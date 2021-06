Online & live despre Cei dispăruţi. În căutarea a şase dintre cei şase milioane de Daniel Mendelsohn

Miercuri, 30 iunie, începînd cu ora 18.30, pe paginile de Facebook Polirom (facebook.com/polirom.editura) & Librăria La Două Bufniţe (facebook.com/ladouabufnite), Adriana Babeţi va intra în dialog cu Cristian Pătrăşconiu pornind de la volumul Cei dispăruţi. În căutarea a şase dintre cei şase milioane de Daniel Mendelsohn, bestseller New York Times, laureat al National Book Critics Circle Award, National Jewish Book Award, Prix Médicis Etranger.

Cei dispăruţi. În căutarea a şase dintre cei şase milioane de Daniel Mendelsohn a apărut de curînd la Editura Polirom, în traducerea lui Petru Iamandi, cu fotografii de Matt Mendelsohn.

Adriana Babeţi se va afla în librărie, unde sînt aşteptaţi şi cititorii timişoreni, iar Cristian Pătrăşconiu va interveni în discuţie via Zoom.

Volumul de memorialistică al lui Daniel Mendelsohn începe cu povestea unui băiat crescut într-o familie marcată de dispariţia a şase dintre rudele sale în timpul Holocaustului – un subiect tabu care l-a fascinat de mic. Mulţi ani mai tîrziu, intrigat de descoperirea cîtorva scrisori disperate primite de bunicul său în 1939 şi tulburat de ceea ce pare a fi o trădare teribilă, Daniel Mendelsohn porneşte în căutarea ultimilor martori ai destinelor rudelor sale. O misiune care îl poartă prin mai multe ţări de pe patru continente, punîndu-l în situaţia de a se confrunta cu discrepanţele sfîşietoare dintre realităţile pe care le trăim şi poveştile pe care le spunem. Iar în cele din urmă se reîntoarce în micul tîrg ucrainean în care a început povestea familiei sale şi unde îl aşteaptă dezlegarea unui mister vechi de zeci de ani. Pendulînd între trecut şi prezent, împletind o odisee în jurul lumii, amintiri din copilărie ale unei generaţii dispărute acum de evrei imigranţi şi reflecţii provocatoare asupra unor texte biblice şi a istoriei evreieşti, Cei dispăruţi transformă povestea unei familii într-o meditaţie asupra fragilităţii trecutului. Profund personal, plin de suspans şi minunat scris, acest tur de forţă literar aruncă o lumină asupra a tot ce se pierde şi se regăseşte în trecerea timpului.

„Un excelent volum de memorii... O povestire detectivistică în esenţă, Cei dispăruţi reuşeşte mult mai mult decît să prezinte destinul unora dintre rudele lui Mendelsohn: readuce la viaţă lupta unei întregi generaţii.” (People)

Daniel Mendelsohn (n. 1960), eseist şi critic literar american, a urmat studii de limbi şi literaturi clasice la University of Virginia şi Princeton University. În prezent este profesor la Bard College. Publică în mod regulat eseuri, cronici literare şi articole în The New Yorker şi The New York Review of Books. Dintre cărţile publicate amintim The Elusive Embrace: Desire and the Riddle of Identity (1999), Gender and the City in Euripides’ Political Plays (2002), Waiting for the Barbarians: Essays from the Classics to Pop Culture (2012), Ecstasy and Terror: From the Greeks to Game of Thrones (2019). La Editura Polirom, de acelaşi autor a apărut O odisee. Un tată, un fiu şi o epopee (2019).