă dezbatere intelectuală care ar fi meritat reeditată astăzi, o formulare de neuitat despre menirea istoriei: „istoria este ca o oglindă retrovizoare în care te mai uiți din când în când, pentru a menține drumul drept”. Recitind-o de curând, această carte mi-a dezvăluit surprinzător niște imagini care, cred, s-ar potrivi foarte bine și în ceea ce-l privește pe Nicolae Cîntec, și el fiu de țărani nevoiași, dar harnici din Nicșenii Botoșaniului, și el trimis la școală dintr-un accident biografic (fratele cel mare, Gheorghe, care făcuse studii și era învățător este ucis de ofensiva Armatei Roșii la Mariupol), la stăruința preotului din sat. Am fost frapat deci că aceste fragmente puțin cunoscute despre rădăcinile omului Alexandru Zub s-ar fi potrivit în bună măsură și tatălui meu născut și el tot în 1934, dar pe 15 august, nu pe 12 octombrie. De aceea, aș cere îngăduința să le reiau aici, ca un gest de neuitare:

„Provin din mediul rural, dintr-un sat din nordul Moldovei, Maghera, comuna Vârful Câmpului, dintr-o familie de oameni simpli, chiar săraci în fond – mulți copii și doar două-trei hectare de pământ, deci o familie constrânsă a trăi din puțin și a căuta cu disperare mijloace de a răzbi în viață. De aceea, îmi amintesc cu multă strângere de inimă de marile precarități ale unei asemenea existențe, în care tatăl meu, Constantin, se scula mereu din noapte. Îi aud parcă și acum pașii răsunând în odaia foarte strâmtă, unde dormeam de-a valma, îi auzeam umbletul care pregătea drumurile spre Dorohoi, unde făcea cărăușie pentru a aduna cât de cât bani sau rosturile câmpului, mai târziu având și grija cooperativei sătești, una de tip haretian, de achiziție, desfacere etc. Acei pași spuneau ceva, erau pași de noapte, zorii ne apucau așa, ne trezeam preocupați, fiecare de treaba lui. Au fost ani în șir când a trebuit ca eu și frații mei – la distanțe mici, căci eram mulți copii – să ne purtăm sarcinile; asta însemna sapa, secera și alte instrumente de lucru, la fel merindele, pentru a traversa o lungă țarină și a regăsi mica noastră fâșie de pământ, dobândită la împroprietărire. Ucenicia noastră trebuia să se facă într-o lume sătească, în care asemenea obligații ne reveneau în mod natural. Din cei zece copii (aș spune unsprezece, dar unul s-a stins la naștere), doar câțiva au răzbit la școală, de nivel mediu sau de nivel superior, ceilalți au trebuit să rămână, fie în mediul genetic, fie să se mulțumească cu o calificare medie. Oricum, era o izbândă, chiar și în situația asta, deoarece în condițiile date era greu să ajungi la o școală «mai departe», fie și modestă, precum a mea, Școala Normală din Șendriceni.”

În acest mediu, în mica școală sătească, a fost remarcat de preot pentru sârguința la învățătură și pentru vocea care-i va aduce porecla de „popa cel mic” astfel încât să fie pregătit pentru singurele cariere de ieșit din sat: preot sau învățător.

„Nu știu precis dacă «popa cel mare» a dorit cumva să își asigure un continuator acolo, poate că da, poate că nu. Sigur este că, în momentul acela, s-a decis pentru Școala Normală din Șendriceni, care era cea mai apropiată și oferea anumite șanse de bursă, de întreținere pentru copiii săraci; este posibil să fi intervenit și altceva, împrejurarea că seminarul teologic de la Dorohoi nu mai funcționa, sau nu mai era atât de sigur. Fapt este că acea școală normală purtând numele lui Alexandru Vlahuță, o creație de după primul război mondial, anume din 1919, era considerată de familie șansa cea mai bună, cea mai realistă; oricine putea străbate, prin pădure, pe jos spațiul de10-12 km relativ ușor… M-am trezit, împreună cu câțiva colegi de școală, încercându-mi șansele la un concurs de admitere, desfășurat la amintita școală, cu tot felul de probe, dintre care una memorabilă de perspicacitate: trebuia să reconstituim scrisul de-a-ndoaselea și să spunem ce sens avea. Era, în fond, un test al profesorului de pedagogie-psihologie, Alexandru Ostafi, care ne-a surprins mult, căci nimeni nu era pregătit pentru așa ceva. Am rămas, oricum, cu amintirea unui profesor mărunțel, vioi și agitat, care se urcase pe catedră pentru a fi văzut de toată lumea și scria à l’envers. Iar noi trebuia să fim destul de atenți pentru a putea spune despre ce era vorba.

Atunci, în 1946, a început faza mea de normalist intern, interesantă, în mediul rural. Școala era una de tip rousseauist, lucrând sub deviza: «Duceți-i pe copii în natură și faceți-i oameni!». Eram chiar în natură, atât de mult în natură, încât trebuia să ne asigurăm proviziile singuri, muncind pământul, grădina și făcând toate muncile necesare unei gospodării. De fapt, aceasta era ideea, școala normală trebuia să dea nu numai oameni cu știință de carte și deținători de mape, ci, pur și simplu, absolvenții ei trebuiau să facă de toate, inclusiv să cânte la vioară sau la un alt instrument (fără verificarea urechii, nici nu se intra). Deci aptitudini multiple și o formație polivalentă, destul de judicios gândită. Așa era în toate școlile normale, iar rezultatele s-au vădit remarcabile.” [pp. 19-25 passim].

E limpede, sper, de unde vine rigoarea și cultul muncii, curiozitatea enciclopedică, seriozitatea și moralitatea istoricului care împlinește, iată, nouă decenii de viață și muncă. La mulți ani, Alexandru Zub!

iAlexandru Zub în dialog cu Sorin Antohi – Oglinzi retrovizoare. Istorie, memorie și morală în România, Iași : Polirom, 2002

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

