Orban, despre începutul școlii: "Trei săptămâni a fost o nebunie, dar vedem că nu s-a întâmplat nimic"

Premierul Ludovic Orban a insistat, marți, că elevii sunt în siguranță în școli, căci au fost luate toate măsurile pentru reducerea pe cât posibil a riscului de răspândire a coronavirusului. Orban a ținut să sublinieze că nu s-a adeverit niciunul dintre scenariile vehiculate în ultimele săptămâni, care i-au speriat pe părinți.

„Deci fiecare școală a avut propria organizare. Școala nu poate să controleze ce se întâmplă în afara școlii. Fiecare director, diriginte, învățător a comunicat cu părinții și s-au stabilit anumite reguli. Ele nu sunt standard, nu sunt peste tot la fel. Noi am impus niște reguli care au fost respectate. Toate sălile au fost pregătite, dezinfectate, au fost măști, copiii au purtat măști, distanțarea fizică, atât cât e posibil în structura școlilor așa cum e ea. Noi am luat toate măsurile pentru a sprijini autoritățile locale, pe lângă alocările pe care le-a făcut din Fondul de rezervă. (...) Trei săptămâni a fost o nebunie, parcă era prezentată o deschidere de an școlar... Toată lumea a fost speriată și nu s-a întâmplat cum au fost prezentate evenimentele. Vedem peste două săpămâni. La școală, copiii sunt în sguranță, poartă mască sunt supravegheați, riscul e minim. La școală, copiii sunt mai în siguranță decât când sunt liberi”, a afirmat Ludovic Orban.

