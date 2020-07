Orban: Dacă va creşte numărul de cazuri peste 1.000 – 1.200, putem să luăm măsuri restrictive

Premierul Ludovic Orban a fost întrebat, luni seară, la Digi 24, care este cel mai negru scenariu legat de pandemie care este luat în calcul şi a afirmat: ”Am făcut câteva analize, putem duce un număr de cazuri, nu îmi place să dau cifre, nu mă hazardez să fac nicio previziune. Obligaţia noastră ca Guvern, ca autorităţi este să fim pregătiţi pentru orice situaţie. Aş prefera să nu vorbesc despre aceast scenariu, pentru că obiectivul nostru este să determinăm un comportament responsabili, astfel încât să împiedicăm răspândirea epidemiei”.

Premierul consideră că ”e mult mai simplu să te protejezi, pentru că dacă eşti sănătos poţi să şi munceşti, poţi să te şi distrezi, poţi să duci o viaţă normală, poţi să te bucuri de viaţă”.

”În momentul în care nu mai eşti sănătos, lucrurile o iau razna. E mult mai simplu să nu laşi garda jos, să nu cedezi niciun moment. Ne luptăm cu un inamic invizibil. Aici ar trbui să respectăm nişte reguli: portul măştii în spaţii închise, să nu ne apropiem de oameni, să renunţăm la îmbrăţişări, la strângeri de mână”, a mai afirmat Ludovic Orban.

Întrebat despre măsuri de carantinare, premirul a precizat: ”Nu ne dorim să luăm nicio măsură restrictivă. Obiectivul nostru este să nu luăm nicio măsură care să afecteze negativ economia în primul rând şi activităţile care se derulează. Nu ne dorim să fim în situaţia să luăm astfel de măsuri, pentru că, într-adevăr, dacă va creşte numărul de persoane infectate peste 1000 - 1200, deja ne apropiem de un prag de risc şi putem ajunge să fim obligaţi să luăm măsuri restrictive acolo unde există cel mai mare risc epidemiologic, măsuri care pot fi locale, zonale, de carantinare, mai ales a zonelor cu cel mai mare nivel de răspândire a virusului”.

Premierul a menţionat că pot fi luate şi decizii de închidere a unor firme, dacă devin focare.

”Se poate dispune măsura suspendării temporare a activităţii economice. Am avut astfel de situaţii la Arctic Găeşti, a fost chiar o măsură autoimpusă de managementul companiei. Carantinarea de exemplu, dacă apare într-un sat sau într-un cartier, putem lua măsura carantinării, dar, repet, nu ne dorim să mai impunem nicio restricţie. Din păcate, nu am putut să ne ducem planul de relaxare. România a avut un plan de relaxare foarte bine gândit, am dat drumul gradual din 15 în 15 zile. Din păcate, ne-am confruntat cu această campanie pe care eu nu pot să o înţeleg cum oamnei cu scaun la cap, cu bun simţ, cu pregătire intelectuală pot crede aşa ceva. Părerea mea e că trebuie să vadă cazuri concrete. Nu trebuie să aştepte să se îmbolnăvească cineva apropiat sau doamne fereşte să moară cineva să se trezească. Trebuie să înţeleagă că virusul acesta este periculos şi ucide şi că îmbolnăveşte foarte uşor, se trabsmite foarte uşor şi pune în pericol viaţa”, a mai declarat premierul.

Legea privind carantina intră marţi în vigoare.