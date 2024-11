OPTZECISME – 50: Ziua Copilului

Sâmbătă, 17 noiembrie 1974, se arăta a fi o zi de toamnă aurie, cu soare blând, cer senin și-o temperatură ideală pentru o plimbare în doi prin cartier sau chiar mai departe, mai departe, dar nu foarte… Asta întrucât viitoarea Mamă era, vorba ceea, cu burta la gură, nu știam exact când o să răstoarne carul, oricum, fusese monitorizată, programată și așteptată la Clinica de la „Parhon”. După masa de prînz – dar habar n-am ce-om fi mâncat – ne-am decis pentru o scurtă plimbare și-o vizită la amicii noștri din cartier – Doru și Ozana. Noi locuiam la un bloc lângă „Super Stejar”, ei într-o cămăruță cu chirie, undeva, pe lângă „Neuro”. Ne-am răsfățat, vreo două ore, cu „povești”, cu fel de fel de răsfoiri și fragmentare citiri ale unor cărți din biblioteca lor (unde am descoperit, cu uimire, și cărți care dispăruseră din biblioteca noastră). Deodată Rodi a primit niște junghiuri mai puternice ca oricând, de la pruncul dinlăuntru-i. Parc-ar fi spus: Gata! Vreau în Lume… Sigur, mai primise și-n zilele precedente, astfel de… atenționări, iar eu, uneori, în intimitatea noastră, puneam urechea „la aparat”, și-i ascultam, fătului, bătăile inimii, îi surprindeam mișcările… Cred că ar trebui să mergem la spital, a zis Rodi… Și-am și pornit-o. Eu am vrut să luăm un taxi, dar, în interval, fătul se liniștise, și Rodi a zis nu, mergem pe jos. Las-că nici taxiurile nu erau pe toate drumurile, ca acum, și nici telefoane la îndemână n-aveam, să chemăm vreunul. Așa că am mers pe jos, din Tătărași până-n Copou, când am ajuns, deja se-nserase, Rodi a fost repede luată-n primire de asistente și de medici, ne-am sărutat, ne-am îmbrățișat… Și eu ce fac acum?, m-am întrebat și-am întrebat. Mergeți acasă, mi-a spus Mai-Marea Clinicii, o să vă telefonăm, când se întâmplă evenimentul. Îi dădusem cu câteva zile-n urmă, plicul, la ea în cabinet, îl aruncase într-un sertar, c-o indiferență, vă jur, nejucată, făcea parte dintr-un ritual care se repeta cine știe de câte ori pe zi… Că doar nu te naști așa, fără să plătești vamă. (Mă-ntreb acum, nu atunci, oare ce i-o fi dat Tata, doctorului de la Dispensarul Comunal Dângeni/Botoșani, când m-am născut eu? Vreo gâscă, vreun hartan de porc, că veneau Sărbătorile Crăciunului și-ale Nașterii Domnului… Poate i-a dat și din astea, dar în mod sigur i-a dat „bună ziua”, i-a mulțămit că m-a adus în lume și i-a urat Sărbători Fericite). Îmi era antipatică doftoroaia mamoșă, o zdrahoană cu mustăți, care mă intimida. Antipatia cred că se stârnise-n mine încă din anii când, redactor la Radio Iași fiind, urcam/coboram zilnic pe lângă viloaia lor uriașă și sinistră, de pe Karl Marx. Carul Mare, cum scriau, pe plicuri, la Radio Iași, doritorii de muzică populară … Nu știu dacă/nu cred că plicul a fost destul de consistent, de la ditamai redactorul și poetul, oricum Doftoroaia mă asigurase că…

Ce face un bărbat, când i se naște primul copil, în cazul meu, unicul, când devine tată? În mod firesc, se îmbată. Ceea ce am făcut și eu, a doua zi, pe 18 noiembrie, când am primit, după nesfârșite ore de-așteptare, vestea că-s fericitul tată al unui băiat… Deodată mi se schimbase condiția, eram altceva decât fusesem până atunci, dar încă nu percepeam ce anume. Voi înțelege schmbarea câteva zile mai târziu, când Mama și Copilul (Dragoș) au venit acasă. Iar lunile și anii următori îmi vor arăta cât de ne/pregătiți suntem, mai ales noi, bărbații, întru această nouă condiție.

Scenă. Copilul/ Pruncul plângea din răsputeri. Mama și bunica se agitau în juru-i, încercând să-l ogoiască. Eu citeam cu glas tare, pe sărite și-n disperare, din cartea Creșterea sugarului, doar-doar voi nimeri, ca pe un medicament miraculos, pasajul care să-l liniștească pe pruncuț (ar zice Ioan Alexandru, cu pruncuții lui, vreo patru-cinci). Nu l-am nimerit, pasajul, nici n-veam cum, fiind ageamiu în domeniu. Ni-l va desluși inegalabilul dr. Scumpu (care nu era pe-atât de scump, precum numele și renumele), devenit, în anii următori, doctorul nostru de familie.

