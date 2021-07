Orban aduce noi acuzaţii taberei Cîţu. Tensiunea din PNL este în creştere

„Nu cred că este normal ca membri ai PNL să fie daţi afară din funcţii, sigur, ne-am obişnuit să se întâmple lucrul ăsta când la putere este PSD, dar nu este normal să avem colegi în PNL care să fie daţi afară doar pentru că susţin candidatura mea. Acest lucru nu este normal şi atrag atenţia că trebuie să înceteze orice fel de utilizare a pârghiilor de putere guvernamentale administrative pentru a reprima colegi care îmi susţin candidatura", a spus preşedintele PNL, la Slatina, unde a participat la Comitetul de Coordonare Judeţean.

Ludovic Orban a adăugat că, după 25 septembrie, nimeni nu va avea de suferit pentru că l-a susţinut pe contracandidatul său, Florin Cîţu, cu condiţia să nu fi făcut rău colegilor care îl sprijină.

El a adăugat că a evitat să dea declaraţii, în această campanie internă, în care să creeze un prejudiciu de imagine partidului şi a vorbit despre unitatea PNL.

"Am încercat încă de la începutul acestei campanii, în care m-am trezit cu un competitor la care nu m-am aşteptat - am evitat pe cât a fost posibil să răspund la orice fel de atac din partea colegilor mei şi să evit să dau vreo declaraţie în care să creez un prejudiciu de imagine PNL. Aşa voi fi şi de acum înainte, iar dacă este cineva care să garanteze unitatea PNL, acele sunt eu. Pentru mine nu există delict de opinie. Pentru mine membrii PNL trebuie apreciaţi, respectaţi, susţinuţi, în funcţie de munca lor, de rezultatele pe care le au, în funcţie de calitatea lor umană, de caracterul lor şi în funcţie de ceea ce dau bun atât pentru partid, cât şi pentru comunităţile locale şi pentru România. Eu am dat un exemplu la Congresul trecut în care eu nu am eliminat colegi care l-au susţinut pe contracandidatul meu de atunci, Cristian Buşoi. (...) La fel se va întâmpla şi după 25 septembrie'', a arătat Orban.

SURSA: hotnews.ro