Oracolul din Valea Lupului – Ce s-a stabilit în Alaska și de ce nu s-a spus oficial

Întreaga lume e frustrată acum că cei doi lideri mondiali, Trump și Putin, nu au ajuns în Alaska la niciun acord în privința războiului din Ucraina. Au mers atâta drum și nu au hotărât nimic. Au vorbit atâtea ore, s-a făcut atâta tam-tam doar pentru a purta o discuție, fie ea și „de nota zece”, cum au declarat ambele părți, ca între niște amici. S-o credeți voi.

Nicio întâlnire de acest fel nu rămâne fără rezultate. Trebuie să fii extrem de naiv să crezi asta.

Să o luăm de la zero. Atât Putin, cât și Trump au călătorit între 6 și 7 ore doar dus până la locul întâlnirii. Ambii au trebuit să sară peste niște fusuri orare, să își dea peste cap tot programul, altfel spus. Sigur, se poate spune că avioanele acelea sunt atât de bune, încât te poți simți ca acasă în ele. Fie și așa, eu nu cred că cineva se poate simți efectiv ca acasă în timpul unei călătorii. Poți dormi, poți mânca, dar e o stare de așteptare care nu te poate lăsa relaxat niciodată. Nu degeaba după fiecare călătorie lungă, chiar dacă ai stat jos și nu ai făcut niciun efort, te simți epuizat. Abia când ajungi acasă și te așezi cu adevărat „jos” te relaxezi și te simți ușurat.

Când au ajuns, ambii președinți trebuiau să arate perfect, ca scoși din cutie. Asta înseamnă că s-au schimbat de haine chiar înainte de a ieși din avion pentru a nu arăta boțiți. Cu siguranță au echipă de make-up, garderobă și toate cele, ca la un spectacol de televiziune, dar, din nou o zic, nu o faci în fiecare zi, pentru oricine, și fără niciun rezultat așteptat. Eu nu cred că oricine merită să te ridici din pat, vorba aia. Dar întâlnirea asta cu siguranță a meritat.

Să zicem că astea sunt doar lucrurile mici, dar cele mari, cum ar fi angrenarea întregului aparat de securitate, mass-media, ș.a.m.d. din ambele țări și nu numai, asta e cu adevărat un efort mare.

Toate acestea nu se fac degeaba, de la eforturile astea se așteaptă rezultate. Nimeni nu face asemenea călătorii ca să dea mâna cu altul și să se întoarcă la fel cum a plecat. Cum nici întâlnirea lui Putin cu Xi Jinping, președintele chinez, nu a fost doar de curtoazie. Cei doi lideri nu și-au dat mâna „ca doi prieteni buni” în dorul lelii. Și atunci cei doi s-au simțit excelent, într-o atmosferă cordială. Și acea întâlnire a fost de nota 10. Nici nu avea cum altfel. Iar China a contribuit la război după acea vizită. Neoficial, evident.

Nu mai amintesc de întâlnirea cu președintele nord-coreean. Mamă, câtă iubire și prietenie era acolo. Ziceai că nu se mai despart niciodată. S-a semnat ceva oficial? S-a declarat ceva jurnaliștilor? Nimic. Cum a venit, așa a și plecat nord-coreeanul. Și totuși, peste ceva timp, surpriză, au găsit soldați nord-coreeni „la” Ucraina. Ce coincidență!

Toate întâlnirile de genul ăsta, de la acest nivel, au rezultate concrete. Dacă nu sunt acte semnate nu înseamnă că nu au bătut palma în multe aspecte.

Diplomația la nivelul cel mai înalt nu se face așa cum procedează Zelenski: te duci, spui în fața omului și în prezența presei ce gândești și ce vrei, bați palma în luminile blițurilor și cu microfoanele în față, semnezi și gata, treaba merge. Asta e politică de începător, de neavizat. Diplomația de cel mai înalt nivel funcționează foarte mult ca într-un cerc de prieteni care petrec timp împreună în afara ochilor presei, iar de față cu „lumea” scot pe gură numai cuvinte fade, declarații lipsite de consistență și abureli ca să nu zică nimeni că tac. Asta după ce au bătut palma pe deasupra mesei cu pahare și sticle cu o seară înainte.

