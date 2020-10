Orban, despre Laurenţiu Baranga, cercetat pentru înşelăciune: E treaba lui că ne-a păcălit

”E treaba lui că ne-a păcălit. Ieri am avut demisia pe masă. Şi-a dat demisia, nu mai este preşedinte”,a afirmat, sâmbătă, Ludovic Orban despre preşedintele Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Laurenţiu Baranga. Premierul a explicat că Baranga venea dintr-o funcţie publică.

”El era într-o funcţie puplică, a venit dintr-o funcie publică. Nu cunosc detaliile, mărturisesc că nu am urmărit cu foarte mare atenţie. A fost evaluată această numire, am aplicat toate procedurile de evaluarea a canidatului, nu am avut aceste informaţii legate de falsul în privinţa diplomelor. Şi am înţeles că este vorba despre toate diplomele”, a mai afirmat Orban. Premierul adăugat: ”Nu mai conduce nicio indtituţie, sunt convins că nu va mai conduce”.

Poliţiştii au făcut, sâmbătă, o percheziţie la domiciliul din Râmnicu Vâlcea al unui funcţionar public cercetat pentru înşelăciune, după ce ar fi prezentat la angajare documente de studii falsificate. "În baza documentelor de studii falsificate, persoana cercetată a ocupat o funcţie importantă în cadrul unei instituţii publice, activează în cadrul unor instituţii de învăţământ superior, iar în prezent deţine o funcţie publică de rang înalt", precizează Poliţia Română.

Vizat a fost preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Laurenţiu Baranga, care a demisionat din funcţie.