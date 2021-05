OOH Art Weekend - Proiectul care oferă vizibilitate outdoor artiștilor ieșeni, weekend de weekend

Programul este dezvoltat pe ideea de a vedea creaţii artistice în același timp în care ele sunt văzute și de alte persoane, exact ca în cazul unei expoziţii, însă fără nevoia de a merge organizat și cu scop precis într-un anumit loc. Practic, spaţiile de expunere out of home (OOH) aduc arta în stradă și oferă comunităţii din care fac parte oportunitatea de a participa la o experienţă frumoasă, spontană și parte din viaţa reală. Pȃnă în prezent, peste 100 de lucrări artistice au fost înscrise în proiect și au fost sau urmează să fie difuzate pe billboardurile digitale din portofoliul WINK.

Artiștii pot înscrie pe www.wink.ro/call-for-art fotografii, desene grafice, ilustraţii sau video cu durata de maximum 6 secunde pentru expunerea lucrărilor pe 5 billboarduri digitale din oraș, din centru, zonele Bucșinescu, Păcurari și bulevardul Socola (Cotnari). În fiecare săptămȃnă sunt selectate 3 lucrări pentru difuzarea lor de vineri pȃnă duminică, inclusiv, iar artiștii pot adăuga și un link către portofoliu, pentru un plus de vizibilitate și căutare ulterioară pe behance, instagram sau alte rețele sociale.

Proiectul OOH Art Weekend oferă șanse egale artiștilor vizuali, profesioniști sau la început de drum, de a beneficia de expunere, cu foarte puțin efort din partea lor și invită comunitatea la dialog offline și online. În plus, demonstrează, încă o dată, că media out of home (OOH) poate fi folosită creativ și cu succes în informare, în orientare, în amenajare urbană și în exprimare artistică, dincolo de misiunea primară – publicitate.

WINK Public Multimedia încurajează cauzele și proiectele frumoase, militează pentru răspȃndirea actelor culturale și a manifestărilor creative care înnobilează centrele urbane, pentru înfrumuseţarea eficientă a mobilierului stradal și pentru integrarea tehnologiei în dezvoltarea orașelor.

Din 2017 WINK implementează o serie de proiecte desfășurate outdoor, prin intermediul produselor pe care le are în portofoliu – staţii de călători și billboarduri digitale, prin care invită publicul într-o călătorie de descoperire vizuală a unora dintre cele mai interesante piese de mobilier urban, clădiri, artiști locali sau proiecte creative prin care motivează comunitatea să parcurgă orașul cu plăcerea de a descoperi, privi și înţelege. Dintre acestea, menţionăm iniţiativa WINK & The City cu 3 ediţii dedicate ilustraţiei, fotografiei și un proiect de cartografiere urbană a Iaşului realizate în colaborare cu Atelier Spre, comunitatea Ladies Wine & Design și fotografi ieșeni remarcabili, precum și proiecte de promovare a artei urbane – picturi murale, mozaicuri și sculpturi din Iași – într-o colaborare cu Asociaţia Artipic.