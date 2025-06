Operaţiunea „Rising Lion”: Israelul a lansat un atac major asupra Iranului. Explozii la Teheran şi Natanz

Premierul Benjamin Netanyahu şi-a convocat cabinetul de securitate, în timp ce Israelul a început atacurile aeriene împotriva Iranului. Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunţat că a declarat situaţie de urgenţă în întreaga ţară din cauza acţiunii Israelului în Iran.

El a precizat că a semnat „un ordin special, conform căruia va fi impusă stare specială de urgenţă pe frontul intern în întregul stat Israel”.

„Trebuie să vă supuneţi instrucţiunilor Comandamentului Frontului Intern şi autorităţilor şi să rămâneţi în zonele protejate”, a transmis Katz populaţiei, în timă ce sirenele răsunau în tot Israelul, potrivit The Times of Israel.

Comandamentul Frontului Intern al armatei israeliene a anunţat modificări imediate ale liniilor sale directoare, interzicând toate activităţile educaţionale, adunările şi mersul la muncă, cu excepţia sectoarelor esenţiale.

Tzvika Tessler, din cadrul Comandamentului Frontului Intern, a declarat că, în următoarele ore, Israelul s-ar putea confrunta cu „un atac semnificativ dinspre est”. Ar putea fi vorba despre „rachete grele”. care ar putea ajunge oriunde în ţară, a spus oficialul la Canalul 12 de ştiri. „Vom da avertismente de mare anvergură”, a menţionat el.

Televiziunea de stat iraniană afirmă că şeful Gărzii Revoluţionare iraniene, generalul Hossein Salami, ar putea fi mort în urma unui atac israelian, relatează The Associated Press.

Potrivit sursei, un alt oficial de rang înalt al Gardienilor Revoluţiei, precum şi doi oameni de ştiinţă din domeniul nuclear, sunt, de asemenea, decedaţi. Potrivit televiziunii de stat iraniene, flăcări şi fum se puteau vedea, vineri dimineaţă, ridicându-se la centrul de comandă al Gardienilor Revoluţiei din Teheran.

Garda Revoluţionară a Iranului, creată după Revoluţia islamică din 1979, este unul dintre principalele centre de putere din cadrul teocraţiei de la Teheran. Acest corp de elită controlează, de asemenea, arsenalul de rachete balistice al Iranului, pe care le-a folosit pentru a ataca Israelul de două ori în timpul războiului Israel-Hamas din Fâşia Gaza.

Presa de stat iraniană afirmă, de asemenea, că există mai multe decese după ce clădiri rezidenţiale din capitala iraniană au fost lovite de un atac israelian. „Mai multe clădiri din Teheran au fost vizate de atacuri”, a anunţat agenţia oficială de presă IRNA, enumerând mai multe cartiere din capitală.

Israelul crede, de asemenea, că şeful armatei iraniene, Mohammad Bagheri, alţi membri ai conducerii militare şi oameni de ştiinţă de rang înalt din domeniul nuclear au fost eliminaţi în loviturile de deschidere ale IDF asupra Iranului, scrie The Times of Israel.

Potrivit site-ului Axios, Mossadul, serviciul israelian de spionaj extern, a efectuat operaţiuni de sabotaj ţintite în paralel cu loviturile aeriene.

„Un oficial israelian de rang înalt mi-a spus că, pe lângă loviturile aeriene, Mossad-ul israelian, agenţia de informaţii externe, a efectuat mai multe operaţiuni în Iran împotriva apărării aeriene iraniene şi a rachetelor cu rază lungă de acţiune”, a declarat pentru CNN jurnalistul Barak Ravid de la Axios.

Iranul are două situri nucleare subterane, la Fordo şi la Natanz, şi construieşte tuneluri în munţii din apropiere de Natanz după presupuse atacuri israeliene de sabotaj care au vizat această instalaţie în trecut.

Complexul aflat în centrul programului iranian de îmbogăţire a uraniului se află pe o câmpie ce se învecinează cu munţii din afara oraşului sfânt musulman şiit Qom, la sud de Teheran.

Natanz găzduieşte instalaţii care includ două facilităţi de îmbogăţire: vasta uzină subterană de îmbogăţire a combustibilului (Fuel Enrichment Plant – FEP) şi uzina supraterană de îmbogăţire a combustibilului pilot (Pilot Fuel Enrichment Plant – PFEP).

Membri ai opoziţiei iraniene din exil a dezvăluit în 2002 că Iranul construieşte în secret uzina de la Natanz, declanşând impasul diplomatic dintre Occident şi Iran cu privire la intenţiile sale nucleare.

FEP a fost construită pentru îmbogăţire la scară comercială, putând găzdui 50.000 de centrifuge. Aproximativ 14.000 de centrifuge sunt instalate în prezent acolo, dintre care 11.000 sunt în funcţiune, rafinând uraniul la o puritate de până la 5%. Diplomaţii care cunosc Natanz descriu FEP ca fiind la aproximativ trei etaje sub pământ. S-a dezbătut mult timp cât de multe daune ar putea provoca atacurile aeriene israeliene. Centrifugele de la FEP au fost avariate prin alte mijloace, inclusiv o explozie şi o pană de curent în aprilie 2021, despre care Iranul a afirmat că a fost un atac din partea Israelului.

