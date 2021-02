Advertorial

Cea mai importantă competiție de cluburi din lume se reia în această săptămână, cu primele patru meciuri din optimile de finală.

Interesul cel mare este în jurul meciului dintre FC Barcelona și PSG, programat marți de la ora 22:00. Chiar dacă Neymar s-a accidentat și nu va putea juca, acest duel se anunță a fi unul de top. Tot marți va avea loc și confruntarea dintre Leip-zig și Liverpool.

Apoi, miercuri, Juventus va merge în Portugalia, iar de la ora 22:00 o va întâlni pe FC Porto. În schimb, FC Sevilla va primi vizita Borussiei Dortmund.

FC Barcelona - PSG, cel mai așteptat meci din optimi

Mulți fani ai fotbalului s-au bucurat că vor avea posibilitatea să vadă un duel între Leo Messi și Neymar, dar acest lucru nu va fi posibil. Brazilianul va absenta în jur de o lună de pe gazon și completează o listă lungă cu indisponibilități pe care PSG o are.

Pe lângă Neymar, în această partidă vor mai lipsi Di Maria, Rafinha, Verratti, Bernat, Dagba și Pembele.

Nici situația de la FC Barcelona nu este mai bună. Catalanii au și ei mulți absenți, precum Pique, Sergi Roberto, Ansu Fati, Coutinho, Braithwaite și Araujo.

Chiar și așa, se anunță un spectacol total, dacă ne gândim la optimea de Champi-ons League disputată de cele două în 2017. Atunci, PSG s-a impus cu 4-0 în tur, dar FC Barcelona a câștigat returul cu 6-1.

De această dată, este greu alegi un pont in Champions League, ambele echipe au cota 1.90 la pariuri să obțină calificarea. În ce privește meciul de marți, FC Barce-lona are cota 2.02 pentru victorie, egalul are cota 4.05, iar victoria francezilor are cota 3.35.

Lionel Messi este considerat jucătorul cu cele mai mari șanse de a înscrie, având cota 2.00. El a marcat de trei ori până acum în poarta celor de la PSG.

Leipzig - Liverpool: "Cormoranii" caută luminița de la capătul tunelului

Liverpool nu o duce deloc bine în Premier League, unde a pierdut trei meciuri la rând. În plus, Liverpool are doar două victorii în ultimele opt meciuri, dar și trei înfrângeri la rând acasă. "Cormoranii" nu au mai pierdut de trei ori la rând acasă din anii '60.

Așadar, forma de moment a lui Liverpool nu este deloc bună, dar echipa lui Klopp speră să profite de faptul că Leipzig nu poate juca acasă, meciul fiind mu-tat la Budapesta de UEFA.

Leipzig e într-o formă bună, are patru victorii la rând și luptă la titlu în Bun-desliga.

În pofida faptului că Liverpool nu este în formă, este creditată în continuare cu prima șansă la calificare, având cota 1.36, spre deosebire de Leipzig, care are cota 3.20. Pentru victoria în meciul de marți, Liverpool are cota 2.30, Leipzig are 3.10, iar egalul are cota 3.60.

FC Porto - Juventus: Se anunță un duel tare în Portugalia

Torinezii vin după o înfrângere cu Napoli și speră să se revanșeze printr-un succes în partida cu FC Porto, echipă care, de asemenea, are probleme în competiția in-ternă, unde a remizat în ultimele patru partide.

Lusitanii s-au descurcat însă bine în Champions League, unde sunt neînvinși în ultimele cinci partide. De asemenea, FC Porto nu a mai primit gol de 467 de mi-nute.

De partea cealaltă, Juventus a câștigat cinci din ultimele 6 meciuri disputate în de-plasare în competițiile europene, singura înfrângere venind în fața celor de la Lyon, anul trecut.

Juventus nu a pierdut niciodată în meciurile cu FC Porto, având patru victorii și o remiză.

La pariuri, Juventus are cota 1.20 să obțină calificarea, iar FC Porto are 4.75. Co-ta pentru o victorie în meciul de miercuri este 1.98, iar FC Porto are cota 4.30. Egalul are cota 3.25.

FC Sevilla - Borussia Dortmund: Andaluzii sunt pe val

FC Sevilla este una dintre cele mai în formă echipe din Europa în momentul de față. Andaluzii au opt meciuri la rând cu victorie, iar miercuri se vor duela cu Bo-russia Dortmund.

Cele două echipe nu s-au mai întâlnit de mai bine de un deceniu, când au jucat în grupele Europa League. Atunci, Sevilla a câștigat în deplasare cu 1-0 și a termi-nat, scor 2-2, acasă.

Deși Dortmund are un sezon sub așteptări în Bundesliga, Borussia este favorită, având cota 1.70 la calificare, în timp ce Sevilla are 2.16. În partida de miercuri, FC Sevilla are 2.35 ca să câștige, cota pentru egal este 3.40, iar victoria nemților are cota 3.15.