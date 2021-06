Orban, despre râca USR - PNL la Iași: E o înţelegere originală a parteneriatului

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, referindu-se la tensiunile dintre USR PLUS şi PNL la Iaşi, că este vorba despre o înţelegere originală din partea aliaţilor de la USR PLUS a parteneriatului existent în cadrul coaliţiei.

”E o înţelegere originală a parteneriatului pe care îl avem în cadrul coaliţiei, ca să mă exprim aşa, elegant. În ceea ce ne priveşte, noi îi considerăm parteneri şi încercăm să discutăm şi să negociem, să nu ne comportăm ca şi cum am fi adversari politici. Aşa este normal şi firesc şi asta ar trebui să asigure o coeziune mai bună şi asupra guvernării”, a spus la Iaşi, într-o conferinţă de presă, şeful PNL, Ludovic Orban.

Întrebat cum îşi explică faptul că la Iaşi USR PLUS se plasează în opoziţie faţă de PNL, Orban a răspuns râzând: ”Am înţeles că au viceprimar”.

USR PLUS şi PNL sunt în relaţii tensionate la Iaşi, mai ales în consiliul local. Consilierii ieşeni USR PLUS au o poziţie extrem de critică la adresa actualului primar PNL, Mihai Chirica, iar proiectul de buget local a fost votat după mai multe încercări, după ce un reprezentant USR PLUS, Cezar Baciu, a încălcat linia partidului şi a votat alături de liberali.

Cezar Baciu a fost ulterior exclus din USR PLUS, însă a contestat decizia, iar până la verdictul instanţei rămâne în consiliu. Mai mult, Baciu a fost desemnat recent viceprimar, cu sprijiunl PNL.

În Consiliul Judeţean, majoritatea este asigurată de PNL şi PMP, USR PLUS plasându-se şi în acest for în opoziţie.

