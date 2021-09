Orban, întrebat dacă a stat la masă cu ”statul paralel”: Nu am fost niciodată sintagma asta şi nici nu sunt adeptul

Ludovic Orban a fost întrebat, luni seară, la Realitatea PLUS, dacă a stat la masă cu ”statul paralel”, cu referire la utilizarea serviciilor de informaţii în lupta politică, şi a răspuns: ”Nu am fost niciodată sintagma asta şi nici nu sunt adeptul. Există un singur stat, statul românesc, care are instituţii care are o arhitectură instituţională stabilită de constituţie şi de legile ţării şi care activează pentru servirea interesului public. Nu am fost chemat la nici o sufragerie, nu am fost la nici un joc. Sigur, există servicii de informaţii, în toate ţările există. Problema noastră este că avem o legislaţie din 1991 care nu a ţinut pasul cu evoluţiile”.

Şeful PNL a afirmat că trebuie să existe un control civil asupra funcţionării serviciilor de informaţii. ”Serviciile trebuie să-şi desfăşoare activitatea în cadru constituţional şi legal, serviciile trebuie să se ocupe exact de obiectul de activitate pentru care au fost infiinţate, SIE de partea de externe, SRI de apărarea siguranţei naţionale şi, în mod evident, serviciile să nu penetreze structuri democratice, partide politice, parlament, guvern, administraţii. Ele trebuie să depindă numai de votul cetăţenilor şi toate deciziile trebuie luate în interesul cetăţeanului de către oameni care nu au altă comandă. Controlul civil trebuie îmbunătăţit fără discuţie. Ştie toată lumea că atunci când se înfiinţează comisia de control asupra SRI lumea îi spune comisia controlată de SRI. Acolo trebuie puşi oameni integri, controlul trebuie exercitat la nivelul comisiilor parlamentare în mod autentic, cum se întâmplă în SUA, Germania sau alte state cu tradiţie democratică”, a precizat Orban.

Întrebat despre decizii politice luate în diverse locuri secrete, Orban a spus că au apărut astfel de dezvăluiri despre legături şi implicări care nu ar fi fost normale între oameni din fruntea serviciilor de informaţii şi deţinători de putere.

”Se lucrează la ora actuală la o îmbunătăţire a legislaţiei în domeniul informaţiilor. Este un pachet de legi amplu, sunt 11 proiecte ce trebuie modificate şi se lucrează tocmai pentru a adapta legislaţia”, a mai declarat Ludovic Orban.

Acesta a explicat că a primit informări din partea serviciilor, ca premier, acestea fiind necesare în activitatea de zi cu zi, însă nu a participat ”la astfel de jocuri de putere”. ”Dacă voi avea orice fel de dovadă a unei intervenţii ilegale în formarea opiniei membrilor PNL o voi face publică”, a mai declarat Orban.