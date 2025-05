Oportunități pentru locuri de casă de vacanță la numai 20 km de Iași, într-o zonă splendidă, ca la munte: Poiana Dobrovăț. Noi loturi scoase la licitație

O nouă sesiune de concesionat parcele de 1.000 mp pentru case, la Dobrovăț, în poiana de la intrarea în sat. După evaluarea lor, care are loc în această perioadă, terenurile vor fi scoase la licitație. Toate se află într-o zonă înconjurată de pădure, cu un râu alături, din apropierea municipiului Iași.

Administrația comunei Dobrovăț pregătește un nou lot de parcele pentru concesionare în vederea construirii de locuințe individuale.

„Am inițiat procedura și urmează să stabilim împreună cu comisiie Consiliului Local care sunt parcelele care vor fi concesionate, apoi va fi emisă o hotărâre a CL cu loturile respective”, ne-a explicat primarul Cătălin Martinuș care este parcursul până la licitație.

Va fi făcută și o evaluare a lor, a adăugat el. Cel mai probabil, licitația va avea loc în vara acestui an. Cât privește accesul la utilități, curentul electric este deja prezent în zonă, casele de vacanță pe terenurile concesionate în anii trecuți fiind déjà branșate. Iar până la sfârșitul anului vor fi extinse în zonă și rețelele de alimentare cu apă și de canalizare, ne-a mai spus primarul. „E deja stabilit numărul de racorduri”, a menționat Cătălin Martinuș.

La ultima licitație au fost 34 de parcele

Primele sesiuni de concesiune prin licitație în Poiana Dobrovăț (locația AICI) au avut loc încă din 2005. Atunci, prețurile redevenței anuale au fost mult scăzute, fiind ani în care nici măcar drumul de acces de la DN24 (după Păun) spre Dobovăț nu era asfaltat complet, iar rețeaua electrică a ajuns acolo abia după 2017. Atunci au fost ieșeni care au concesionat parcele și cu 350 de lei anual (preț actualizat anual cu inflația), competiția nefiind una foarte mare, în ciuda locației foarte atractive din punct de vedere natural. Poiana, aflată la circa 3-4 kilometri de satul vechi, este înconjurată practic de pădure seculară pe trei laturi, iar pe latura de sud, peste drumul forestier, curge paralel cu acesta râul Dobrovăț, chiar sub „buza” pădurii.

Ultima sesiune de concesionare a unor parcele de teren în Poiana Dobrovăț a avut loc cu trei ani în urmă. În iulie 2022, consilierii locali au fost de acord cu scoaterea la licitație a 34 de parcele, tot în suprafață de aproximativ 1.000 mp fiecare. Caietul de sarcini al procedurii prevedea că „destinația terenului supus concesionării este cea de construire locuință, cu regim de înălțime de minim parter plus mansardă, maxim parter plus etaj plus mansardă, spațiu util pe fiecare nivel de minim 50 mp (exclusiv terase, anexe, garaje etc.”.

Prețurile atunci au ajuns însă, per concesiune, și la peste 5.000 de lei pe an, în condițiile în care acum drumul Iași – Dobrovăț (circa 15 km de la Motel Bucium până în Poiană) este integral asfaltat, de calitate foarte bună, iar în Poiană este deja rețea de curent electric.

Parcelele respective erau concesionate pe o perioadă de 49 de ani, dar contractul putea fi reziliat de primărie dacă șantierul propriu-zis nu începea în decurs de un an de la atribuire, sau dacă locuința nu este finalizată (proces verbal de recepție la primărie) în termen de 3 ani de la semnarea contractului de concesiune. Redevența de la care a pornit atunci licitația a fost de 1.352 de lei/ an, dar parcelele s-au dat, în urma licitației, în medie cu mult peste această sumă.

Însă, indiferent de suma redevenței anuale pentru concesiune, avantajul este că, după ridicarea construcției, în termenii contractuali (minim etaj mansardat), și după înregistrarea acesteia la primărie, concesionarul, care este oricum proprietar pe casă, poate depune cerere de cumpărare a terenului concesionat. Prețul terenului astfel dobândit a fost de 5 euro/mp, iar în urmă cu câțiva ani acesta a fost actualizat, devenind 8 euro/mp. Un preț, oricum, considerat sub media pieței din zonă.

Ce se mai concesionează la Dobrovăț

Dar concesionările din 2022, ca și cele anterioare din 2005-2007, nu au fost singurele. Primăria Dobrovăț a mai făcut anunțuri similare pentru amenajarea unor spații de agrement și turism. În aprilie 2014, de exemplu, au fost scoase la licitație 38 de parcele în zona denumită Pietrosu pentru construire de locuinţe/ case de vacanţă, pensiune, sediu social firmă. Ziarul de Iași a relatat în decursul timpului că inclusiv politicieni, dar și localnici și-au adjudecat în acest mod terenuri de casă.

