Orban a descoperit un miracol: Sunt mai mulți angajați decât la începutul anului

Premierul Ludovic Orban a vorbit, miercuri, despre un „miracol” produs în România, în contextul crizei economice generate de epidemia de coronavirus: la 1 septembrie, numărul persoanelor cu contracte de muncă era mai mare decât la începutul anului, când COVID-19 încă nu ajunsese în România, iar măsurile de restricție nu fuseseră adoptate. Orban a mai spus că nici numărul șomerilor nu este foarte mare, asta și pentru că Guvernul a luat măsuri pentru a stimula patronii să facă angajări.

„M-am uitat, și asta chiar mi s-a părut un miracol, am comparat la data de 1 septembrie numărul de angajați cu contract de muncă și am comparat cu 1 ianuarie, 1 februarie, 1 martie, înainte de izbucnirea crizei economice generate de pandemie. Numărul de angajați e mai mare. La data de 1 septembrie, cred că erau cu peste 2.000 de angajați cu cotract de muncă mai mulți decât la data de 1 ianuarie sau 1 februarie. În ceea ce privește șomajul, acesta e mai jos de 300.000, chiar dacă el statistic apare altfel. În realitate, cei care sunt evidențiați de ANOFM ca fiind în cadrul calculului ratei șomajului, adică cei care sunt indemnizați și cei care au ieșit din plata indemnizației de șomaj, sunt în jur de 300.000 de români. Aici ne-am gândit la măsuri active. Am aplicat măsura de plată a 50% din salariul brut, dar nu mai mult de 2.500 de RON pentru trei categorii de angajați care-și găsesc mai greu de muncă: tineri, cei aproape de pensii și românii care și-au pierdut locul de muncă în diaspora, s-au întors acasă și-și caută loc de muncă. Creșterea salariului în iulie față de iunie. E o creștere de 74 de lei a salariului mediu net și în iunie, comparat cu iunie 2019, am înregistrat o creștere cu aproape 5% cred”, a declarat, miercuri, premierul Ludovic Orban.