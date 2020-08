Opt angajaţi de Pneumo s-au întors infectaţi din concedii. Iași, locul II pe țară la îmbolnăviri COVID

Iaşul pe locul II, după Bucureşti şi primul pe regiunea Moldovei, la numărul de noi cazuri de COVID 19 raportate ieri. Cu cele 2.492 de cazuri înregistrate de la începutul pandemiei, Iaşul se situează pe locul opt la nivel naţional şi pe locul II la nivel regional, după Suceava. Surse din cadrul INSP au declarat că nu mai este vorba despre focare, ci despre transmitere comunitară, foarte accentuată o dată cu revenirea ieşenilor din concedii.

Infirmierele de la Infecţioase abia dacă au timp să facă dezinfecţia din cauza fluxului de pacienţi

Din martie şi până ieri, la Spitalul de Boli Infecţioase Sfânta Parascheva au fost internaţi peste 2000 de pacienţi, majoritatea din Iaşi, dar şi din celelalte judeţe ale Moldovei. Alţi 237 au fost redirecţionaţi de la triaj câtre spitalele suport COVID, respectiv Spitalul CFR, Spitalul de Recuperare şi mai nou Spitalul Militar. „De la începutul pandemiei şi până acum, în Terapie Intensivă am avut peste 100 de pacienţi cu COVID 19. În sprijinul compartimentului a funcţionat şi funcţionează în continuare secţia de ATI special amenajată de la Spitalul de Neurochirurgie. Lucrăm la parametri maximi. Dimineaţă (ieri-n.r.) aveam doar trei locuri libere, iar la Spitalul CFR se aşteaptă să fie făcute 10-15 externări”, a precizat Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase. Aceasta a adăugat că din cauza numărului mare de internări zilnice, procesul de dezinfecţie a saloanelor este îngreunat. “Ne vine greu să manageriem numărul locurilor libere şi mai ales a celor care necesită administrare de oxigen. Şi aici nu mă refer la cele de la Terapie Intensivă, ci la pacienţii care sunt dependenţi de oxigen. Avem toată paleta de medicamente. Am primit şi 300 de flacoane de Redemsivir şi truse pentru recoltare şi transport probe. Ne-am dori să lucrăm mai relaxaţi şi să putem să facem şi dezinfecţia după externări. Până acum am reuşit acest lucru, dar nu am mai dezinfectat paviloanele într-un ritm eficient, într-un ritm care să nu permită acumularea pe suprafeţe de germeni bacterieni. Spun asta pentru că o infecţie la aparatul respirator superior, cumulată cu infecţia cu COVID 19 nu poate duce la un prognostic nefavorabil”, a mai adăugat Carmen Dorobăţ.

DSP: au apărut „focare familiale”

Aceeaşi situaţie se regăseşte şi la spitalele suport COVID. Mai mult chiar, concediile şi “garda lăsată jos” afectează şi personalul medical din păcate. În ultima perioadă, opt angajaţi de la Spitalul de Pneumoftiziologie au fost diagnosticaţi cu COVID 19. “Este vorba de trei asistenţi medicali, patru infirmiere şi un angajat TESA. Au ieşit pozitivi pe rând, o dată cu venirea din concediu. Nu s-au infectat unul de la celalalt şi nu au lucrat nicio zi în spital după vacanţă”, au declarat surse oficiale din Spitalul de Pneumoftiziologie. În acelaşi timp, la nivelul judeţului Iaşi, reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică au afirmat că cel puţin ieri, nu s-a constatat prezenţa vreunui nou focar COVID 19.

Referitor la cele 71 de teste pozitive, raportate ieri de Institutul Naţional de Sănătate Publică pentru judeţul nostru, DSP a aprecizat că şase teste pozitive provin de la persoane din alte judeţe, dar care au domiciliul în Iaşi. Alte patru teste pozitive provin de la persoane care necesită dializă sau tratament oncologic şi tot atâtea provin de la pacienţi aflaţi în carantină, simptomatici, recoltaţi de Serviciul de Ambulanţă Judeţean la solicitarea DSP Iaşi. 29 de teste pozitive sunt de la persoane care au ajuns ca pacienţi în Unităţile de Primiri Urgenţe pentru diverse intervenţii şi 28 de la persoanele care au realizat testul contra cost, la cerere, sub diverse motive (fie la solicitarea angajaţilor, fie pentru plecarea în străinătate).

Constatăm apariţia unor „focare familiale” – un efect al concediilor şi relaxării în privinţa respectării măsurilor de protecţie. Probabilitatea transmiterii infecţiei a crescut şi din cauza mobilităţii sociale ridicate (în special din cauza concediilor). DSP Iaşi eliberează şi comunică zilnic peste 100 de decizii de carantină şi izolare. Concluzia este că trebuie să fim foarte precauţi şi atenţi la transmiterea comunitară. Factorul decisiv în evoluţie rămâne modul în care sunt respectate măsurile, respectiv purtarea măştii de protecţie care să acopere nasul şi gura, păstrarea distanţării fizice, igienizarea frecventă a mâinilor şi evitarea aglomeraţiilor”, a mai transmis conducerea DSP Iaşi.