Învățăm să numărăm: În tramvaiul unu,/ poți trage cu tunu./ În tramvaiul doi,/ suntem numai noi.// În tramvaiul trei,/ uite-l pe Andrei!// În tramvaiul patru,/ îmi vine să latru./ În tramvaiul cinci,/ un moș în opinci./ În tramvaiul șase,/ intră frigu-n oase./ În tramvaiul șapte,/ bem cafea cu lapte./ În tramvaiul opt,/ hop și-un porumb copt./ În tramvaiul nouă,/ a-nceput să plouă./ În tramvaiul zece,/ nimeni nu ne-ntrece.

In/sectă. Copilu vine emoționat, agitat, de la grădiniță. Încercăm s-aflăm ce-i cu el, ce s-a întâmplat? – Mamă, tată, a apărut o insectă care fură copii.. – Ce spui, măi copile, ce insectă?!? – Da, mamă, o insectă care fură copii. Ne-a spus Doamna. Ne ia ceva timp până să dezlegăm enigma, până ne cade fisa: Doamna (educatoarea) le spusese copiilor c-a apărut o sectă. Din când în când, regimul multilateral sub/dezvoltat și secretos cât încape, arunca petarda unui iminent pericol, ca s-avem la ce ne gândi, să nu mai visăm doar cai verzi pe pereți și (f)alimentare pline cu portocale și banane, pentru copii. Dar de unde să știe copilul de 4-5 ani, ce-i aia sectă? O insectă, da…

A fost chemată și clasa a șaptea. Anul viitor Copilu are treaptă. Dar până atunci… E 22 decembrie 1989. Revoluție. Zboară vești contradictorii,/Se-ntretaie știrile… Peste tot și pe niciunde mișună teroriști. Trebuie apărată capitala, Televiziunea Română, tot mai liberă-n inducerea spaimei. Băieții de clasa a șaptea – Dragoș, Leo, Vasile, Valeriu – ratează, de puțin, plecarea la București, la Revoluție: pierd autobuzul care mergea într-acolo. Spre norocul lor și liniștea noastră, a părinților. Dar cum la Radio Iași se anunță că niște elicoptere cu teroriști se-ndreaptă spre oraș, băieții se decid să apere blocul în care locuim. Înarmați cu ce-a găsit fiecare prin casă: un cuțit, o furculiță, bătătorul de covoare și alte arme letale, s-au grupat la casa scării, în așteptare. Ușa de la intrarea în bloc e asigurată c-un clempuș, o poate deschide și-un copil. (Acum avem două uși succesive, cu interfon și cod secret. Ca să știți.) Pe la miezul nopții, pe băieți i-a prins somnul, așa c-a mers fiecare pe la casa cui îl are.

Caracterizarea personajelor. În câte-o zi, odată la câteva luni, doar ce-o auzeam pe Mama: Ia să facem noi caracterizarea personajelor, că nu se mai poate… Personajele eram chiar noi, eu și Copilu, care, sigur, în ultima vreme, prea o luasem razna. După proteste (inutile), luam loc „în băncii” și-așteptam… caracterizarea. Băiatul meu cel mare… Asta eram eu. În câteva minute și-n câteva fraze, tăios, dar și elegant ticluite, mă făcea praf, developând, ridiculizând și amendând multe, mari și mărunte, din „ieșirile”mele. Copilu jubila: Da, mamă, spune-i, spune-i… – Stai că mă ocup și de tine, zicea Mama. Și-ncepea să-l prelucreze, de-i mergeau fulgii. Chiar fulgii care, într-un târziu de noiembrie, fluturau pe la fereastra dinspre Sărărie..

Clătite cu dulceață adolescentă. Vin acasă la o oră… nepotrivită și găsesc bucătăria plină de fum și de… liceeni. S-ar părea că o parte din clasa a XII-a s-a mutat la noi. Fetele fac clătite – de-aici fumul, să-l tai cu cuțitul – iar băieții fac treișpe-paișpe pe lângă ele. Ar trebui, cu toții, să fie la ore, dar… Nici nu-i mai las să inventeze cine știe ce minciunică, convenim doar s-aerisească. Și-i las să-și mănânce clătitele și să se mănânce din ochi.

La muți ani, Copilu!

Nicolae Turtureanu este poet şi publicist, director-fondator al revistei „Cronica veche”

