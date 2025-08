Operații-maraton la „C.I. Parhon”, în timpul furtunilor care au întors țara pe dos. Patru transplanturi de rinichi, cu un organ la un pas de a nu mai putea fi folosit

Echipa de transplant a Spitalului „Dr. C. I. Parhon” din Iași a avut parte de una dintre cele mai intense săptămâni din ultimii doi ani. În doar patru zile au fost realizate patru intervenții de transplant, la care a contribuit o echipă formată din peste 30 de specialiști, care au lucrat continuu. Printre cazuri s-a numărat un transplant de la donator viu, între mamă și fiu, un rinichi provenit de la un donator cadaveric din Oradea și doi rinichi de la un donator cadaveric din Timișoara.

Medicii de la Spitalul „Dr. C. I. Parhon” din Iași spun că cea mai dificilă situație a fost cea legată de transportul rinichiului prelevat din Oradea, care a coincis cu furtuna de săptămâna trecută. Din cauza condițiilor meteorologice, zborurile au fost suspendate, iar organul a fost adus la Iași cu ambulanța, pe un traseu ce a durat aproximativ 9 ore. În același timp, pacienții chemați pentru testele de compatibilitate au ajuns cu întârziere la spital, ceea ce a perturbat serios programul echipei medicale.

La 10 minute de supraviețuirea organului

Prof.univ.dr. Adrian Covic, șeful Compartimentului de Transplant Renal, a explicat că perioada de ischemie, adică intervalul în care organul nu beneficiază de oxigen și nutrienți din cauza întreruperii circulației sanguine, este critică pentru succesul intervenției. Limita maximă este de 24 de ore, iar în acest caz transplantul a fost realizat cu doar 10 minute înainte de expirarea acestui interval: după exact 23 de ore și 50 de minute.

„Totul a început cu un transplant programat între mamă și fiu, pacient aflat de ani buni în dializă. Intervenția era stabilită pentru marți, însă în aceeași zi am fost anunțați că vom primi un rinichi de la Oradea. Transportul a fost extrem de dificil din cauza vremii, fiind o adevărată cursă contra cronometru. La scurt timp, am mai primit un apel: de această dată, ambii rinichi recoltați la Timișoara au fost trimiși tot către Iași. Au fost momente tensionate și emoții puternice pentru echipă. Trebuie înțeles că pacienții dializați sunt fragili, pot sângera mai ușor și au vase alterate. Totul devine imprevizibil până când organul este efectiv implantat”, a precizat medicul.

Un primitor – profesoară de matematică de 56 de ani

Daniela Jugaru (foto jos), în vârstă de 56 de ani, profesoară de matematică în comuna Berzunți, județul Bacău, a aflat că suferă de o boală renală în 2010, în urma analizelor medicale de rutină. În ianuarie 2023 s-a înscris pe lista de așteptare pentru transplant, boala agravându-se treptat, deși nu a ajuns niciodată în stadiul de dializă, fiind tratată medicamentos. De-a lungul timpului, a fost chemată de trei ori la spital pentru testarea compatibilității cu un rinichi disponibil, însă de fiecare dată rezultatul a fost negativ. A patra oară, însă, a fost cu noroc.

„De fiecare dată când primeam un telefon, inima îmi sărea din piept. Emoțiile erau intense, iar bagajul trebuia să fie mereu pregătit. Evident, vestea că există o șansă aduce bucurie și speranță. Operația a decurs fără probleme, mă simt foarte bine, iar analizele arată că organismul începe să-și revină. Vreau să mulțumesc echipei medicale pentru profesionalismul și empatia de care au dat dovadă. Sunt recunoscătoare și familiei donatorului pentru gestul lor, care mi-a oferit șansa să rămân alături de elevii mei de gimnaziu”, a declarat pacienta.

