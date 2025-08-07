Optimizări financiare la UAIC: profesorii vor preda mai mult în fiecare lună, secretarele pierd 800 de lei la salariu. Sindicatul se revoltă, dar împotriva Ministerului Educației

Modificări majore pe plan financiar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, care nu sunt pe placul tuturor angajaților. Conform deciziei la nivel central, crește norma didactică pentru cadrele didactice: profesorii și conferențiarii, spre exemplu, vor susține încă 3 ore în plus pe săptămână. Dacă dascălii muncesc mai mult, personalul auxiliar va avea salariile ajustate: secretarele, laboranții, administratorii financiari etc. rămân fără un spor care le aducea până la 800 de lei la salariu. Rectorul susține că vor fi reevaluate criteriile pe baza cărora se acordă acest spor din toamnă, dar nu vor mai primi toți angajații lefuri la fel de mari.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a aprobat un plan de măsuri pentru anul universitar 2025–2026, ca urmare a aplicării Legii nr. 141/2025 privind măsurile fiscal-bugetare adoptate la nivel național. Documentul, semnat de rectorul instituției, prof.dr. Liviu Maha, vizează optimizarea cheltuielilor, revizuirea normelor didactice, restructurarea politicii salariale și creșterea veniturilor proprii ale universității.

Modificările de ordin administrativ și financiar au fost aprobate în ședința recentă a Consiliului de Administrație, urmând a fi înaintate Senatului UAIC pentru aprobare.

„Astăzi, în ședința Consiliului de Administrație, a fost aprobat un plan de măsuri vizând aplicarea unor prevederi legale recente, inclusiv în ceea ce privește majorarea normelor didactice, dar și optimizarea unor activități și procese interne”, a declarat prof.dr. Liviu-George Maha, rectorul UAIC, pentru ,,Ziarul de Iași”.

Norme didactice mai mari pentru cadrele universitare

Una dintre cele mai importante măsuri vizează creșterea normei didactice minime pentru cadrele didactice universitare:

Profesorii universitari: minimum 10 ore/săptămână (+3 ore);

Conferențiarii: minimum 11 ore/săptămână (+3 ore);

Lectorii și asistenții: minimum 12 ore/săptămână (+2 ore).

„Totodată, a fost prevăzută o fracțiune din norma de bază dedicată activităților de coordonare a lucrărilor de licență și disertație, dată fiind importanța acestora în pregătirea studenților”, a precizat rectorul.

Salariul diferențiat al personalului auxiliar, suspendat temporar

O altă măsură prevede suspendarea, începând cu 1 octombrie 2025, a bonusului de 15% acordat automat personalului didactic-auxiliar (secretari, laboranți, bibliotecari, tehnicieni etc.).

„De la 1 octombrie, se suspendă aplicarea unei hotărâri pe baza căreia se acordă 15% tuturor angajaților pe termen nelimitat. A fost avută în vedere și identificarea unor criterii pe baza cărora să fie acordat sporul de maximum 30% pentru personalul didactic-auxiliar, cunoscut ca salariu diferențiat. Va fi aprobată în Consiliul de Administrație o procedură specifică legată de criteriile de evaluare, nivelul acestui spor, perioada de acordare, ponderea beneficiarilor în totalul angajaților dintr-o structură administrativă etc.”, a completat rectorul.

„Ziarul de Iași” a vorbit cu mai mulți angajați ai UAIC și cu reprezentanți ai Sindicatului UNIO. De la aceștia am pus cap la cap informațiile conform cărora pierderea salarială estimată pentru acești angajați este una semnificativă. Spre exemplu, un secretar va avea salariul micșorat cu o sumă cuprinsă între 1.200 și 1.570 lei brut (circa 702 lei net), în funcție de grad profesional și vechime. Pentru un administrator financiar, impactul variază între 900 și 1.260 lei brut (aproximativ 793 lei net).

Am consultat și documentul care a fost analizat astăzi în Consiliul de Administrație, cu măsurile care urmează a fi implementate. Potrivit acestuia, excepțiile vor fi reprezentate de situații în care se acordă sporuri temporare, pentru activități clar definite. Până la 31 decembrie 2025, conducerea UAIC trebuie să propună criterii clare de evaluare pentru acordarea diferențiată a acestui spor în cadrul structurilor administrative.

Sindicatele contestă deciziile

Măsurile anunțate au generat nemulțumire în rândul angajaților din universitate. Conf. univ. dr. Cosmin Dariescu, președintele Sindicatului UNIO, a declarat pentru „Ziarul de Iași” că „Universitatea este nevoită să ia măsuri de austeritate, a căror rădăcină se găsește în deficitul de 2 miliarde de lei la bugetul național”.

,,Tocmai de aceea protestăm aici, la Ministerul Educației. Sursa relelor nu e la Iași, din păcate se află la București, în politica generală. Nu înțelegem în ce măsură domnul David a devenit un agent atât de servil Guvernului. Este vorba de oameni care, la fel ca noi, au credite la bănci. Aveau un anumit nivel salarial, mai ales după protestele din 2023, iar acum, prin politica Guvernului… se văd descoperiți la capitolul venituri, fără ca Guvernul să ia niște măsuri cu privire la creditele pe care aceștia le au față de diverse entități private. Avem o politică socială dezechilibrată”, a declarat conf.dr. Cosmin Dariescu.

Concursuri de angajare: doar în cazuri justificate

Altă măsură care urmează să fie implementată la UAIC prevede organizarea concursurilor pentru posturi didactice și de cercetare doar în anumite situații.

„Concursurile se vor face doar în conformitate cu politica bugetară a universității și doar după ce decanul fiecărei facultăți face o justificare a necesității angajării acelui om. Se urmărește acoperirea acelor cursuri fără de care universitatea nu ar mai îndeplini standardele minimale ARACIS”, a explicat liderul sindical.

Achiziții reduse, investiții amânate

Mai mult, potrivit documentului, universitatea va restricționa achizițiile de echipamente și consumabile, acestea fiind permise doar în cazuri strict necesare și în conformitate cu strategia instituțională. De asemenea, investițiile în cămine și cantine vor fi realizate doar dacă bugetul permite, iar achizițiile IT sau de bază materială vor fi amânate dacă nu afectează direct procesul educațional.

„Se dorește instituirea unui sistem de control mai strict cu privire la cheltuirea fondurilor proprii ale fiecărei facultăți, astfel încât aceste cheltuieli să fie în conformitate cu politica bugetară a universității”, a subliniat conf.d. Cosmin Dariescu.

Reevaluarea burselor

Regulamentele privind acordarea burselor vor fi revizuite în acord cu noile prevederi legale. Este prevăzută o reevaluare a criteriilor pentru bursele doctorale din fonduri proprii, iar accesul la bursele sociale și de merit ar putea deveni mai restrictiv.

„Se prevede modificarea regulamentului de burse și o regândire a acordării burselor doctorale, care se acordă din fondurile proprii ale universității”, a declarat președintele UNIO.

Toate facultățile, centrele de cercetare și structurile administrative din cadrul UAIC trebuie să întocmească până la 15 octombrie 2025 o analiză detaliată a surselor de venit propriu.

„Se dorește ca fiecare facultate să compare taxele percepute cu cele practicate de alte universități din țară și, pe baza acestor proiecții, să regândească atât structura taxelor, cât și planul de venituri proprii”, a conchis Dariescu.

