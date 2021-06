Orban: Nu s-a dorit pedepsirea vinovaţilor pentru morţii din Revoluţie şi pentru mineriade

“În conformitate cu legea cei care instrumentau dosarul trebuiau să adune toate probele, să finalizeze rechizitorii şi să trimită în judecată, dar cu toate datele, cu toate probele. Au fost nişte tergiversări, trageri de timp, tot felul de chichiţe procedurale voite. Nu s-a dorit cu adevărat pedepsirea vinovaţilor şi pentru morţii din Revoluţie, şi pentru mineriade. Nu s-a dorit. E un sistem aşa, o mână nevăzută care parcă trage nişte sfori când e vorba de astfel de evenimente în care există vinovăţii la cel mai înalt nivel şi vinovăţii care nu ţin numai de o persoană, ci de oameni care au acţionat în mod clar premeditat împotriva libertăţii, împotriva democraţiei, împotriva vieţii şi a integrităţii fizice a românilor”, a explicat Orban.

Întrebat ce le transmite rudelor celor care au murit la Mineriadă şi celor răniţi atunci, preşedintele PNL a răspuns:

“Am fost în Piaţa Universităţii în 21 decembrie, am fost în Piaţa Universităţii şi în 13 şi 14 iunie, eu am fost participant la aceste evenimente şi într-un fel am făcut parte dintre cei împotriva cărora s-a acţionat cu forţe de represiune, în mod brutal, nejustificat, fără niciun fel de bază legală şi motivaţie. Voi continua să insist, să susţin, să fac ceea pot din funcţiile publice pe care le am ca să se afle adevărul, să fie pedepsiţi cei vinovaţi”.

Orban a precizat că în mare parte adevărurile de atunci sunt cunoscute, multe dintre acestea fiind incluse şi în rechizitoriu. El a mai afirmat că a afirmat că sunt procurori, poliţişti judiciarişti, judecători care au retrimis dosarul, magistraţi care au o responsabilitate legată de tergiversarea acestei cauze.