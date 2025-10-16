Oportunitate industrială lângă turbionul A7-A8 de la Pașcani: hala unei foste fabrici din zonă, scoasă la vânzare cu 4,1 milioane euro

O fostă fabrică din Pașcani, cu o istorie de peste două decenii în industria textilă, este scoasă la vânzare pentru 4,1 milioane de euro. Imobilul oferă investitorilor acces strategic la infrastructura rutieră și feroviară.

O fostă fabrică de confecții din Pașcani, județul Iași, este disponibilă pe piață pentru suma de 4,1 milioane de euro. Clădirea poartă însemnele Ștefi Tex SRL, o companie cu sediul social în Suceava și punct de lucru în Iași, activă de peste 22 de ani în industria textilă. Firma a raportat anul trecut o cifră de afaceri de peste 19 milioane de lei cu aproape 200 de angajați.

Proprietatea se află la doar 6 kilometri de viitorul nod rutier al autostrăzii și este poziționată strategic lângă calea ferată, cu rampă de încărcare la 100 de metri. Accesul este facil pentru transport rutier și feroviar, iar infrastructura permite activități de producție, logistică sau reconversie industrială.

5.000 mp de suprafață construită, teren de un hectar

Fabrica include hale de producție, birouri, curte amenajată și două posturi de transformare, cu o capacitate totală de 900 kVa. Suprafața construită este de peste 5.000 de metri pătrați, iar terenul aferent măsoară 10.000 de metri pătrați. Clădirea dispune de utilități complete, inclusiv gaz metan, apă curentă, canalizare, internet și sistem de alarmă.

Conform site-ului companiei, Ștefi Tex produce huse de scaune și articole pentru aviație, huse de canapele și îmbrăcăminte pentru copii. Detaliile ofertei sunt disponibile pe platformele specializate, iar vânzarea se face fără comision pentru cumpărător. Totuși, imobilul este disponibil și pentru închiriere dacă există interes în această direcție, după se arată într-un alt anunț publicat pe platformele de vânzări, prețul actual fiind de 15.000 de euro/lună.

Fie că vorbim de vânzare sau închiriere, acest imobil ar putea deschide noi perspective pentru dezvoltarea economică a zonei, într-un context în care infrastructura rutieră și feroviară devine tot mai atractivă pentru investitori.