PFEP de deasupra solului găzduieşte doar câteva sute de centrifuge, dar Iranul îmbogăţeşte acolo până la 60% puritate, scrie The Times of Israel.

Israelul se află într-un „punct decisiv” al istoriei sale, afirmă premierul Benjamin Netanyahu într-un discurs video.

Scopul operaţiunii, spune Netanyahu, este de „a lovi infrastructura nucleară a Iranului, fabricile de rachete balistice ale Iranului şi capacităţile militare ale Iranului”.

Operaţiunea va continua atâta timp cât va fi necesar, până la finalizarea misiunii, anunţă Netanyahu, avertizând că Iranul „are capacităţi semnificative de a face rău” Israelului.

Premierul Benjamin Netanyahu i-a mulţumit preşedintelui american Donald Trump „pentru poziţia sa fermă” de susţinere a Israelului. „În mod repetat, el a spus clar: Iranului nu trebuie să i se permită niciodată să obţină arme nucleare”, a arătat Netanyahu în declaraţia sa video. „Îi mulţumesc pentru sprijinul constant acordat ţării noastre de-a lungul tuturor anilor preşedinţiei sale”, a subliniat premierul israelian.

El s-a adresat apoi direct poporului iranian, spunându-i că „ziua eliberării” este aproape: „Noi nu vă urâm. Nu sunteţi duşmanii noştri. Avem un inamic comun: un regim tiranic care vă calcă în picioare. Timp de aproape cincizeci de ani, acest regim v-a furat şansa la o viaţă bună. Nu am nicio îndoială că ziua eliberării voastre de această tiranie este mai aproape ca niciodată. Iar când va veni acea zi, israelienii şi iranienii vor reînnoi alianţa dintre cele două popoare străvechi ale noastre. Împreună, vom construi un viitor al prosperităţii, un viitor al păcii, un viitor al speranţei”.

Potrivit unui comunicat al armatei israeliene, „zeci de avioane ale Forţelor Aeriene israeliene au finalizat recent lovitura de deschidere, care a inclus lovituri asupra a zeci de ţinte militare, inclusiv situri nucleare din diferite zone din Iran”.

„IDF a desfăşurat un proces de pregătire pentru o campanie pe linia frontului şi pe frontul de acasă. Rezilienţa cetăţenilor Israelului va fi un factor important al campaniei. IDF este pregătită să continue să acţioneze în funcţie de necesităţi. Statul Israel are obligaţia de a acţiona în apărarea cetăţenilor săi şi va continua să facă acest lucru oriunde i se va cere, aşa cum am făcut-o şi în trecut. IDF efectuează o evaluare continuă a situaţiei şi va oferi informaţii actualizate cu privire la orice evoluţie”, se adaugă în comunicat.

Regimul iranian a proclamat că obiectivul său este să distrugă statul Israel. Oficiali de rang înalt din regimul iranian şi-au declarat public intenţia de a distruge Israelul şi acţionează pentru a realiza acest lucru împreună cu interpuşii lor din Orientul Mijlociu.

Astăzi, Iranul este mai aproape ca niciodată de obţinerea unei arme nucleare.

Armele de distrugere în masă aflate în mâinile regimului iranian reprezintă o ameninţare existenţială la adresa statului Israel şi o ameninţare semnificativă la adresa întregii lumi. Statul Israel nu va permite unui regim al cărui obiectiv este să distrugă statul Israel să obţină arme de distrugere în masă”, argumentează atacul armata israeliană.

Secretarul de stat american Marco Rubio afirmă că Israelul a luat „măsuri unilaterale împotriva Iranului”, subliniind că SUA nu au fost implicate şi avertizând că Teheranul nu ar trebui să ţintească SUA ca răspuns.

„Prioritatea noastră principală este protejarea forţelor americane din regiune. Israelul ne-a informat că ei cred că această acţiune a fost necesară pentru autoapărare”, afirmă Rubio într-un comunicat.

„Preşedintele Trump şi administraţia au luat toate măsurile necesare pentru a ne proteja forţele şi rămân în contact strâns cu partenerii noştri regionali”, adaugă Rubio.

„Permiteţi-mi să fiu clar: Iranul nu ar trebui să ţintească interesele sau personalul SUA”, subliniază secretarul de stat.

Armata israeliană se aşteaptă ca operaţiunea sa împotriva programului nuclear iranian şi a capacităţilor de rachete cu rază lungă de acţiune ale acestuia să dureze mai multe zile.

IDF se pregăteşte de un tir puternic din partea Iranului ca răspuns la atacurile sale aeriene.

„La sfârşitul operaţiunii, nu va exista nicio ameninţare nucleară” din partea Iranului, dau asigurări oficialii militari. „Ne aflăm în fereastra oportunităţilor strategice. Am ajuns la punctul fără întoarcere şi nu avem de ales decât să acţionăm acum”, mai spun oficialii IDF, citaţi de The Times of Israel.