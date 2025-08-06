Opt decenii de eră nucleară

Se împlinesc astăzi optzeci de ani de la prima folosire a bombei atomice, la 6 august, la Hiroshima. Urmată la scurt timp de lovitura împotriva orașului Nagasaki, această acțiune avea să ducă la intrarea omenirii în era nucleară – o eră din care nu am ieșit și nici nu vom ieși prea curând – dacă o vom face vreodată.

Din fericire, după cele două bombardamente americane împotriva Japoniei, în august 1945, nimeni nu a mai folosit arma nucleară, în ciuda tentațiilor care uneori – o demonstrează documentele și o explică mulți istorici – au existat. Dar, în final, a primat raționalitatea actorilor înzestrați cu arme de acest tip, inclusiv în cazul celei mai acute rivalități din epoca Războiului Rece, aceea între USA și URSS. Până acum, această stare se menține în ciuda faptului că posesorii sunt mai mulți și – cel puțin în viziunea specialiștilor – mai pasibili de reacții iraționale.

Nu vom insista aici asupra recentelor ostilități israelo-iraniene (starea de război între cele două părți este, se știe, mult mai veche), nici asupra încercărilor până acum eșuate de a convinge sau constrânge Coreea de Nord să renunțe la ambițiile nucleare. Cele două state sunt mereu evidențiate ca pericole globale, alături de eventualele grupări teroriste transnaționale care ar putea intra în posesia unor astfel de capacități. După cum se știe, Hollywood-ul a insistat mai degrabă pe asemenea scenarii, mai ușor de învelit în scenarii atractive pentru filme de acțiune. Dar, în fond, ceea ce unește abordările centrate pe actori statali (Iran, Coreea de Nord, poate în viitor și alții) și nestatali (teroriști sau, poate, miliții și grupări rebele) este identificarea lor ca revizioniști în sistemul internațional – personaje negative care vor să răstoarne violent ordinea regională sau globală.

Dacă actorii nestatali (teroriști reali sau potențiali) par a rămâne departe de atingerea unui asemenea obiectiv și, oricum, sunt nefrecventabili pentru aproape statele lumii, cele două state amintite mai sus se află într-o cu totul altă poziție. Ele nu mai sunt atât de izolate ca în urmă cu cinci sau zece ani, și aici trebuie discutată opțiunea Rusiei de a și-i asocia ca parteneri (dar nu și ca aliați). Spre exemplu, faptul că ambele țări sunt furnizori de trupe și/sau armament pentru Rusia, în războiul ei de agresiune împotriva Ucrainei nu poate fi ignorat, atunci când evaluăm încercarea Occidentului de a izola Phenianul, respectiv Teheranul.

Desigur, Moscova face ea însăși eforturi să evite izolarea, astfel că nu poate fi prea selectivă cu partenerii și prietenii. Dacă introducem în ecuație și China, care verbal sprijină actuala ordine internațională, dar în realitate este tot o putere revizionistă, ne putem întreba dacă nu cumva protecția acordată acestor regimuri „rele” va ajunge curând să fie foarte semnificativă. Nu putem folosi timpul prezent, așa cum ni s-a demonstrat în cazul Iranului, ai cărui vecini (inclusiv musulmani) au toate motivele să se simtă amenințați. Coreea de Nord se află într-o altă situație, asumându-și postura de stat protejat de marele său vecin de la nord.

Evident că situația actuală aduce, dacă mai era nevoie, lămuriri asupra fragilității tratatului de neproliferare nucleară – nu din cauza prevederilor propriu-zise, ci din aceea a absenței unui cadru internațional care să-l operaționalizeze. Ideea inițială era aceea ca o țară ce încalcă prevederile tratatului să fie supusă unor asemenea presiuni încât să renunțe la respectiva aventură. În anii Războiului Rece, tratatul nu a funcționat în cazul câtorva alte țări (precum India, Pakistan, Israel), iar după 1991 SUA a încercat, o vreme cu susținere internațională semnificativă, să-l consolideze. Din păcate, la opt decenii de la intrarea în era nucleară, aceste eforturi și toate celelalte demersuri internaționale par insuficiente.

Ca de atâtea ori în afacerile internaționale, o șansă mai bună ar putea părea și în cazul îndepărtării pericolului nuclear atunci când la vârf va crește interesul pentru un nou regim de control al armamentelor nucleare (și al vehiculelor propulsoare). Acest interes pare deocamdată nesemnificativ, în prezent aflându-ne mai degrabă într-o fază de destructurare a vechilor regimuri. Va fi necesară, însă, în câțiva ani, lansarea unor discuții SUA-China sau SUA-Rusia-China, pentru că situația actuală este periculoasă. Foarte probabil, în asemenea condiții se vor putea ridica și problemele ce țin de non-proliferare – iar până atunci nu ne rămâne decât să sperăm că și la Phenian, și la Teheran, și în rândul adversarilor celor două țări va prevala tot rațiunea.

