Orban, după remanierea lui Nazare: Cîţu nu a avut acordul meu. Mi-e foarte greu să cred că nu e o răzbunare

"În conformitate cu evaluarea mea, ca preşedinte al PNL, eu sunt mulţumit de activitatea miniştrilor PNL şi îi susţin. Ce m-a deranjat cel mai mult este faptul că a fost invocat acordul meu. Nu a avut nici acordul meu nici al forurilor statutare ale PNL. De asemenea, ştiţi foarte bine că la şedinţa coaliţiei (...) domnul prim-ministru nu a fost prezent. Deci nu a avut acordul meu, nici al forurilor statutare. Eu am urmărit, pentru că am capacitatea de a evalua activitatea miniştrilor noştri, şi în privinţa ministrului de Finanţe, chiar avem motive de mândrie, nu de remaniere. (...) Nu mă întrebaţi pe mine, cred că ştiţi că eu am avut alte propuneri pentru Ministerul Finanţelor la momentul la care s-a făcut Guvernul. Cel care l-a propus pe domnul Nazare a fost domnul Florin Cîţu.", a declarat Orban.

Şeful liberalilor a subliniat că, din punctul său de vedere, nu există niciun motiv serios pentru a susţine această remaniere.

Reporter: Cum ar trebui decis viitorul ministru al Finanţelor?

Orban: Conform statutului PNL şi anume prin prezentarea de candidaturi şi prin vot în Biroul Politic Naţional. În mod normal, o astfel de discuţie ar fi trebuit să fie făcută în PNL şi în coaliţie. Aduceţi-vă aminte că noi am modificat acordul de coaliţie în urma remanierii lui Vlad Voiculescu şi sunt nişte paşi procedurali care trebuiau derulaţi.

Reporter: Ce riscă premierul pentru că nu a respectat aceşti paşi? Dvs, coaliţia de guvernare puteţi face ceva? Premierul nu a respectat acel protocol.

Orban: Deocamdată este un fapt şi în momentul de faţă practic nu am altceva de făcut decât să îmi exprim punctul de vedere. Repet, consider că această remaniere nu are la bază motive obiective. Activitatea ministrului Nazare a fost una prin care au fost atinse obiectivele stabilite.

Reporter: Cum vedeţi faptul că vrea să rămână interimar 45 de zile, în această perioadă va fi făcută rectificarea bugetară.

Orban: Aş vrea să sper că nu e nicio legătură între revocarea lui Nazare şi rectificarea bugetară. De asemenea, vreau să cred, deşi mi-e foarte greu, că nu există nicio legătură între faptul că Nazare nu a apărut în poză (alături de liderii din PNL care îl susţin pe Cîţu la Congres - n.r.) şi cu faptul că a fost demis.

Reporter: Credeţi că e o răzbunare?

Orban: Aş vrea să cred că nu e aşa. Deşi mi-e foarte greu.