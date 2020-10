Orban, despre anul şcolar: Cum să fie compromis? Abia ce a început anul şcolar

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, întrebat fiind dacă anul şcolar este compromis, că acesta abia a început, iar o mare parte din şcoli funcţionează în regim normal. "Cum să fie compromis? (...) Noi am luat special această decizie să afectăm cât mai puţin procesul educaţional, dreptul la educaţie al copiilor trebuie respectat, copiii au nevoie să se ducă la şcoală, să ţină pasul cu materia", a afirmat Orban.

Premierul Ludovic Orban participă, vineri, la o întâlnire la Ministerul Educaţiei, împreună cu vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.

Orban a afirmat, înainte de întâlnirea de la Ministerul Educaţiei, că a invitat la această analiză şi Ministerul Sănătăţii şi pe secretarul de stat Raed Arafat pentru a corecta eventualele disfuncţionalităţi, a îmbunătăţi procesul educaţional şi a proteja sănătatea copiilor.

Întrebat dacă acest an şcolar este compromis, Orban a replicat: "Cum să fie compromis? Abia ce a început anul şcolar, ştiţi foarte bine situaţia, că sunt pe roşu câteva sute de şcoli, pe sistem mixt 4.000 şi ceva de şcoli, restul şcolilor funcţionează în regim normal. Noi am luat special această decizie să afectăm cât mai puţin procesul educaţional, dreptul la educaţie al copiilor trebuie respectat, copiii au nevoie să se ducă la şcoală, să ţină pasul cu materia şi tocmai din acest motiv am stabilit aceste sistem care să ţină cont de situaţia epidemiologică din fiecare comunitate locală".