Interviul video cu pacienta Daniela Jugaru, mai jos:

„Am o nepoțică – mă așteaptă acasă cu drag”

Tatiana Buita (foto jos), în vârstă de 55 de ani, din Focșani, a aflat că are probleme renale în 2016, după ce a suferit o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea uterului și ovarelor, moment în care a fost necesar un RMN. Atunci, medicii i-au explicat că rinichii nu mai funcționează corespunzător, iar din 2019 a început ședințele de dializă.

Timp de ani buni, a urmat tratamentul la Focșani, de trei ori pe săptămână, respectiv marțea, joia și sâmbăta, câte patru ore pe ședință. Spune că a fost chemată de 3-4 ori pentru transplant, însă până acum nu a existat compatibilitate.

„Am sperat mereu că voi reuși. Familia este extrem de fericită, sunt căsătorită, am un băiat de 34 de ani, o noră și o nepoțică care mă așteaptă acasă cu drag. Bucuria este cu atât mai mare cu cât am trăit momente de suspans: am venit doar ca să văd dacă sunt compatibilă, iar abia după confirmare ne-am permis să ne bucurăm cu adevărat. A fost o realizare imensă pentru toți. Chiar și cei de la Centrul de Transfuzii din Focșani, unde am fost mereu primită ca într-o familie, m-au sunat să mă felicite. Iar când mă gândesc la familia care a ales să doneze, îmi dau lacrimile. Nu toți oamenii înțeleg ce înseamnă un astfel de gest. Le port un profund respect și le mulțumesc din suflet, datorită lor, nouă ni s-a oferit o nouă șansă la viață”, a precizat pacienta.

Interviul VIDEO cu pacienta Tatiana Buita, mai jos:

Un transplant la două săptămâni

Dr. Adelina Miron, medic primar urolog, a explicat că unul dintre transplanturi a fost realizat la un tânăr de 37 de ani din județul Iași, care a primit rinichiul de la mama sa. Bărbatul a fost diagnosticat cu boală renală cronică și a intrat în procesul în care se fac testele, se întocmește dosarul și se caută donatori. Medicul subliniază faptul că, pentru pacienții tineri, cea mai bună soluție este ca un membru al familiei să doneze rinichi înainte de debutul dializei, astfel încât să se evite alte metode de suplinire a funcției renale.

„Destul de des găsim donatori în rândul membrilor familiei, care oferă un sprijin important pacientului. Practic, la fiecare două săptămâni efectuăm câte un transplant de la donator viu, adică un membru al familiei donează unui pacient cu boală renală cronică. Fiecare dintre cei patru pacienți operați în ultimele zile a prezentat diferite grade de dificultate în timpul intervenției chirurgicale. Cert este că toți au beneficiat de toată atenția noastră, iar operațiile au durat între 4 și 5 ore, conform așteptărilor pentru acest tip de procedură, fără complicații majore în timpul intervenției”, a explicat dr. Miron.

În 2025 au fost efectuate 25 de transplanturi renale

Ionuț Nistor, medic primar nefrolog la Spitalul „Dr. C. I. Parhon” din Iași, a transmis că, până în prezent, au fost efectuate 25 de transplanturi în acest an. Dintre acestea, 11 au fost realizate cu rinichi de la donatori vii, iar 14 cu organe de la donatori decedați. Medicul subliniază că acest număr este foarte apropiat de cel înregistrat în august 2024, ceea ce indică faptul că până la sfârșitul anului se poate atinge un total de aproximativ 50 de transplanturi, similar cu cifrele din anii anteriori.

„Aceste intervenții de transplant au fost posibile doar cu acordul familiilor pacienților aflați în moarte cerebrală, cărora le mulțumim profund. Sperăm ca și ceilalți pacienți aflați pe lista de așteptare să aibă parte de o astfel de șansă în viitorul apropiat. În prezent, pacienții se recuperează în secția de transplant renal și vor rămâne internați încă o săptămână. Aproximativ 400 de pacienți așteaptă în continuare o soluție și un telefon care să le schimbe viața, iar cel mai vechi dintre ei face dializă de peste 20 de ani”, a subliniat dr. Nistor.

