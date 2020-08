Orban: Riscul de îmbolnăvire pentru elevi, din punctul meu de vedere, este mai mic la școală

Premierul Ludovic Orban a declarat joi, într-o conferință de presă, că din punctul său de vedere riscul de infectare la școală este mai mic, deoarece elevii vor fi supravegheați totul timp de cadrele didactice sau personalul auxiliar.

“Cu siguranță există un risc epidemiologic în luna septembrie pentru că va crește numărul de interacțiuni între oameni. Pe de altă parte am să vă spun un lucru în care eu cred personal, dar am și discutat cu specialiștii: riscul de îmbolnăvire pentru elevi, din punctul meu de vedere, este mai mic la școală, unde elevul este sub supravegherea cadrelor didactice, decât dacă el este lăsat liber. Mai ales în cazul adolescenților, care interacționează fără niciun fel de regulă și fără niciun fel de supraveghere”, a spus premierul.

b1.ro