Orban: Nu am putut sa stapanim bucuria victoriilor la locale, in mii de localitati au fost petreceri fara masti

Orban a spus ca la alegerile regulile au fost respectate, dar in multe locuri s-au organizat petreceri dupa aflarea rezultatelor.

"In campanie de exemplu, procesul electoral s-a desfasurat foarte corect, numai ca nu am putut sa stapanim bucuria victoriilor si in 3.300 de localitati cei care au castigat s-au bucurat atat de tare incat au organizat petreceri de zeci, sute de oameni, la fel, fara masti, fara... nu chiar peste tot, unde au castigat ai nostri a fost ceva mai mult respect fata de reguli, cel putin in mediul urban", a detaliat Orban.

