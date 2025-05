UPDATE Încă un război de amploare pe glob? India a lansat lovituri asupra Pakistanului. Ambele sunt puteri nucleare

„Lumea s-a trezit cu încă un război! De data asta sunt două state puteri nucleare: India și Pakistan. Iar planeta este un loc tot mai puțin sigur, din păcate! Pe scurt, ce știm acum?

„Lumea nu își poate permite o confruntare militară” între India și Pakistan, a declarat marți purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, la scurt timp după ce New Delhi a lansat lovituri militare împotriva Pakistanului, care a ripostat, relatează AFP, citat de Agerpres.

Știre inițială

Corespondenţi AFP în Caşmirul pakistanez şi Punjab au auzit mai multe explozii puternice.

Kashmir is being lit up on fire right now.

India and Pakistan are both nuclear powers.

This could get very dangerous, very quickly.

pic.twitter.com/aeq0pcoF4T

— Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) May 6, 2025