Deci trebuie să se facă distincție clară între oficial și neoficial. Toți cei care sunt în diplomație/politică știu asta, le-a intrat deja în reflex: într-un fel arăți cu prietenii și rudele, și în altul când ești în fața cetățenilor ca politician/diplomat. Într-un fel vorbești în privat și în cu totul altul în public. De cele mai multe ori cele două sunt complet diferite.

Evident că eu vorbesc aici ca în Poiana lui Iocan, îmi spun pur și simplu părerea neavizată, „la un pahar”. De-aia îmi și permit să fiu atât de liber. Dacă am dreptate, bine, dacă nu, tot bine. Părerea mea e pur și simplu una subiectivă, una de „Gigi” de la colțul străzii. Iar părerea mea e că războiul s-a terminat pentru SUA. Nu pentru Ucraina și UE care vor încerca să se țină cu dinții de el cât vor putea. Acest lucru e posibil să antreneze și alte forțe, degenerând în ceva mai grav. Sau nu. Bănuiala mea e că „operațiunea specială” va continua pentru că s-au alocat prea mulți bani pentru apărare din partea tuturor, iar asta e treabă serioasă, nu se pot rupe niște contracte peste noapte.

Vor mai fi și alte întâlniri „fără rezultat” care vor schimba chiar și viziunea de până acum asupra războiului. Asta e clar. Dar după întâlnirea din Alaska, una istorică în adevăratul sens al cuvântului, America a ieșit din conflictul din Ucraina.

Nu avea cum să declare nimeni pe față acest lucru. Și efectele se vor vedea în următoarele luni, când Zelenski va fi supus unei presiuni tot mai mari de a lupta fără ajutorul SUA sau de a ceda. Mingea este în terenul lui, a spus chiar Trump. Opțiunea lui va fi să o înmoaie încetul cu încetul până la un acord.

De ce? Din același motiv ca în multe altele: unii sunt mici și alții mari, sau vorba cântecului, „cine are noroc are, cine n-are, n-are”. SUA nu își poate permite să se pună rău în mod direct cu Rusia. E vorba despre niște relații mult mai importante decât simpla dreptate sau simplul adevăr. E vorba despre ierarhii mondiale și menținerea ori schimbarea acestora, mai ales acum când China e pe cai mari. Ca într-un grup în care cei puternici trebuie să știe să negocieze puterea pentru a nu ajunge la coadă. Iar Trump e conștient că provocarea Rusiei cu împingerea NATO la granițele ei nu a fost o idee bună și că, dacă va continua, sunt șanse să tulbure apele de tot. Au zgândărit cu bățul prin gard ursul și au reușit să îl trezească. Acum trebuie să găsească o soluție de a-l adormi la loc. Nu de alta, dar celălalt urs, panda chinez, stă la „pândă”, mai lent, dar sigur.

Ce a fost până acum între Biden și Putin a fost exact ca în filmele de pe net cu cei doi câini care se mârâie și se latră reciproc în draci, din spatele gardului. Dar acum, când poarta s-a deschis și cei doi „vrășmași” s-au trezit față în față, se fac că plouă pentru că știu că, dacă încep bătaia, o să iasă cu oase rupte. Și nu merită efortul atâta timp cât fiecare are strachina lui plină cu crănțănele care îl așteaptă și câte o curte întreagă la dispoziție.

Ce va fi un adevărat deliciu pentru mine personal va fi schimbarea treptată în discursul tuturor părților. Se va vedea un fenomen natural extrem de interesant: toți vor înceta să mai fie înrăiți până la moarte și se vor preface ca prin farmec că sunt blânzi, „diplomați”, prietenoși. Rușii nu vor mai fi „orci cotropitoare”, „criminali”, ci doar „soldați”, „trupe”; ucrainenii nu vor mai fi „lingăi” ai americanilor, ci doar „vecini”, chiar „frați” etc. Și toți cățelandrii din jur care s-au aciuat mereu pe la curțile vreunui „boier” își vor ridica în slăvi stăpânii pentru deciziile „geniale” luate. Fenomenul va culmina cu întâlnirea față în față a părților: Putin și Zelenski. Dar asta în episodul următor…

Briscan Zara este scriitor și publicist

