Oprișan de la Vrancea a încercat să stopeze formarea Alianței PNL-USR-PLUS la CJ. Motivele, puerile

PSD Vrancea, prin Nicușor Halici, a atacat constituirea Alianței PNL - USR - PLUS la Tribunalul Vrancea. Două motive a avut PSD Vrancea pentru acest demers, potrivit motivării deciziei de respingere a cererii social-democraților:

1. "Invocă excepția inadmisibilității întâmpinării depusă de PNL întrucât contestația vizează admiterea candidaturii la funcția de președinte al Consiliului județean Vrancea din partea Alianței PNL – USR – PLUS și întâmpinarea a fost formulată doar de PNL. Consideră că PNL nu poate reprezenta Alianța PNL – USR – PLUS, în lipsa unei împuterniciri sau a unui acord expres în acest sens. Că, în cauză, s-a invocat încălcarea dispozițiilor legale în ceea ce privește constituirea Alianței PNL – USR – PLUS și ceilalți membri ai acestei alianțe nu au formulat întâmpinare. Solicită admiterea excepției inadmisibilității astfel cum a fost formulată."

2. "un partid politic dintr–o circumscripție electorală județeană nu poate face parte din mai multe alianțe electorale. Dreptul de a fi ales este un drept relativ, nu unul absolut, pentru că, altfel, nu ar fi impuse interdicții cu privire la posibilitatea de a candida la alegeri. Conform protocoalelor depuse la dosar, Filiala Județeană Vrancea USR (...) și Filiala Județeană PLUS Vrancea (...) au format, la nivel județean, Alianța USR – PLUS. Aceste două partide au mai încheiat tot la nivel județean, împreună cu PNL Vrancea, Alianța PNL – USR – PLUS, desemnând un singur candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea. Solicită să se constate nulitatea candidaturii reprezentantului Alianței PNL– USR - PLUS la funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea."

Continuarea, pe newsweek.ro