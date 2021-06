Orban: Am încredere în toți miniștrii PNL, inclusiv în cei care îl sprijină pe premier

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, 27 iunie, ca nu e de parere ca este nevoie de o remaniere guvernamentala si ca are incredere in ministrii PNL, inclusiv in cei care il sustin pe Florin Citu pentru presedintia PNL.

Orban a tinut sa atraga atentia asupra unei situatii de la Braila, unde un sustinator declarat al sau a fost schimbat dintr-o functie administrativa pentru ca si-a exprimat sustinerea fata de el.

"De o remaniere eu nu am auzit nimic oficial, iar din punctul meu de vedere ministrii Partidului National Liberal si-au facut datoria in pozitiile pe care le ocupa. De altfel, este si prematur dupa nici sase luni de guvernare sa te apuci sa faci remanieri. Daca cineva gandeste vreo remaniere, trebuie sa o spuna cu voce tare. In ceea ce ma priveste pe mine, eu nu am auzit niciodata de o remaniere si nu consider ca este necesara o remaniere, pentru ca am incredere in toti ministrii PNL, inclusiv cei care il sprijina pe premierul Citu", a declarat Ludovic Orban duminica, intr-o conferinta de presa in judetul Neamt, raspunzand unei intrebari.

Aflati amanunte de pe ziare.com.