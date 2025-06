Orbanul lor și ungurii noștri

În loc de motto

Așa suntem unii: nu știm exact ce vrem, dar știm cu precizie ce nu vrem.

Mingi de lumină

Lightballs… Mingi de lumină. Becuri, adică. Dar ce mișto sună în engleză! Lichtbälle, cum ar veni, în germană. Doar că în germană becului i se spune Glühbirne ( pară incandescentă/ care arde)…

Încerc să mă încurajez

Nu există oameni fără griji. Dacă n-ai nici o grijă, nu ești om, ci, știu și eu, poate robot.

Adevărat, din păcate

Clasa noastră politică este rezultatul unei, citez dintr-o discuție cu prietenul Ovidiu Nimigean, “autoreproduceri degenerative”.

Bine zicea cineva că banii pe care-i primesc partidele politice ar trebui redirecționați (de la cumpărat presă favorabilă, de pildă) spre formarea viitorilor politicieni!

No comment

O fată, întrebată de o reporteră Digi24 cum ar trebui să fie noul Papă:

.- Foarte credincios!

Constatare de mai

Senzația de frig e mai nașpa decât frigul în sine.

Sei kein Prostalău!

Primită pe WhatsApp înainte de turul doi. Traduc un fragment din chemarea la vot:

“De aceea îi chemăm imperios pe toți sașii – indiferent dacă-s din Sibiu, Brașov, Sighișoara, München, Viena sau Dinkelsbühl:

Nu fi un prostalău! Du-te la vot! Folosește-ți acest drept! Apără patria noastră europeană! Alege Nicuşor Dan.”

Problema cu cei mai mulți sași trăitori în Germania e că deși au în continuare și cetățenia română, nu au și un act de identitate aferent, recte și un pașaport românesc valabil. Ca atare, puțini vor fi putut vota…

A nu se uita

Nimănui nu i se cuvine totul!

One person, one vote

Hai că pe asta n-o știam! Am dat pe FB peste o postare a unui american (Kaivan Shroff) din care am înțeles în sfârșit și eu cum se explică treaba cu votul popular și votul electorilor din SUA:

“Pe timpul sclavagismului, Nordul avea mai mulți votanți decât Sudul. Sudul n-a vrut ca sclavii să voteze și ei, dar ținea să fie numărați la totalul populației în vederea unui număr mai mare de electori. Colegiul electoral a fost soluția lor. E timpul să scăpăm de el. O persoană, un vot.

Sună bine

“Dacă n-ai pasiune, parcă n-ai cu ce să le legi pe astea două, norocul și talentul.” Spusă a actriței Rodica Lazăr, prinsă accidental la “Scena deschisă” (Digi24).

Sună fain, nu zic. Dar parcă ar mai trebui și ceva muncă, nu-i așa?

Poantă dinainte de 18 mai

Găsită pe net:

Nicuşor Dan la psiholog…

.- Aveți momente când vorbiţi de unul singur?

.- Doar la dezbateri.

Ban la ban trage…

Prin 2018, mergând eu pe jos de la Ambasador la Gara de Nord, mi-am amintit de-o vorbă englezească prinsă dintr-un serial american: Misery likes company! Și m-am gândit eu atunci ce vorbă românească i-ar corespunde. Și am găsit – partea a doua a unui proverb din care îndeobște nu se mai folosește decât prima parte:

Ban la ban trage – și păduche la păduche.

Să luăm aminte

Istoricul elvețian Oliver Jens Schmitt (*1973, specializat pe Europa de Est), într-un interviu cu Magda Grădinaru pentru Spotmedia, după turul doi:

“Democrația s-a putut baza în esență doar pe două elemente: societatea civilă și mass-media liberă și critică. Fără acești actori, România ar fi dispărut sub războiul hibrid al rusofililor și al susținătorilor lor străini. (…) Niciodată în istoria sa România nu a rezistat unui astfel de atac atât din interior, cât și din exterior. Și niciodată România nu a făcut un astfel de serviciu Europei și Occidentului democratic. (…) Atâta timp cât Ucraina poate lupta, continentul nostru este protejat.”

Fără titlu

Un om deștept/ din prima știe/ că tocmai spus-a/ o prostie.

Orbanul lor și ungurii noștri

Orban Viktor a ajuns într-o schizofrenie ideologică, la un conflict între ideologia-i iliberală și naționalismul maghiar. Cică i-a îndemnat pe ungurii din țară să voteze cu Simion, iar aceștia au respins net ideea, dovadă procentele cu care ND a câștigat prin Harghita ori Covasna!

Hai că-i bine, să vedem câți dintre cei care au și cetățenia maghiară îi mai vor vota partidul la alegerile parlamentare de la anul!

Control de cântar

Am văzut la matinalul de pe RTL o știre cum că în Turcia s-au apucat autoritățile să-i supună pe cetățeni la un control de cântar! În stradă, nota bene. Cică 56% dintre turci sunt supraponderali. În context, am aflat că și 52% dintre nemți și 50% dintre spanioli ar fi supraponderali. Cel mai bine ar sta francezii: “doar” 45% dintre ei ar fi obezi.

Stai așa: dacă ești supraponderal ești automat și obez sau a fi obez e o treaptă și mai și? Mda, așa e: obezul e gras de-a binelea.

Altfel, mă întreb cum stăm în România? Ai, vai, vai, cică stăm foarte prost: “aproximativ 60% dintre români sunt supraponderali sau obezi”, găsesc ca primă informație pe net. Nasol. Nu că n-aș fi remarcat deja empiric, cu ochiul liber, că a crescut foarte mult incidența celor obezi chiar în rândul tinerilor și mai ales al tinerelor!

Oscar Wilde

Prind eu o vorbă faină într-un film drăguț (The Presence of Love, 2022)(titlul fiind, ca fapt divers, titlul unui poem al lui Samuel Taylor Coleridge).

Jocelyn (Eloise Mumford), o americancă ajunsă în Anglia în casa bunicilor ei, zice că citează din Oscar Wilde (1854-1900): What you read when you are happy will determine who you are, when you are unhappy. (Ceea ce citești când ești fericit va determina cine ești când ești nefericit.)

Ei bine, nu știu de ce, dar am vrut să verific. Și am găsit că citatul exact sună nițel altfel: It is what you read when you don’t have to that determines what you will be when you can’t help it. (Ceea ce citești când nu ești obligat să-i faci determină ce vei fi când n-ai încotro.)

Hm, ce să zic: cine a scris scenariul filmului a “tradus” vorbele lui Wilde într-un limbaj mai popular, mai catchy, cum ar zice americanii.

